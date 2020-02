Koronavírus – Az Egyesült Államokban az influenzás betegekre is kiterjesztik a vírustesztet

Az Egyesült Államokban az influenzás tünetekkel ápolt betegekre is kiterjesztik a koronavírus-tesztet – jelentette be pénteken az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC).

Nancy Messonnier, a CDC légúti megbetegedésekkel foglalkozó részlegének vezetője sajtótájékoztatóján közölte: a központ egyelőre öt közegészségügyi laboratóriumot kért fel a koronavírus-tesztek elvégzésére. Mint fogalmazott: az új típusú koronavírus fertőzése nyomán kialakult tüdőgyulladás tünetei hasonlóak az influenzáéhoz.

A megkeresett laboratóriumok New Yorkban, Chicagóban, Seattle-ben, San Franciscóban és Los Angelesben vannak. Messonnier azonban kifejtette, hogy “ez csak a kezdet”. Az elkövetkező hetekben országszerte több helyen kezdődik meg az influenzások tesztelése.

A CDC részlegvezetője felhívta a figyelmet: még ha a tesz negatív is, ez nem jelenti azt, hogy az illető nem fertőződött, hiszen a koronavírusos fertőzés lappangási ideje eléggé hosszú. e Egyúttal tájékoztatott arról is, hogy az Egyesült Államokban jelenleg a télen “szokásos” influenzajárvány van, kivált megnőtt az N1H1 influenzavírussal fertőzöttek lélekszáma.



Az Egyesült Államokban jelenleg 15 koronavírusos beteget kezelnek, és több mint 600, Kínából visszatért amerikai van még karanténban.Az amerikai külügyminisztérium – még csütörtökön este kiadott közleményében – jelezte, hogy Washington készen áll Észak-Korea megsegítésére a koronavírus elleni küzdelemben. Ez a segítség a gyakorlatban azt jelenti, hogy az amerikai kormányzat átmeneti időre feloldhatja az Észak-Korea elleni szankciókat annak elősegítése érdekében, hogy a nemzetközi segélyszervezetek eljuttathassák a konkrét segítséget az ázsiai országba. A külügyi közleményt Morgan Ortagus szóvivő azt követően adta ki, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC) a Phenjan elleni szankciók átmeneti, de azonnali feloldására szólította fel az amerikai kormányzatot.(MTI)