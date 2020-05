Koronavírus – Franciaországban 26 ezer fölé emelkedett a halottak száma

Franciaországban az elmúlt 24 órában 243-mal 26 230-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napi 178-hoz képest – közölte péntek este a francia egészségügyi minisztérium.

A közlemény szerint a kórházakban 510 betegfelvétel történt, de összességében a betegszám 484-gyel 22 724-re csökkent csütörtök óta. Az intenzív osztályokon is folytatódott a terheltség enyhülése, az előző naphoz képest 93-mal kevesebben szorultak lélegezetőgépre, számuk jelenleg 2868.

Kórházban 111-en haltak meg az elmúlt 24 órában, ezzel 16 479-re emelkedett a kórházi halottak száma, az idősotthonokban és egyéb szociális intézményekben – ahol március 1. óta 9733 Covid-19 beteg halt meg – 132 fertőzött vesztette életét csütörtök óta. A járvány kezdete óta ugyanakkor 55 782-en gyógyultan térhettek haza a kórházakból.

A regisztrált fertőzöttek száma 138 421, ami 642-vel több mint csütörtökön.

Miközben a franciák az általános karantén hétfőn kezdődő fokozatos feloldása előtt az utolsó olyan hétvégére készülnek, amikor csak előre kitöltött igazolással léphetnek ki az otthonaikból és csak a lakóhelyük egy kilométeres körzetében mozoghatnak, a nemzetgyűlés pénteken a járványhelyzet miatt meghosszabbította a kilakoltatások téli felfüggesztését július 30-ig. Emmanuel Macron államfő március közepén, a kijárási korlátozások kihirdetésekor jelentette be, hogy két hónapra meghosszabbítja a kilakoltatási tilalmat, amelyet a parlament most további két hónapra meghosszabbított.



A kormány arra számít, hogy a karantén és azt követő gazdasági válság miatti jövedelemcsökkenésekkel a fizetésképtelen bérlők száma jelentősen emelkedni fog, s az ingatlantulajdonosok által indított kilakoltatási eljárások száma megnőhet.A Harris Interactive közvélemény-kutatóintézet felmérése szerint a franciák 72 százaléka attól tart, hogy a karantén hétfői feloldása csak átmeneti lesz, és a járványnak egy második hulláma miatt a kijárási korlátozások újbóli bevezetésére lesz szükség.(MTI)