Korlátozások: régen spájzoltunk, most nem költünk

Vásárlási szokás: tavasszal pánikoltunk, most zárjuk a pénztárcát. Látszik is: amilyen erősen indult a november, olyan gyengén csordogált a végén a boltokban. A 19 órás zárás és az idősáv befékezte a vásárlásokat. Az idősáv eltörlése viszont dobni fogja a vásárlásokat.

A tavaszi hónapokban a korlátozó intézkedések bejelentését követően megrohantuk a boltokat, mindent lerámoltunk a polcokról, az üres raklapokat pedig csak azért hagyták a vásárlók a boltokban, mert már nem fértek a bevásárlókosarakba.

A novemberi online kasszaadatok szerint az őszi hónapokban pontosan fordítva viselkedett a vásárló. Jött a korlátozás, és akkor nem kinyitotta, hanem bezárta a pénztárcáját. Jól mutatják ezt a novemberi online kasszaadatok is:

november 1-13. november 1-20 november 1-27 +4,1% +2,4% + 1,9% november 11-től: november 24-től: 19 órás zárás idősek sávja KSH, online kasszaadatok (folyóár), változás előző évhez képest

Az online kasszaadatok november elején még azt mutatták, hogy a hagyományos boltokban szépen csordogál a vásárlók pénze a kasszákba, és takaros ütemben növekedhet a boltos vásárlások egésze, a webáruházakkal együtt számolva (még egy 2-3%-os mérleg is kikerekedhetett volna ilyen tempó mellett).

De hát november 11-től belépett a 19 órás zárás és ez már szépen faragott az hó eleji léptékből. Hiába, ha rövidebb a nyitvatartás, nem megy úgy a bolt. A november 24-től beléptetett idősáv pedig tovább karcsúsította a boltos világot (ráadásul az adatok mindig hónap elejétől mutatják a költekezést, így pusztán a november második felét méricskélve el is apadt a növekedés a hó vége felé).

Idősáv nélkül többet költünk majd valamivel a boltokban, így ez az ünnepi költekezés mérlegét felfelé fogja húzni. De közben a maszk marad és valamennyi visszatartó ereje annak is van.

Járványosban azonban finoman szólva is ajánlatos a védekezés, kerül, amibe kerül. A korlátozások, szabályok persze, hogy lefelé húzzák a mérleget, ez a védekezés ára a boltban. De még mindig olcsóbb, mint megbetegedni.

November egészét nézve végül az kitűnik a heti monitoros adatokból, hogy a napicikkes boltokban (élelmiszer, drogéria) 3-4 százalékkal többet vásároltunk mennyiségben (volumenben, drágulást kiszűrve). De egy csipetnyit még ezekben a boltokban is olvadt a növekedés üteme a hónap második felében, nem véletlenül, hiszen az idősáv ezeket a vásárlási helyeket érintette.

Az iparcikkes piac novemberben is maradt a gödörben, bár faragtak valamennyit ezek a boltok a korábbi hónapok mínuszaiból.

Az eredeti szerepéből kizökkent, igazából ma már piacfoglalósdi Black Friday is felfelé húzta a boltos vásárlások mérlegét. A webes vásárlások az elmúlt évek novembereiben 35-40%-kal ugrottak a korábbiakhoz képest, a papagájkörökben is irigyelt Black Friday sorozatok nyomán, most viszont ez a járványhatások révén több is lehet, nem lenne nagy meglepetés az 50%-os megugrás (ami majd ha már nem kell maszkot hordani és visszanyithatnak a boltok, fog olvadni, mert azért turkálni is szeret a vásárló).

A novemberi költekezés piacát megbecsülve, a statisztikában várható webes vásárlásokkal és a boltos drágulással is számolva, a következő kép rajzolódik ki a boltos világról:

2020 július augusztus szeptember október november* folyóár 1.104 1.094 1043 1.100 1.135* változás (volumen) +0,4% -1,2% -1,6% -2,4% +1%* KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, november: becslés heti monitoros online kasszaadat alapján, becsülve a boltokra külön számolható inflációt és a webáruházi forgalmat (web kasszaadat nincs)

(blokkk.com)