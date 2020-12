Kitart a babkonzerv: egy százassal kevesebbet költesz naponta

Mínuszban a pénztárcád. Hiába költöttél naponta 6.173 forintot, mennyiségben mérve a harmadik negyedévben 3,5%-kal, január és szeptember között pedig 2%-kal csökkent a vásárlásos fogyasztás. De a költekezés így is jobban tartja magát, mint a GDP. Jól jött az a hitelfizetési moratórium. A maszk pedig közben divatcuccá is vált: próbálgatjuk, mint a kalapot, melyik is áll jobban.

Van, akinek kevesebb a pénze, mert elvesztette az állását, vagy átrakták részmunkaidőre. Van, akinek nem kevesebb a pénze, de óvatos, amikor kinyitja a pénztárcáját és előtte összeírja a bevásárlólistáját. Az eredmény pedig az, hogy kevesebbet költünk a családi kasszából csaknem mindenütt, a napicikkes bolt és a gyógyszertár a kivétel. Végül minden korlátozás, bármelyiket is tennénk a nagyító alá, valamilyen mértékben fékezi a költekezést: a kijárási korlátozások, a boltzárak, az idősáv egyaránt, de fogadjuk el, hogy a járvány elleni védekezésnek elsőbbsége van. Ez az ára annak, hogy utána is tudjunk vásárolni.

Maszkocska: próbálgatjuk már, mint a rucit

Az óvatosság, és az egyes korlátozások mellett azért még a kötelező maszkviseletnek is van némi visszatartó ereje, hiszen kinek hiányzik, és azért kényelmetlen például a próbafülkében maszkban pulóvert próbálni. Bár már szinte megszokottá is válhatott (de gyanúnk szerint igazából soha sem lehet megszokni), ráadásul a maszkviseletbe is betört a divat: sokan keresik a jópofa, vagy éppen csinoska maszkot, megjelentek a maszkpontok a bevásárlóközpontokban, és sokan úgy próbálgatják a maszkocskát, mint a próbafülkében a divatrucit.

Még jó, hogy a textilmaszk mosható, ajánlott is az első használat előtt kimosni.

A reklámosok is ráugrottak, hiszen nekik is minden fillér számít.

Pénztárcamustra: 108 forinttal kevesebb naponta

A kényszerű korlátozások és az óvatosság párosa lenyomta a családi költekezést. Az első negyedév végén még egy nagyot spájzoltak a családok, a babkonzerv, liszt mellett szépen fogyott a fagyasztóláda és a kenyérsütő is, nem véletlen, hogy alkalmanként elfogyott az élesztő a boltból. Az előbbiek nyomán a harmadik negyedévi költekezés összege is elmaradt az év elejitől.

Az egy főre jutó napi költekezést nézve a második negyedévi mélypont után többet költöttek a családok, de hát mind a harmadik negyedévi 6.207 forint, mind a január-szeptember időszakban mért 6.173 forint kevesebb az előző évi átlagnál, utóbbi 108 forinttal.

A pénztárca mustra eredménye:

2019 2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév I- III. negyedév háztartások fogyasztási kiadása (ezer milliárd forint) 22.397 5.664 5.283 5.579 16.526 ennyit költöttél egy nap (ezer forint/nap) 6.281 6.371 5.942 6.207 6.173 KSH, érték: ezer milliárd forint, folyó áron,

A korábbi időszakokhoz képest a harmadik negyedév költekezése nőtt ugyan a pénztárakban hagyott pénzt nézve, de rettenetesen keveset, és hasonlóképpen az első három negyedév növekménye is csekély:

2019 2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév I- III. negyedév 22.397 5.664 5.283 5.579 16.526 változás előző év azonos időszakához mérve +1.875 +454 -334 +40 +161 KSH, érték: milliárd forint, folyó áron,

Ennyit cipekedtél haza vásárlás után: kevesebbet

És volt közben drágulás is, így ha az inflációtól eltekintünk és mennyiségben számoljuk, mennyit is vásároltunk, akkor – szakzsargonnal – volumenben csökkent a családi költekezés.

Ez a visszaesés ugyanakkor kisebb, mint a GDP csökkenése a korábbi időszakokhoz képest. A családok nyilván megmozgattak tartalékokat is ha kellett, de feltehetően a hiteltörlesztési moratórium segített a legtöbbet a költekezés terepén:

2019 2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév I-III. negyedév GDP +4,6% +2,2% -13,6% -4,6% -5,5% háztartások fogyasztási kiadása +5,6% +6,6% –8,5% -3,5% -2% KSH, érték: kiigazítatlan volumenindex, változás előző év azonos időszakához képest, 2019: éves index

A családi költekezés legnagyobb szeleteit nézve, a 16.526 milliárd forintból a legtöbbet a boltos világban költekeztünk, januártól szeptemberig 9.140 milliárd forintot. Ez így volt korábban is. Autóra, autóalkatrészre 544 milliárd forintot fordítottunk, a vendéglőkben pedig 837 milliárd forintot hagytunk.

A háziasszonyokat persze az izgatja, mennyit is tud venni, darabban, literben, kilóban mire futja. A boltos világban összességében ugyanannyit vásároltak végül, mint korábban, de máshol már kevesebbet:

2019 2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév I-III. negyedév kiadás össz 5,6% +6,6% –8,5% -3,5 -2% ebből boltok +6,2% +7,5% -4,1% -0,8% +0,5% vendéglátás +6,8% -10,8% -55% -18,1% -28,2% autóvásárlás 16,2 +12% -21,1% -1,6% -4,3% KSH, háztartások fogyasztási célú kiadása, szakstatisztikák, érték: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest

