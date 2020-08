Koronavírus – Gulyás: visszatérnek az első hullám idején alkalmazott határvédelmi szabályok

A koronavírusjárvány-helyzet alakulása miatt a járvány első hulláma idején alkalmazott határvédelmi szabályokhoz való visszatérésről döntött a kormány – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Így fő szabály szerint szeptember 1-jétől külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, csak indokolt kivételekkel, a biztonsági szabályok megtartása mellett. A külföldről hazatérő magyaroknak pedig 14 napig – vagy mindaddig, amíg két nap különbséggel két negatív tesztet nem tudnak bemutatni – karanténba kell vonulniuk – ismertette, jelezve, hogy a fertőzések többségében külföldi eredetűek.

A vírus veszélyezteti a gazdaságot, a munkahelyeket és a nyugodt iskolakezdést is – hangsúlyozta Gulyás Gergely, kiemelve: egyszerre kell gondoskodni a leginkább veszélyeztetett idősek biztonságáról, biztonságban kell tudni az iskolakezdésre készülő gyermekeket és a gazdaság zavartalan működését – hangoztatta.

A miniszter azt mondta, Európában a járvány második hulláma elkezdődött, a napi fertőzési adatok sok szempontból március végére, áprilisra emlékeztetnek. Magyarországon is nőtt a fertőzöttek száma, de az ország még így is jobban áll – tette hozzá.

Gulyás Gergely kifejtette: kivételt a részletszabályok szerint – a korábbiakkal megegyezően – a katonai konvojok, a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazások jelentenek. Lehetőség lesz továbbá a korlátozott sávban történő határátlépésre, illetve a humanitárius folyosón való átutazás a jövőben is biztosított lesz a korábbi szabályoknak megfelelően. A sporteseményekre külön szigorú szabályok vonatkoznak majd, és emellett diplomáciai és hivatalos utakra lesz mód. Az egyedi méltánylást igénylő esetekben az országos rendőrfőkapitány adhat mentességet – ismertette a miniszter.



A további részletekről, a felkészülésről szombat reggel 7 órakor a határellenőrzési akciócsoport ülésén tárgyalnak, amelyen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is, a honvédelmi és a belügyminiszter mellett.Kiemelte: azt tudták megállapítani, hogy miután a behurcolás a legnagyobb veszély, ha zárják a határokat, az itthoni szabályok betartásával – köztük a maszkviselés, a távolságtartás, és kézmosás – akkor kordában tartható a vírus. Ez mindannyiunk érdeke, különös tekintettel arra, hogy szeptember 1-én megkezdődik az iskola és reményeik szerint a magyar gazdaság is normális keretek között tud tovább működni.A kormány döntött arról is, hogy Kárpátaljára 50 lélegeztetőgépet juttatnak el, ezzel valamennyi kárpátaljai egészségügyi intézménybe jut ilyen eszköz – ismertette.Gulyás Gergely saját személyével összefüggésben elmondta: két negatív tesz után – amelynek költségét megtérítette – a tiszti főorvos döntése alapján részt vett a pénteki kormányülésen. Arra a kérdésre, hogy a kormányülésen külön ültették-e, azt mondta: nincs szamárpad, a miniszterelnök az ülés előtt megkérdezte, jól van-e. Orbán Viktor életvezetési tanácsokat nem ad a miniszterei számára – válaszolta arra, hogy a kormányfő nem tette-e szóvá, hogy ilyen sok szereplős rendezvényen vettek részt.Kitért arra is, nem vezetnek arról nyilvántartást, hány kormánypárti képviselő, miniszter, államtitkár került karanténba. Ha egy miniszter, államtitkár nem tud dolgozni, az a helyes, ha nyilvánosságra hozza, ezért is tette meg ezt ő is – mondta.A miniszter kérdésre az iskolai tanévnyitókról elmondta: az Emmi ajánlást tett közzé, nem tiltják meg, de nem is javasolják a nagyobb tanévnyitók megtartását.Azért dolgoznak, hogy az iskolákat ne kelljen bezárni, arról is határozott a kabinet, hogy hatósági döntéssel lesz lehetőség, – külön-külön iskolánként mérlegelve – a bezárásra. Rámutatott: nem várt módon jól vizsgázott a digitális oktatási rendszer, de mindenkinek az az érdeke, hogy rendes menetrend szerint működhessenek az iskolák.Az őszre halasztott osztálykirándulásokról azt mondta: belföldön erre van lehetőség, minden esetben külön mérlegelés alapján.A belföldi turizmust továbbra is bátorítják, és azért hoznak ilyen szigorú intézkedéseket, ami néhány kivétellel teljes határzárt jelent, hogy az élet normális keretek között tudjon folyni az ország határain belül – mutatott rá.Arról, hogy napirenden van-e a 65 év felettiek számára a vásárlási sáv ismételt bevezetése azt mondta: egyelőre nincs, a most elfogadott szabályok egy hónapig mindenképpen hatályban lesznek. A nemzeti konzultáció adatait szeptember közepéig értékelik, és ez lehetőséget ad az új döntések meghozatalára – jelezte a tárcavezető.További kérdésre megerősítette: a kormány augusztus 1-től nem vállalja át a koronavírus-teszt költségeit, továbbra is ez a szabályozás marad életben. Ha valaki szabad akaratából utazik külföldre, akkor a teszt költségeit nem az adófizetők állják.Ha valaki kontaktkutatás miatt került karanténba, és két nap után van két negatív tesztje, akkor “szabadulhat” a karanténból. Ebben az esetben továbbra is megtérítik a költségeket – jelezte.Elhagyni az országot lehet, de a hazatérés után nagyon szigorú szabályok érvényesek – rögzítette. A színkódokat illetően jelezte: két színkód van, Magyarország zöld, minden más vörös.A futball szuperkupa döntő megrendezéséről elmondta: még nincs elfogadott menetrend, nem lehet tudni, hogy négy hét múlva milyen lesz a járványhelyzet, hányan és milyen körülmények között tudják megnézni a meccset. Az UEFA 3-3 ezer jegyet biztosít a két külföldi csapat szurkolóinak. Ha a jelenlegi tervek szerint tudják megrendezni a mérkőzést, akkor megérkezhetnek a repülőtérre két negatív teszttel, onnan a stadionba viszik őket és vissza a repülőtérre. Emellett testhőmérséklet-mérést is végeznének. Az UEFA-val is tárgyalnak – jelezte.

