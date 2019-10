Kizárólag Kecskeméten gyártják a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában idén harmadszor indult el sikeres sorozatgyártás: a CLA Coupé és a CLA Shooting Brake után most az első Mercedes-AMG Performance modellek gördültek le a gyártószalagról. A Mercedes-AMG A 45 4MATIC+, a Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Coupé és a Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake modellek egyszerre kerültek gyártósorra, amelyekből mindegyik S-verzióként is kapható lesz. Mindhárom Mercedes-AMG Performance modell kizárólag Kecskeméten készül, és az első autók mindegyike a különben csak opcionálisan elérhető AMG aerodinamikai- csomaggal lett felszerelve. Mivel az első legyártott autók Lengyelországba kerülnek, a lengyel nemzeti zászló színeiben pompáznak: „sarki fehér”, „jupitervörös”, valamint „matt sziklaszürke“ fényezést kaptak.

És amilyen különlegesek az új AMG-Performance-autók, olyan egyedülálló a kecskeméti csapat is, amely a gyártásukban részt vesz. „Minden új széria indulása komoly előkészületet igényel. Most, az AMG típusok esetében sem volt ez másként. Az előkészületek a kecskeméti gyárban már 2018-ban megkezdődtek, szorosan együttműködve az AMG-vel, azért, hogy már a gyártószalagról elsőként leguruló AMG-modellek is a megszokott Mercedes-Benz csúcsminőségben készüljenek” – mondta Christian Wolff gyárigazgató.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyártásban résztvevő munkatársait hónapokon keresztül képezték az AMG-modelleknél alkalmazott egyedi munkafolyamatokra, az összeszerelő üzemben található tanulószigeteken.

Az AMG-modellek különleges formájú karosszériájának – mint például a szélesebb első sárvédő – előállítása és felszerelése kimondottan nagy szakmai hozzáértést igényel, mind a présüzemben, mind a karosszériaüzemben. A felületkezelő üzemben pedig egy új, innovatív fényezőrendszer további, különleges színek alkalmazására biztosít lehetőséget. Mindez teljesen új kihívást jelent a munkatársak számára, ugyanis számos új, különleges alkatrész is helyet kapott ezeken a modelleken.

A Mercedes-AMG modellek összértékesítése hazánkban 2019 első félévében több mint duplájára nőtt 2018 azonos időszakához képest. Ebben szerepet játszott az is, hogy az érdeklődőket már két hazai Mercedes-AMG Performance Center várja, ahol speciálisan képzett, dedikált értékesítők szakmai tanácsai segítenek a megfelelő modell kiválasztásában.

Lenyűgöző teljesítmény, egyedülálló menetdinamika, kifejező megjelenés jellemzi a Mercedes-AMG vadonatúj A 45 4MATIC+ és A 45 S 4MATIC+, a CLA 45 4MATIC+ Coupé és CLA 45 S 4MATIC+ Coupé, illetve a CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake és a CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake kompakt sportmodelljeit.

Az új Mercedes-AMG család tagjai mostantól még hangsúlyosabb megjelenéssel büszkélkedhetnek; sportos vonalvezetésük már álló helyzetben is dinamikus vezetési élményt ígér. A kompakt AMG modellek történetük során először kapták meg a jellegzetes AMG hűtőrácsot, ami különösen agresszív fellépést kölcsönöz nekik. E sportos autók szíve-lelke az újonnan fejlesztett 2,0 literes turbómotor, amely a 285 kW (387 lóerős), illetve S-verzióként 310 kW-os, (421 lóerős) teljesítményével a legerősebb nagyszériás négyhengeres hajtómű a világon. Ez az egyedülálló motor kölcsönzi a három kompakt sportautónak a jellemzően erőteljes, már motorindításkor egyértelmű AMG-hangját. Az előző négyhengeres AMG erőforrás teljesítménye is lenyűgöző volt, de az AMG mérnökeinek ezt további 40 lóerővel sikerült túlszárnyalniuk, miközben a maximális forgatónyomaték 475-ről 500 Nm-re emelkedett – de már a 387 lóerőt és 480 Nm-t leadni képes alapkivitel is felülmúlja a korábbi AMG 2.0 négyhengeres motor tudását.

A 421 lóerős S-kivitelek a gyorsulás tekintetében is rekordidőre képesek: álló helyzetből 100 km/h sebességre az A 45 S 4MATIC+ 3,9, míg a CLA 45 S 4MATIC+ és a CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake 4 másodperc alatt képes felgyorsulni. A csúcssebességet az alapmodelleknél 250, az S-változatoknál 270 km/h-ra korlátozza az elektronika. Az opcionális AMG Driver’s csomag megrendelésével az alapkiviteleknél is megemelhető a csúcssebesség 270 km/h-ra.

A kiváló minőségű, modern kialakítású belső tér sportos elemeivel, magas felszereltségével, illetve az intuitív MBUX multimédiás rendszer révén szoros kapcsolatot teremt az ember és a gép között.

A vegyes fogyasztási adat az NEDC mérési ciklusra vetítve az A 45 4MATIC+ / A 45 S 4MATIC+ modellek esetében 8,4-8,3 l/100 km (vegyes CO2-kibocsátás: 192-189 g/km). A CLA 45 4MATIC+ / CLA 45 S 4MATIC+ Coupé modellnél 8,3-8,21 l/100 km a vegyes fogyasztási adat (vegyes CO2-kibocsátás: 189-185 g/km), míg a CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake / CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake modellek esetében 8,4-8,2 l/100 km a vegyes fogyasztási adat (vegyes CO2-kibocsátás:191-188 g/km).