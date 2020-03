Koronavírus – Egymilliárd eurós segélycsomagot állított össze a kelet-európai vállalatoknak az EBRD

Egymilliárd eurós soron kívüli pénzügyi csomagot állított össze az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a tevékenységi területén működő vállalatok számára az új típusú koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítésére.

A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben életre hívott londoni pénzintézet péntek este közölte, hogy ez csak előzetes válaszlépés a koronavírus okozta válságra, a bank készen áll még további segítségnyújtásra szükség esetén.

A tájékoztatás szerint a most összeállított sürgősségi pénzügyi programból olyan, az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást, amelyek üzleti alapmutatói erőteljesek, de átmeneti hitelellátási nehézségeik támadnak.

Az EBRD közölte: a tervezett lépések között van a kereskedelemfinanszírozás bővítése és rövid távú, két évig terjedő finanszírozások folyósítása pénzintézetek közbeiktatásával mindenekelőtt kis- és középvállalatoknak.

A bank emellett rövid távú, szintén két évig terjedő működőtőke-csomagok kialakítására is készül más kategóriájú vállalatok, valamint energiaipari beruházó cégek számára, illetve pénzügyimérleg-átalakítási és rövid távú likviditástámogatási programokra települési energia- és infrastruktúra-cégeknek.



Az EBRD felméri a már fennálló hitelkötelezettségek esetleges átstrukturálásának szükségességét is, beleértve a lejárati futamidő meghosszabbításának és más kondíciók módosításának lehetőségét.A programban szerepel az a lehetőség is, hogy az EBRD helyi valutában folyósít finanszírozásokat, illetve a már fennálló kötelezettségeket átalakíthatja helyi fizetőeszközben törlesztendő tartozásokká.Az EBRD közölte londoni székhelyén kiadott péntek esti tájékoztatásában, hogy közgazdászainak várakozása szerint az új koronavírus okozta járvány a működési térség egészének gazdasági teljesítményére hatással lesz.A bank szerint különösen Közép-Ázsiában, Kelet- és Délkelet-Európában, a kaukázusi térségben és Oroszországban kell számolni a növekedés lassulásával.Az EBRD szerint valószínűleg azok az országok szenvedik majd meg leginkább a koronavírus okozta járványt, amelyek erőteljesen integrálódtak a globális beszállítói hálózatokba, illetve gazdasági teljesítményük közvetlenül függ a kínai gazdaságétól.Az EBRD tavaly összesen 10,1 milliárd eurót juttatott hitelek és befektetések formájában működési térségének; ez éves rekord volt. A bank egy évvel korábban 9,5 milliárd euró finanszírozással támogatta tevékenységi régióját.Az EBRD-finanszírozásban részesített egyedi programok száma is rekordra emelkedett: a bank 2019-ben 452 fejlesztési beruházást finanszírozott az előző évi 395 után.A hangsúly a legfejlettebb közép- és kelet-európai EU-gazdaságokról folyamatosan áttolódik az átalakulás korábbi szakaszaiban járó EBRD-gazdaságokra.Ezt tükrözi, hogy Magyarországon az EBRD tavaly három beruházási programhoz 63 millió euró finanszírozást nyújtott az egy évvel korábbi, hét magyarországi programra folyósított 124 millió euró után.(MTI)