Koronavírus – Április végi szintre csökkent a járvány terjedésének üteme Oroszországban

Az igazolt Covid-19-fertőzések száma 5395-tel 823 515-re emelkedett az elmúlt egy napban Oroszországban, ez a legalacsonyabb mutató április 23. óta, de még mindig 0,7 százalékos növekedést jelent – közölték az orosz hatóságok.

Az új esetek 30 százaléka tünetmentes.

Oroszország a negyedik helyen áll a világban a koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok (4 294 770), Brazília (2 442 375) és India (1 480 073) után.

Az aktív esetek száma 3643-mal 197 794-re csökkent. A halálozások száma 150-nel (ez csaknem duplája a vasárnap jelentett 77-nek) 13 504-re, a gyógyultaké pedig 8888-cal 612 217-re emelkedett.

Moszkvában a diagnosztizált fertőzöttek száma 674-gyel 239 315-re, a halottaké 10-zel 4421-re, a gyógyultaké pedig 827-tel 175 812-re nőtt.

Az országban a járvány kezdete óta több mint 27,3 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 185 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 261 ezer 722 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője közölte, hogy hétfőtől a novoszibirszki Vektor kutatóközpont is megkezdte a Covid-19 elleni vakcinájának tesztelését. Azt is közölte, hogy Oroszországban 118-féle koronavírus-tesztkészlet használatát engedélyezték, ezek közül több mint 50 hazai fejlesztésű.A TASZSZ brüsszeli forrásra hivatkozva kedden azt jelentette, hogy az EU várhatóan legalább augusztus közepéig nem veszi fel Oroszországot azon államok listájára, amelyek polgárai számára engedélyezi a beutazást. A hírügynökség informátora nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a jelenlegi, 13 országot felsoroló lajstrom még rövidülhet is a járványhelyzet romlása miatt.(MTI)