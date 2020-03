Az első napok “engedelmessége” után egyre többen megszegik az új típusú koronavírus-fertőzés miatt bevezetett óvintézkedéseket az olasz belügyminisztérium kedden közölt adatai szerint.

Az országos szintű “mozgáskorlátozás” egy héttel ezelőtti bevezetése óta az olaszok egyre nehezebben viselik a “ne mozdulj ki otthonról!” hatósági felszólítást. Ennek értelmében csak az hagyhatja el otthonát, aki munkavégzésből, egészségügyi okból, bevásárlás miatt vagy más súlyos indokból kényszerül erre.

Az olasz belügyminisztérium adatai szerint vasárnapról hétfőre 13,5 százalékkal emelkedett az intézkedéseket megszegők aránya. Hétfőn egész Olaszországban 7890 személy ellen tettek feljelentést, mivel az engedélyezett indok nélkül tartózkodott az utcán vagy utazott. Hétfőn több mint 172 ezer személyt ellenőriztek: volt, aki hamis nyilatkozattal igyekezett igazolni mozgását. Több mint 92 ezer kereskedelmi egységet is ellenőriztek, és 217 esetben tettek feljelentést, mivel az üzlet engedély nélkül tartott nyitva, vagy nem felelt meg a hatályos egészségügyi előírásoknak.

A rendkívüli óvintézkedések március 11-i bevezetése óta több mint 660 ezer személyt ellenőriztek, és közülük 27 ezer ellen tettek feljelentést. Az üzletek közül több mint 317 ezret ellenőriztek és több mint ezerre szabtak ki bírságot.

A bírság meghaladja a 200 eurót, de rendkívül súlyos szabálysértés esetén az elkövető három hónap börtönt is kockáztat.

Attilio Fontana a legtöbb fertőzöttet regisztráló Lombardia tartomány elnöke szerint az óvintézkedések első napjaiban az olaszok félelmükben betartották az előírásokat, de mostanra “belefáradtak, megunták és azt hiszik, már túl vagyunk rajta”.



“Ezért nem csökkenteni, hanem fokozni kell az óvintézkedéseket” – hangoztatta Fontana, és csatlakozott hozzá az északkeleti Veneto tartományt vezető Luca Zaia is, aki nyomatékosan arra kérte a régió lakosait, ne menjenek az utcára sétálni. Szicília tengerpartjain is többeket megbírságoltak, mivel a jó időt kihasználva a strandokon napoztak.Ezzel egy időben újabb formanyomtatványt közöltek az olasz belügyminisztérium honlapján, amelyet kitöltve az olaszoknak minden egyes mozgás esetén magukkal kell hordani: a korábbi változathoz képest már azt is igazolni kell, hogy a személy nem tartózkodik karanténban. Mint kiderült, sokan elhagyták lakásukat annak ellenére, hogy lázzal vagy enyhe tünetekkel házi karanténba helyezték őket.A Corriere della Sera milánói napilap tudósítása szerint a metró kora reggeli járatain “tömegek” utaznak. A római Il Messaggero szerint ugyanez a helyzet az ingázók Rómába tartó vonatain is. (MTI)