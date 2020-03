Koronavírus – Az amerikai republikánusok beterjesztették az 1000 milliárd dolláros tervet a szenátusban

Az amerikai republikánusok csütörtök este beterjesztették a szenátusban a mintegy 1000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő tervet, amely az új típusú koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés következményeit próbálja enyhíteni.

Mitch McConnell, a republikánusok szenátusi frakcióvezetője arra kérte politikustársait, hogy minél előbb voksoljanak a tervezetről. Sürgetőnek mondta a helyzetet, és idézte a hivatalos adatokat, amelyek szerint egyetlen hét alatt 70 ezer ember veszítette el a munkáját az Egyesült Államokban a járvány miatt előállt gazdasági helyzetben.

Amennyiben a szenátusban elfogadják a tervezetet, a demokrata többségű képviselőháznak is meg kell azt szavaznia.

A terv elsősorban a kisvállalkozások és a munkavállalók megsegítését célozza, és magában foglalja azt a “csekkpolitikát”, amelyet a napokban többször említett Donald Trump amerikai elnök is. Ennek értelmében a felnőtt amerikai állampolgárok egyszeri csekket kapnának napi gondjaik enyhítésére.

A sajtóértesülések eddig 1000 dolláros (mintegy 330 ezer forintos) összegről szóltak, de a csütörtökön este nyilvánosságra hozott javaslatból kiderül: minden jogosult felnőttnek 1200 dolláros (csaknem 400 ezer forintos) csekket kézbesítenének, s gyermekenként további 500 dollár (165 ezer forint) járna. Nem mindenki kapna azonban azonos összeget, és egyesek egyáltalán nem részesülnének a segítségben. A juttatást a jövedelemtől tennék függővé: az egyénenként évi 99 ezer dollárnál, családonként pedig évi 198 ezernél magasabb bevétellel rendelkezők egyáltalán nem számíthatnak rá.

A vállalkozásokat a republikánus javaslat azzal segítené, hogy engedélyezné mind a munkabérek után fizetendő adók, mind a társasági adók befizetésének elhalasztását.

“Muszáj megvédenünk az amerikai dolgozókat, családokat és kisvállalkozásokat ebben az egyedülálló gazdasági válságban, amely minden nap csak mélyül” – fogalmazott McConnell szenátor csütörtökön este. Kétpárti összefogást sürgetett a javaslat támogatására.



Chuck Schumer, a szenátusban kisebbségben lévő demokraták frakciójának vezetője egyetértett a tervezet céljaival, de fontosnak tartotta leszögezni, hogy a gazdaságba pumpált dollároknak – mint fogalmazott – “nem szabad a nagyvállalatok részvényeseinek és vezetőinek a zsebeiben végezniük”.Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) csütörtök esti tudósítása szerint az elmúlt napokban olyan sokan jelentkeztek be munkanélküli-segélyért, hogy a munkaügyi minisztérium ezzel foglalkozó hivatalának internetes honlapja átmenetileg felmondta a szolgálatot. A tárca adatai szerint komoly elbocsátások kezdődtek a szállodaiparban és a vendéglátásban, de általában is a szolgáltatásokkal foglalkozó cégeknél.A nagyvállalatok szintén bajban vannak. A legjelentősebb légitársaságok csütörtökön este levelet intéztek Steven Mnuchin pénzügyminiszterhez és a kongresszusi vezetőkhöz, a lehető leggyorsabb cselekvésre kérve őket. Azt írták, hogy az iparágban 11 millió munkahely került veszélybe a koronavírus-járvány miatt.Donald Trump többször azt mondta: elsődleges fontosságúnak tartja a dolgozó emberek és a kisvállalkozások megsegítését, de ígéretet tett arra is, hogy a kormányzat az amerikai gazdaság több szektorát felkarolja.Támogatást kért a kormánytól a chicagói székhelyű Boeing repülőgépgyár vezetése is. Emiatt csütörtökön távozott az igazgatótanácsból Nikki Haley, az Egyesült Államok korábbi ENSZ-nagykövete, a politikusnő ugyanis nem értett egyet azzal, hogy állami segítséggel tegyék rendbe a cég anyagi helyzetét.(MTI)