Koronavírus – BKK: a csökkenő utasszámhoz igazodó menetrend lép életbe április 1-jétől

Április elsejétől szombati menetrenden alapuló, de számos frekventált vonalon annál sűrűbb közlekedést biztosító menetrendet vezetnek be munkanapokra a fővárosi közösségi közlekedésben a koronavírus-járvány miatt lecsökkent utasszámhoz igazodva – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A BKK közleménye szerint a 80-90 százalékkal visszaesett utasszám nem indokolja a tanszüneti közlekedési rend további fenntartását, ugyanakkor csúcsidőben a metró-, valamint a nagyobb forgalmat bonyolító villamos- és buszvonalakon továbbra is a forgalomhoz mérten sűrű járatindulásra lehet számítani.

Az iskolák bezárása, a fővárosi cégek jelentős részénél elrendelt otthoni munkavégzés miatt egy-egy tömegközlekedési járművön általában 4-6 ember, vagy még kevesebb utazik – írták.

A BKK közölte: az új menetrend bevezetésével továbbra is biztosítja, hogy a járműveken ne legyen 30 százalék feletti kihasználtság. Ezt a maximális értéket alkalmazzák a nemzetközi gyakorlatban is a járvány terjedésének megakadályozására.

Az április 1-től, jövő szerdától életbe lépő menetrend alkalmazásával csúcsidőben a 2-es, a 3-as és a 4-es metró, az 1-es villamos, a kiskörúti villamosok 5 percenként, a metrópótló busz 1-2 percenként, a nagykörúti villamosok 3-4 percenként, a Thököly úti buszjáratok 2-3 percenként járnak majd.

A közösségi közlekedési járatok a szombati menetrendjük szerint indulnak, amely a csúcsidei járatsűrűséget a tanszüneti menetrendhez képest további 25-30 százalékkal mérsékeli.



A szombati menetrendnél sűrűbb járatkövetést biztosítanak csúcsidőben több frekventált vonalon: gyakrabban indul majd az 1-es villamos, az újpalotai gyorsjáratok vonalán a 7E, a rákoskeresztúri nyomvonalon a 97E busz, a kőbányai lakótelepre tartó 85-ös járat, a Káposztásmegyerre közlekedő 20E gyorsjárat, valamint közlekedik a Füredi úti lakótelep felé a 80-as mellett a 81-es trolibusz is.A 3-as metró pótlását segítő, alternatív útirányokat biztosító 194M, 223M és 254M busz továbbra is közlekedik.Az új menetrend szerint munkanapokon továbbra is jár a szombaton egyébként nem közlekedő csepeli 179-es, az Albertirsai utat kiszolgáló 10-es busz, továbbá a rákoskeresztúri vasúti kapcsolatot is biztosító 269-es, 297-es és 298-as Telebusz. Közölték azt is, az utasok biztonsága érdekében, hogy megfelelő távolságot tarthassanak egymástól, a megszokottnál nagyobb befogadóképességű csuklós járművek közlekednek az Örs vezér terei 31-es, 161-es, 168E, a zuglói 77-es, 82-es, 130-as, a kőbányai 95-ös, 202E, a budai 33-as és 109-es, a dél-pesti 36-os, 123-as, 148-as vonalon, a 14-es villamos pedig háromkocsis szerelvényekkel indul.A 100E reptéri gyorsjárat közlekedését ideiglenesen szüneteltetik, de Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér azonban továbbra is megközelíthető marad a Nagyvárad térről induló 200E busszal. Mint írták, a repülőtér forgalma csaknem teljesen leállt, és ezzel párhuzamosan a reptéri buszjáratokat szinte senki nem használta.A hétvégén továbbra is a szombati, illetve a vasárnapi menetrendet kell figyelni – olvasható a BKK közleményében.(MTI)