Komoly konkurenciát kapnak a bankok 2020-ban a pénzügyi szolgáltatásokban

Az open banking és az Azonnali Fizetési Rendszer bevezetése Magyarországon is megnyitja a kaput a digitális pénzügyi szolgáltatások és innovatív fizetési megoldások előtt. Hogyan bankol a jövőben az Y és Z generáció? Hogyan válik a QR-kódos fizetés a készpénz és a bankkártya konkurenciájává? – kiderül az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen szakértőjének elemzéséből.

A digitális pénzügyi szolgáltatások kora

Az Európai Unió második pénzforgalmi irányelvének, a PSD2-nek szeptember 14-i bevezetésével megkezdődött Magyarországon az open banking korszaka. Az ügyfél engedélye alapján a bankok hozzáférést adhatnak külső szolgáltatóknak számlatranzakciós adatokhoz. Ez a változás jelentős fejlődést hoz a digitális pénzügyi szolgáltatások piacán, új szolgáltatók megjelenésével. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint már több mint 110 fintechcég működik hazánkban.

„Már napjainkban is népszerűek például a számlaintegrációs, pénzügyi tervező, költségoptimalizáló megoldások. Az Amerikai Egyesült Államokban működő applikáció, a Mint.com máris 3 millió ügyfelet gyűjtött magának azzal a szolgáltatással, hogy akár napi szinten lekérdezi használója pénzügyeit a különböző bankjaitól. Anglia legnépszerűbb hasonló applikációja, a Money Dashboard mintegy félmillió felhasználóval működik” – hoz példát az új szolgáltatásokra Krocsek Attila, a BlockBen üzletfejlesztési igazgatója. A magyar tulajdonú cég tavaly kapta meg az év innovatív terméke díjat a szingapúri Crypto Currency Expón, idén pedig BlockBenPay nevű innovatív fizetési megoldása bekerült a 2019-es FinTechShow 10 legizgalmasabb digitális pénzügyi újdonsága közé.

A folyamat újabb fontos lépcsője hazánkban a 2020 márciusában induló Azonnali Fizetési Rendszer, amely a banki átutalások valós idejűvé alakítása mellett új, azonnali fizetési megoldások megjelenését is lehetővé teszi. Ilyen innovatív megoldás a QR-kódos fizetés is. Meg is jelent idén július végén az MNB QR-kód sztenderdjéről szóló ajánlása, amelynek köszönhetően egy QR-kóddal is lehet majd az AFR-re épülő tranzakciókat indítani, és a sztenderd révén az új megoldások egymással átjárhatók lesznek.

A bankolás élménye

Nagy kihívás előtt állnak a hagyományos értelemben vett bankrendszer szereplői, illetve a kártyatársaságok. Az ügyfélként is „élményeket” kereső Y és Z generációnak már nem elég trendi, kényelmes és rugalmas a hagyományos bankolás. A kártyahasználat népszerűsítésére például folyamatosak a törekvések, de a „mobile first” nemzedékének már egyszerűbb, ha csak a mobiltelefonját kell magánál tartania. Ráadásul megspórolja a betéti kártyák, pláne a hitelkártyák éves díjait.

Egy kiskereskedőknél sem evidens már, hogy a készpénz elfogadása mellett csak egy bankkártya-terminál jelenthet alternatívát. A kártyás fizetésnél több közbeeső szereplő is van, akik valamilyen díjért cserébe szolgáltatnak. A valós számlán történő elszámolás csak késve, akár több nap után történik. A forgalom után fizetendő jutalék pedig még mindig magas.

Mit hoz 2020?

A bankok alternatíváiként különösen a 18-30 éves fiatalok körében lehetnek népszerűek például azok a pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek EMI (Electronic Money Institution) engedéllyel rendelkeznek, és a hitelezésen kívül gyakorlatilag bármilyen pénzforgalmi tevékenységet végezhetnek: online bankként működve devizákat kezelhetnek, illetve készpénzfelvételt tehetnek lehetővé. Ilyen szolgáltató a Barion vagy a Revolut is, utóbbin keresztül már 100 millió euró értékben bonyolított le tranzakciókat a 250 ezer magyarországi felhasználó.

„A szolgáltatók között végre valódi verseny jön létre. A verseny pozitív hozadéka, hogy egy fizetési folyamathoz egyre kevesebb eszköz lesz szükséges. Csökken a fizetésben részt vevő köztes kiszolgálók száma, és olcsóbbá válik a folyamat, mert alacsonyabbak lesznek a fizetendő jutalékok. Ráadásul a kiskereskedőknek lehetőségük nyílhat új módon is megszólítani a vásárlókat, például közösséget építeni, exkluzív kedvezményekkel” – fogalmaz Krocsek Attila. Ezt kínálja például a BlockBenPay is. Az egyszerű, biztonságos és olcsó QR-kódos fizetés a következő évek nagy áttörése lehet, a készpénz és a bankkártya komoly konkurenciája, hiszen semmi másra nincs szükség a biztonságos online vagy offline fizetéshez, csak egy mobiltelefonra és egy QR-kódra.

Bővebb információk:

A BlockBenről: https://blockben.com/

Blog: http://blog.blockben.com/

A BlockBenPay-ről: https://blockbenpay.com