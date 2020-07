Koronavírus – Gulyás: a cél a második hullám megelőzése

A kormány nem kíván változtatni a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló, jelenleg hatályos intézkedéseken, mert bármilyen módosítás kockázatos lenne – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a kormányinfón.

A kormány semmilyen kockázatot nem vállal, a cél a második hullám megelőzése – hangoztatta.

Gulyás Gergely azt jelölte meg célként, hogy szeptember 1-jével az iskolák rendes tanulmányi rendben kezdhessék meg működésüket.

A zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó hatályos szabályokat ugyanakkor augusztus 15. után is fenntartják – mondta.

A miniszter arról is tájékoztatott, hogy a kormány 5,3 milliárd forintos támogatást nyújt a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került zenészszakmának. A keretből egy úgynevezett garázskoncert-sorozat indul, a felvételeket pedig mindenkinek elérhetővé teszik. Az 5,3 milliárd forintból 800 milliót kifejezetten a cigányzenészek megsegítésére szánnak.

A kiválasztásba neves zenei producereket vonnak be, a programot pedig a Magyar Turisztikai Ügynökség bonyolítja le – tette hozzá.



Gulyás Gergely a járványhelyzetről szólva kiemelte: Magyarország azon államok közé tartozik, amelyek a vírus első hullámát a legsikeresebben kezelték, sokkal jobban, hatékonyabban, mint például Spanyolország, Belgium, Olaszország, Hollandia vagy Svédország.De ez csak egy részsiker – folytatta -, mert bár Magyarországon a helyzet stagnál, a fertőzésszám kifejezetten alacsony, sok helyen már megindult egy erős második hullám. Romlott a helyzet például Szerbiában, Romániában, Koszovóban, Albániában és Montenegróban, továbbá Svédországban, az Egyesült Királyságban, és Olaszországban is tapasztalható volt egy szerény mértékű növekedés – sorolta, jelezve, hogy a helyzet romlása világtendencia.Rámutatott ugyanakkor, hogy a környező országok közül Horvátországban és Szlovéniában csökkent az aktív esetek száma. A Miniszterelnökség vezetője azt közölte, hogy Magyarországon a jelenlegi keretek között tartható a fertőzésszámok stagnálása.Hangsúlyozta, a védekezés akkor eredményes, ha mindenki tartja a védőtávolságot, és a maszkviselésre vonatkozó előírásoknak is eleget tesz.A miniszter arra a kérdésre, hogy mikorra várható a járvány második hulláma, azt válaszolta: Európa számtalan országában olyan felívelés tapasztalható a számokban, amit második hullámnak kell tekinteni. Hozzátette: Magyarországon azért kell mindent megtenni, hogy a második hullám minimális legyen. Egy másik kérdésre válaszolva kifejtette: amennyiben az aktív fertőzések száma az 1000-1500-at meghaladná, akkor ez egyértelműen a második hullámot jelentené, jelenleg viszont 500 és 600 között stagnál az aktív esetek száma.Gulyás Gergely kérdésre válaszolva megerősítette: szeptember 17-e után, illetve