Arról, hogy az ünnepi könyvhét megtartását viszont nem támogatja Müller Cecília országos tisztifőorvos, Gulyás Gergely azt mondta: az a helyes, ha a legnagyobb óvatossággal jár el.

A miniszter további felvetésre megerősítette: elmarad az idei kötcsei találkozó szeptember elején.

Gyurcsány Ferenc Vidnyánszky Attilát és a komplett jobboldali értelmiséget érintő kijelentései ellen indult aláírásgyűjtésről elmondta: ő is aláírta, és már 22 ezernél járnak. Ez szép teljesítmény, miután egy politikusi megnyilatkozás elleni tiltakozásról van szó. Szerinte a legsötétebb diktatúrához tartoznak azok a mondatok, amelyeket Gyurcsány Ferenc a magyar művészvilág tagjaihoz intézett.

Arra a kérdésre, hogy mikor kapják meg a hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó pedagógusok az 500 ezer forintos juttatást, azt mondta, reményei szerint minél előbb. Általában egy hónapon belül utalják, ha ilyen döntés születik – jelezte.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő további felvetésre jelezte: nem volt ott azon a szombati rendezvényen, ahol Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, és eddig nem is került sor arra, hogy kontaktkutatásban vegyen részt.

Gulyás Gergely azt is elmondta: tárgyalnak a hitelfizetési moratórium meghosszabbításról, nincs még döntés, de napirenden van a kérdés.

Az oktatásról megjegyezte: ajánlásokat fogalmazott meg az iskoláknak a szakminisztérium, anyagi akadálya pedig nem lehet az óvintézkedéseknek.



Kérdésre közölte: csak Orbán Viktor miniszterelnök adhat számot saját nyaralásáról, a nyaralást egyébként magánügynek tekintik. A kormányfő mindenesetre eleget tett a több Balaton, kevesebb Adria felhívásnak – mondta. Megerősítette: a kormánytagok családi nyaralása magánügy.A miniszter szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter eddig is betartotta a jogszabályokat és ezután is be fogja tartani. Válsághelyzetben az államigazgatásnak készen kell állnia arra, hogy segítsen – közölte arra a kérdésre, amely a home office lehetőségét firtatta a külügyminisztériumban.Arról is beszélt, hogy a WHO-szabályok alapján végzik a koronavírus-teszteket. Hozzátette: nem kevés tesztet végeztek, az eddigi gyakorlat bevált, és ez követik a jövőben is. Szemben a tavaszi helyzettel, a magyar egészségügy felkészült a járvány jelentette kihívás kezelésére, most biztosítottak ehhez a feltételek – mutatott rá. Hozzátette: fontos a maszkviselés szigorú ellenőrzése.Azt is mondta, hogy a hétvégi magánrendezvényen, amelyen találkoztak Hollik Istvánnal, a kormány két tagja, Varga Judit és ő volt jelen.Kérdésre közölte: szeptember 1-jétől csak magyarországi tesztet fogadnak el, csak ezt vehetik biztosnak.Gulyás Gergely nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy a járványhelyzet miatt az egészségügyi ellátást érintő szigorítások napirenden vannak-e. Nyolcezer ágy áll rendelkezésre, ha kell, holnap – jegyezte meg.A Magyarországon tanuló külföldi diákokra vonatkozó kérdésre azt felelte: felsőoktatási hallgatói jog létesítéséhez negatív tesztre lesz szükség.A lélegeztetőgépek beszerzésével, a készülékek árában tapasztalható különbségekkel kapcsolatos kérdésekre a miniszter azt válaszolta: a világjárványban a lélegeztetőgép-piac “turbulens” volt, és mindenki örült, ha tudott venni, az árak pedig nem piaciak voltak. Magyarország mindenhol rendelt készüléket, ahol lehetett, egyéb esetben nem járt volna el kellő gondossággal. A gépek piacképessége pedig nem csökkent, így eladhatók, amelyekre nincs szükség – közölte. Tudomása szerint egyébként a külügyminisztérium már folytat ilyen tárgyalásokat.Szijjártó Péter adriai nyaralásáról a miniszter azt is mondta: a magyar összeférhetetlenségi szabályok Európán belül a szigorúbbak közé tartoznak.A tiszaújvárosi időközi parlamenti választáson induló ellenzéki jelöltről a tárcavezető úgy fogalmazott: a kormányoldal szerint a jelölt vállalhatatlan antiszemita kijelentéseket tett, de a baloldal és a főpolgármester vállalhatónak tartja ezeket.(MTI)