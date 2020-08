Koronavírus – Hollik István koronavírustesztje pozitív lett, hatósági karanténban van Gulyás Gergely és Orbán Balázs

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy pozitív lett a koronavírustesztje.

Azt írta: hétfőn és kedden rosszul érezte magát, ezért a következő napok találkozóira és elsősorban a Tranzit közéleti évadnyitóra figyelemmel azt tartotta felelős magatartásnak, ha tesztelteti magát. Miután tesztje pozitív lett, elővigyázatosságból minden programot lemondtak, Hollik István pedig azonnal karanténba vonult.

Hozzátette, múlt szombaton részt vett egy magánrendezvényen, s onnan is – a szabályok szerint – leadta minden kontaktját a hatóságok felé. Ez érint több kormánypárti politikust is.

Kitért arra is, hogy a nyáron nem járt külföldön és minden szabályt betartott. “Ebből is látszik, hogy a vírus itt van és fokozott figyelmet kíván mindenkitől” – szögezte le.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta: a karantén szabályait betartva dolgozik tovább.

Hollik István a bejegyzésében köszönetét fejezte ki a járványügyi szakemberek profi, gyors és együttműködő munkájáért.

A Miniszterelnökség csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében ugyanakkor kiemelték, hogy Gulyás Gergely szerdán elvégzett koronavírustesztje negatív lett.

A hatósági karantén megszüntetése, a pénteki kormányülésen való részvétel és az azt követő kormányinfó megtartása csak a pénteki második koronavírusteszt negatív eredménye után lehetséges – írták.(MTI)