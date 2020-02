Koronavírus – Gulyás: továbbra sem tudunk koronavírusos megbetegedésről Magyarországon

Jelenleg Magyarországon koronavírusos megbetegedésről nem tud a kormány – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán sajtótájékoztatón, amelyen az operatív törzs a koronavírus miatt januárban elfogadott 28 pontos akcióterven túli új intézkedéseket jelentett be.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, bár a vírus európai terjedése miatt kicsi az esélye annak, hogy el tudjuk kerülni, hogy a koronavírus Magyarországot is érintse, pillanatnyilag Magyarországon koronavírusos megbetegedésről nem tudnak.

A miniszter a kedd esti adatokat ismertetve azt mondta, 41 országban 81 ezer főre emelkedett a fertőzöttek száma, 2762-en vesztették életüket a vírus miatt. Európában 12-en haltak meg a vírus miatt, ebből 11-en Olaszországban, ahol a legsúlyosabb a helyzet.

Közölte, két határon kívüli magyar megbetegedésről tud a kormány, egy Bécsben élő nőről és a japán hajón tartózkodó férfiról.

Rögzítette: minden bajba jutott magyar állampolgárnak bárhol a világon azonnal igyekeznek segíteni. Akik igényt tartottak rá, azokat hazahozták Vuhanból – emlékeztetett. Hozzátette: figyelemmel kísérik a japán hajón megfertőződött magyar sorsát, illetve ha szükséges, karantént biztosítanak a haza érkezett magyaroknak.

Gulyás Gergely elmondta, azonnal tájékoztatják a sajtót, amennyiben a vírus miatt megbetegedett embert találnak Magyarországon.

Álhírterjesztésnek, ami bűncselekmény, nincs most tere – hangsúlyozta.

Kérdésre a tárcavezető közölte: az operatív törzs dönt arról, el kell-e rendelni bárhol vesztegzárat. Mivel jelenleg nincs megbetegedés Magyarországon, nincs ok ilyen döntésre, azonban ha bizonyos térségekben tömegessé válnának a megbetegedések, az operatív törzs döntést hoz – fejtette ki.

A miniszter arra is kitért, hogy a világgazdaságra negatív hatással lesz a járvány, de egyelőre felmérhetetlen, hogy Magyarországra ez milyen mértékű lesz.

A Tenerifén karanténba helyezetteket illetően Gulyás Gergely emlékeztetett: egy hotel mintegy ezer vendégét helyezték karanténba, közöttük öt magyar állampolgár van, ők a legutolsó információk szerint jól vannak, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tart kapcsolatot velük.

Megjegyezte: a Kínából, Dél-Koreából és Észak-Olaszországból érkező repülőjáratok utasait lázméréssel ellenőrzik.

Gulyás Gergely elmondta, csütörtökre hatpárti egyeztetést hívott össze Pintér Sándor belügyminiszter.

Láng-Bognár Kinga rendőr őrnagy, az operatív törzs szóvivője közölte, a vírus előfordulása esetén sem kell pánikba esni. Nem jelenti azt, hogy járványveszély van, ha esetleg megjelenik a vírus – közölte.

Elmondta, továbbra sem javasolják a fertőzött területekre, főként Észak-Olaszországba történő utazást; azt kérik az állami fenntartású általános és középiskoláktól, hogy ne szervezzenek kirándulást a fertőzött területekre.

Akinek mégis Olaszországba kell utaznia, attól azt kérik, regisztráljon a konzuli szolgálatnál vagy az operatív törzsnél.



Együttműködésre kérik a szállodák és kiemelt autóutak melletti panziók személyzetét a koronavírusos esetek kiszűrése érdekében. A MÁV, GYSEV nemzetközi járatain fertőtlenítő szereket, testhőmérséklet mérésére alkalmas eszközöket kell biztosítani, illetve a kalauzokat fel kell készíteni a teendőkre.Rendkívüli tájékoztatási rendet rendeltek el a közmédiában arra az esetre, ha esetleg megjelenik a koronavírus – ismertette. Hozzátette, a büntetés-végrehajtás által legyártott szájmaszkokat el kell juttatni a patikákba.Felhívják a figyelmet arra, hogy aki fertőzött országból érkezik haza és észleli magán a tüneteket, azonnal forduljon telefonon háziorvosához, és ne menjen közösségbe – mondta az őrnagy.Láng-Bognár Kinga ismertetése szerint a határátkelőkön szigorították a közúti ellenőrzést, különös tekintettel az Olaszországból érkezőkre. A reptéri ellenőrzés is folyamatos, a Kínából, Dél-Koreából és Olaszországból érkezőket vizsgálják.Honlapot és Facebook-oldalt is indítanak az emberek tájékoztatására.A szóvivő beszámolt arról, hogy a kormány elrendelte az operatív törzs ügyeleti központjának működését szerda estétől, annak vezetője az Országos Rendőr-főkapitányság főtisztje. Az operatív törzs minden nap tájékoztatást nyújt.Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere közölte: kedden történt meg a vírussal kapcsolatos magyar eljárásrend harmadik variációjának közzététele, amelyet minden családorvos megkapott. Ez arról tájékoztat, hogyan kell felmérni a betegséget, gyanú esetén kit kell értesíteni, illetve hogyan kell továbbküldeni a beteget – tette hozzá.A miniszter szerint a mindenkori helyzetnek megfelelő az eljárásrend, ami “kicsit határozottabb és szigorúbb, mint ami általában Európában történik”. Ennek a következménye – fejtette ki – hogy ha valaki fertőzött területről jön, és jelentős az esélye, hogy találkozhatott a vírussal, akkor karantént rendelnek el, de ha a gyanú esélye lényegesen kisebb, akkor csak megfigyelés alatt tartják az érintetteket.Kásler Miklós elmondása szerint az intézkedések mögött az a megfontolás áll, hogy ne reagálják túl a pillanatnyi eseményeket, de ez nem jelenti azt, hogy ne készülnének fel a lehető legrosszabb variációra. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet főtitkára is minden nyilatkozatát azzal kezdi, hogy kerülje a világ a pánikot.Kérdésre válaszolva Kásler Miklós arról is beszélt: a betegség tünetegyüttese sokféle lehet, sokan úgy jutnak túl a megbetegedésen, hogy észre sem veszik vagy enyhe tüneteik vannak. Elmondta azt is, a Japánban lévő koronavírusos magyar akkor térhet haza, amikor teljesen tünet- és panaszmentes lesz, illetve negatív lesz a tesztje.(MTI)