a járványügyi készültség elmúltával is megmarad az egyszerűsített receptkiváltásra vonatkozó szabályozás.A külföldről, sárga, illetve vörös besorolású országokból visszatérők augusztus 1-je után teszteléséről szólva elmondta: állami vagy magán szolgáltatóhoz is lehet menni tesztelésre, és a tesztelés elvégzése érdekében el lehet hagyni a karantént. A szaktárca egységes tájékoztatás ad majd az augusztus 1-jét követő eljárásrendről – tette hozzá.Arra a kérdésre, hogy a rendőrség szankcionált-e már a maszkviselési szabályok megszegése miatt, a miniszter azt válaszolta: a rendőrség törvény alapján intézkedhet, bírságot szabhat ki, akár több tízezrest is, és tudomása szerint néhány esetben büntettek is. Megjegyezte: van lehetőség szankcióra, de mindenkit önkéntes jogkövetésre kérnek.Gulyás Gergely arról is beszámolt: a kormány levélben fordul az Európai Bizottsághoz, hogy a postánál megvalósulhasson a béremelés.A miniszter kifejtette: a magyar gazdaság lehetőségei most sokkal korlátozottabbak, mint a koronavírus előtti hónapokban, és a Magyar Posta veszteséges cég. Ugyanakkor a postások méltatlanul keveset keresnek ahhoz képest, amilyen jó színvonalú szolgáltatást biztosít a vállalat. Mivel veszteséges vállalatról van szó, béremelés csak akkor lehetséges, ha az Európai Bizottság ehhez hozzájárul. Ezért még csütörtökön levelet intéznek a testülethez a béremelés érdekében. Ennek mértékéről egyeztetnek a szakszervezetekkel, és biztos benne – mondta Gulyás Gergely -, hogy meg tudnak egyezni, a kérdés az, hogy Brüsszel is jóváhagyja-e.A miniszter kitért arra is: a kormány döntött arról, hogy a Hajógyári-szigeten semmilyen beruházást nem támogatnak. Rámutatott: nem kívánnak továbbra sem olyan beruházást megvalósítani, amit az önkormányzat nem támogat. Az árvízvédelmi tervezés zajlik, a tervek el fognak készülni – hangsúlyozta.A Kovács Katalin kajak-kenu sportközpontnak új helyszínt keresnek, ahol közmegelégedésre működhet, egyik lehetőségként említette a Velencei-tavat. Az érintettekkel még egyeztetnek – jelezte a tárcavezető.Arról is határozat született, hogy a főváros IX. kerületében épülő kézilabdacsarnokot a Ferencvárosi Torna Club tulajdonába adják.Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról számolt be, hogy a csütörtök reggeli adatok szerint már 1 millió 192 ezren töltötték ki online vagy postai úton a nemzeti konzultációs íveket. A konzultáción való részvételre augusztus 15-ig még mindenkinek lehetősége van – jelezte a kormányszóvivő.Szentkirályi Alexandra azt mondta: a kormány eddig is minden fontos döntése előtt kikérte a magyar emberek véleményét. Nincs ez másként a koronavírus-járvány elleni védekezés, illetve a gazdasági hatások esetében sem. Azt szeretnék, ha egyetértési pontok lennének az emberek között, ezzel is támogatva a kormány munkáját – közölte.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján több kérdést kapott az Index hírportállal kapcsolatban.

