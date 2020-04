KommunikÃ¡ciÃ³s cÃ©gek fogtak Ã¶ssze a hazai kkv-kÃ©rt

A koronavírus pusztító hatása egyre nyilvánvalóbb Magyarországon is, az egyéni tragédiák mellett teljes iparágakat kényszerített leállásra. Hatására a jelek szerint teljes gazdasági átalakulás várható, melynek viharait csak erős hazai vállalkozások vészelhetik át. A kommunikációs szakma, mely híd szerepét tölti be a fogyasztók és a cégek között, komoly felelősséggel bír, hogy a gazdaság szövete megfelelően ellenálló legyen, éppen ezért a NetAdClick, az Alright Communications és a CNM komoly felajánlásokat tett, hogy a hazai kkv-kat segítse.

Alapvetésként valljuk a 2016-os Média Hungaryn, a Magyar Reklámszövetség és a PwC Magyarország által ismertetett tanulmány megállapítását, mely szerint minden reklámra költött 1 forint 6 forinttal járul hozzá a gazdaság teljesítményéhez. Éppen ezért az AD Solutions Kft., az Alright Communications és a CNM reklámcégek úgy döntöttek, hogy az alábbi felajánlásokat teszik, hogy a hazai gazdaságot segítsék ebben a viharos időszakban.

Alapítványokon, webshopokon és esküvői vállalkozásokon segít az AD Solutions Kft.

A fenti hitvallás értelmében az AD Solutions portfóliójába tartozó NetAdClick online hirdetési rendszer kétszeresen támogatja az alapítványok 1%-os kampányát, amelyre extrán nagy szüksége lehet a koronavírus hatására megsokszorozódott feladatokkal küzdő szereplőknek. A célzott bannerhirdetésekre szakosodott vállalat hazai háztartások több mint felét, márciusi adataik szerint hatmillió embert képes elérni. Az alapítványok mellett felelős webshopokat is támogat, amelyek az emberek otthonmaradást segítik munkájukkal, nem mellesleg a hazai gazdaság stabilitását is erősítik. A vállalathoz tartozó Eskuvotippek.hu esküvőszolgáltatókat tömörítő platform pedig a szegmenst sújtó nehézségekre válaszul ingyenessé teszi a regisztrációt a most csatlakozó szolgáltatóknak, a meglévő partnerek hűségét pedig kiemelt blogposzt megírásával vagy grátisz hirdetésekkel hálálják meg. A kampánnyal a szolgáltató partnereik figyelmét kívánják felhívni arra, hogy a jelenleg érvényes korlátozások ellenére a házasodni vágyó párok az esetek többségében csak elnapolják, nem lefújják a tervezett lagzikat, ezért továbbra is fontos, akár életmentő lehet a szolgáltatók számára, hogy a jegyesek látókörében maradjanak.

A PR kommunikációra specializálódott Alright Communications a válság kitörése óta blogoldalán segíti a vállalkozásokat, de egyedi tanácsadást is vállalnak bajba került kkv-knak, elsősorban kétféle branding státuszban álló cégek számára: friss márkáknak, amelyeknek a szinten tartó válságkommunikációs aktivitásaikat kell megszervezni, valamint bejáratott márkáknak a márkaértékeket és vállalati elveket tiszteletben tartó, transzparens kommunikációjában. Ennek részeképp a csapat legutóbbi tanulmányában éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy kommunikáció hatványozottan fontos a válságos időkben, az eddig befektetett márkaépítési munkák folytatása akár a cégek túlélését jelenthetik. Az Alright szakértőinek tapasztalata a teljes kommunikációs palettát lefedi a vizuális kommunikációtól a közösségi médiáig, így a Facebook és a Google útvesztőjében is eligazítást tudnak biztosítani, startup, kkv és nagyvállalati kommunikációs jártasságuk birtokában bármely méretű cég megkeresését várják.

Sajtómegjelenések a legkisebb cégeknek is

A mainstream sajtótermékekből fájóan kimaradtak eddig a hazai kkv-k, ugyanakkor a megnövekedett tartalomfogyasztás és az ezzel szembemenő reklámbevételek kiesése változást hozhat ezen a fronton – vallja a tartalommarketing és PR specialista Content ’n more (CNM). A cég meggyőződése, hogy a kiadók olyan új bevételi csatornákra tehetnek szert, melyek akár a nemzetközi mamutoktól vonhatnak el forrásokat, ha hajlandóak újragondolni eddigi működésüket. A CNM ezért meglévő kapcsolatait felhasználva nyújt segítséget kkv-knak, akár ingyenes megjelenések szervezésével is, miközben a portáloknak az új bevételi források megtalálását segíti. A kommunikációs cég honlapján jelentkezhetnek azok a vállalkozások, melyek tudják, hogy sajtómegjelenések segítségével léphetnek előre, illetve azok is melyek még ebben nem biztosak.