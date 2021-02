Koronavírus – A BioNTech elkezdte beindítani németországi oltóanyaggyárát

Elkezdte beindítani első németországi oltóanyaggyárát a német BioNTech, a marburgi üzemben az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen kifejlesztett vakcinát gyártják majd – közölte a német biotechnológiai vállalkozás szerdán.

A közlemény szerint első lépésként beindították a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel közösen kifejlesztett szérum hatóanyaga, az úgynevezett hírvivő ribonukleinsav (mRNA) előállításának folyamatát.

Egyelőre egy gyártási tételt készítenek – ez nyolcmillió adag oltáshoz elegendő -, majd egy tisztítási és koncentrálási művelet után az mRNS-t beburkoló úgynevezett lipid nanopartikula (LNP) előállítása következik.Egy újabb tisztítási művelet végeztével a készítményt elszállítják egy közreműködő partnerhez, amelynek üzemében palackozzák és csomagolják a terméket, a BNT162b2z néven forgalmazott, ampullás kiszerelésű oltóanyagot.A termék minőségét a BioNTech laboratóriumában és a vakcinákért felelős szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (Paul Ehrlich Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel – PEI) hivatalos tételellenőrző laboratóriumában is megvizsgálják.A termelés felfuttatásához meg kell szerezni az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét. A gyártási folyamatok értékeléséhez szükséges adatokat februárban és márciusban nyújtják be az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő szervezethez.A valamennyi engedéllyel rendelkező és hivatalosan üzembe állított marburgi gyárból származó első oltóanyagszállítmányok várhatóan április elején érkeznek meg az EU-s tagállamokba.A mRNA-alapú oltások piacán a marburgi lesz az egyik legnagyobb üzem Európában. Teljes kapacitáson működtetve évente 750 millió adag oltóanyagot gyárthatnak benne. Az idei első fél évben a 250 millió adagot érheti el a teljesítménye.Az új üzem nagyban hozzájárul, hogy az év egészét tekintve a korábban ütemezett 1,3 milliárd helyett kétmilliárd adagot állítanak elő a BNT162b2-ből. A növekedést nem csak a gyártás bővítése szolgálja, hanem a többi között az is, hogy egy-egy ampulla szérumból nem öt, hanem hat oltást adnak be – fejtették ki a közleményben.A BioNTech/Pfizer vakcina volt az első, amelyre forgalmazási engedélyt adtak ki az EU-ban. Az oltások beadása tavaly karácsonykor kezdődött. A beszerzéseket a tagországok megbízásából intéző Európai Bizottság tavaly novemberben 300 millió, január elején további 300 millió adag megvásárlásáról kötött szerződést a gyártókkal.(MTI)