Azt a felvetést, hogy ebben az ügyben a baloldal “kabátlopási ügybe kívánja a kormányt keverni”, miközben egyre több a bizonyíték arra, hogy a baloldalon belüli hatalmi harcról van szó, Gulyás Gergely úgy kommentálta: addig van Magyarországon sajtószabadság, amíg ezekbe a kérdésekbe a kormány semmilyen formában nem szól bele. Hangsúlyozta: a kormány annak örül, ha mindenki szabadon és kötöttségek nélkül tudja végezni a munkáját.Arra a kérdésre, hogy fideszes EP-képviselők miért írtak levelet az Index ügyéről a Néppártnak, Gulyás Gergely azt mondta: általános gyakorlat, hogy ha olyan ügy van, ahol nem kormánypárti EP-képviselők elkezdenek “hazugságokat írogatni”, akkor “jó ha mi is adunk tájékoztatást”. Ez nem az első és vélhetően nem is utolsó ilyen ügy – jegyezte meg.A személyes véleményt firtató kérdésre azt mondta: figyeli a fejleményeket. Leszögezte: soha olyan állítás senkiknek a részéről el nem hangzott, még a kirúgott főszerkesztőtől sem, hogy bárki bármilyen nyomást gyakorolt arra vonatkozóan, hogy mi jelenjen meg az Indexben. “A sajtószabadság szempontjából – bármilyen valótlan állításokat is írnak a baloldali képviselők az Európai Parlamentben – még az érintett szereplők sem vitatják, hogy a cikkek tartalmára senki semmilyen befolyást nem gyakorolt, a sajtószabadság minden garanciális eleme érvényesült – jelentette ki.A miniszter a gazdaság újraindítására vonatkozó felvetésre kifejtette: a vállalkozások igénybe vehetik egyebek mellett a munkahelyvédelmi, illetve munkahelyteremtő bértámogatást, a Széchenyi-kártya programot, a fejlesztési bank termékeit, a high-tech- és zöldpályázati konstrukciót, a versenyképesség-növelő támogatást, a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési programot és a hitelmoratóriumot. Hozzátette: tárgyalnak a bankszövetséggel arról, hogy jövőre tudnak-e további kedvezményeket vagy részbeni moratóriumot biztosítani cégeknek.Azt, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a munkanélküliség rekordszinten van, Gulyás Gergely úgy kommentálta: a KSH foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatai szerint 4 millió 457 ezren dolgoznak, ami az egy évvel ezelőtti számhoz képest 38 ezerrel kevesebb és mintegy 100 ezerrel több mint a válság mélypontján. Hozzátette: azt remélik, hogy ebben még az évben elérhetik a tavalyi év azonos időszakának a foglalkoztatotti adatait.A GDP alakulására vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely közölte: ma még mindig nehéz felelősségteljes prognózist adni, de úgy látják, hogy a mínusz 3 százalékos előrejelzés nagy tévedést valószínűleg nem jelent. Hozzátette: nagy a bizonytalanság, az összképhez az augusztusi adatokat és a járvány esetleges második hullámának gazdasági következményeit is figyelembe kell venni.Az FTC üzemeltetési tapasztalatai pozitívak – válaszolta Gulyás Gergely az épülő kézilabdacsarnok – kormány által kezdeményezett – klubtulajdonba adását firtató kérdésre. A Fradiváros és a Fradi stadion között épül ez a csarnok, és a Ferencváros szerintük jól fogja tudni működtetni és fenntartani ezt az intézményt – indokolt. Jelezte azt is: kötnek egy megállapodást a Ferencvárossal arról, hogy a csarnokban meghatározott számban elsőbbsége van az állam, illetve a nemzeti válogatottak rendezvényeinek.Kérdésre a miniszter arról is beszélt: a kormány egyelőre nem tárgyalta Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetőjének a könnyűzenei ágazattal kapcsolatos hosszú távú programját, most az azonnali segítségnyújtásról döntött a kabinet.A szegregációval kapcsolatos uniós kötelezettségszegési eljárást firtató kérdésre azt felelte: arról jelenleg párbeszéd zajlik az Európai Bizottsággal. A magyar kormány tájékoztatja a testületet is arról, hogy a cigányság helyzete érzékelhetően javult a jelenlegi kormányzat alatt. Összehasonlíthatatlanul jobbak a foglalkoztatási, a képzési, az iskolába járási adatok, vagy részvételük a felsőoktatásban, mint korábban – mondta, és sorskérdésnek nevezte, hogy ezen a téren a kormány politikája eredményes legyen.Közölte: a postások béremelése az uniós szabályok szerint tiltott állami támogatásnak minősül, ezért kell arról egyeztetni a EU-val.Elmondta azt is: őszre várható új, hatékonyabb szabályozás a kommunistákról elnevezett utcák névcseréjével kapcsolatban.Az iskolaőrséget érintő kérdésre azt felelte: a rendőrség megfelelő gondossággal végzi az előkészületeket.Gulyás Gergely az MSZP Balatonnal kapcsolatos népszavazási kezdeményezését kérdésre válaszolva úgy értékelte: a vitában a kormány nem érintett fél, hiszen a Balatoni szabadstrandok kérdése önkormányzati és nem kormányzati kérdés. Ugyanakkor – folytatta – kormány tavaly több mint 30 balatoni szabadstrand felújítására adott forrást és most is folyamatban van 26 szabadstrand megújítása kormányzati pénzből.Arra a kérdésre, hogy hol tart az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a főváros közötti tárgyalás az M3-as metró felújítása ügyében, a miniszter azt mondta: a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért a BKV felel, és ismereteik szerint a BKV egyelőre nem tudott megállapodni az alagút felújítására szerződött céggel. Reményét fejezte ki, hogy ez minél előbb megtörténik, és megerősítette, hogy a kormányzati támogatás a korábbiak szerint biztosított.Kérdést kapott a miniszter arról is, hogy mit gondol a kormány az amerikai tiltakozások európai megjelenéséről. Gulyás Gergely válaszában a mozgalmat rasszistának nevezte és úgy vélte: az amerikai tüntetések hatása attól függ, hogy az európai társadalmak milyen állapotban vannak. Hozzátette: a magyar jó állapotban van, ezért itt a hatása minimális vagy nem létező, csak “néhány szélsőséges kis gyűlöletcsoportocska”, amire ez hatással van.(MTI)