Koronavírus – Ausztriában megemelik a rövidített munkaidőre szánt támogatási keretet

Az eddigi 5 milliárdról 7 milliárd euróra emelik Ausztriában a koronavírus-járvány miatt rövidített munkaidőben foglalkoztatottak támogatásának keretét – jelentette be Martin Kocher munkaügyi miniszter kedden a Margarete Schramböck gazdasági miniszterrel és Gernot Blümel pénzügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

“Ebben a válsághelyzetben a rövidített munkaidő továbbra is a legfontosabb eszköz a munkahelyek megmentésére” – hangsúlyozta Kocher. Az állam eddig 5,8 milliárd euró segítséget adott a vállalatoknak e foglalkoztatási forma támogatására, és most a jelenlegi 5 milliárd eurós keretet 7 milliárdra emeli.

Ausztriában jelenleg 458 993 ember dolgozik rövidített munkaidőben, 18 600 fővel többen, mint a múlt héten. A munkanélküliek száma 534 256, amely 113 000 fővel több, mint a tavalyi év azonos időszakában.

“A válság utáni újbóli fellendülésben döntő szerepe lesz annak, hogy a mostani időszakot az át- és továbbképzések, illetve szakképesítések terén jól használjuk ki” – tette hozzá a miniszter.

Gernot Blümel pénzügyminiszter beszámolt arról, hogy a koronavírus-járvány okozta válságkezelés során már kifizetett, illetve megítélt és kifizetésre váró támogatások összege 31 milliárd euróra rúg. Hozzátette, hogy a lakossági megtakarítások jelentősen növekedtek az elmúlt időszakban, így az újranyitáskor ez jó hatással lesz majd a fogyasztásra.

Margarete Schramböck gazdasági miniszter kiemelte az új beruházásokat támogató úgynevezett “befektetési prémium” sikerét, miszerint eddig 85 000 igénylés érkezett be, amely 30 milliárd eurós beruházási kedvet takar. Ez annak fényében különösen jelentős, hogy Ausztriában átlagosan évente 8,5 milliárd euró ipari beruházás valósul meg. A “befektetési prémium” formájában nyújtott állami támogatás mértéke az új beruházások terén 2,8 milliárd euró, melynek fele vállalati digitalizálásra és fenntarthatósági fejlesztésekre irányul” – hangsúlyozta a tárcavezető.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 1417 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 407 140 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel (Covid-19) kórházban ápoltak száma 1886, az intenzív kezelésre szorulók 320-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 64-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 7515-re emelkedett.(MTI)