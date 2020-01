Kiszámítható karrier és magas fizetés? Ezeket tanuld idén, ha informatikai pályára lépnél!

Az informatika területén az elmúlt években Magyarországon folyamatosan emelkedtek a bérek, egyes felmérések szerint a kezdő (junior) szoftverfejlesztők átlagos bruttó fizetése az 550-750 ezres sávban mozgott 2019-ben[1]. Az IT szakemberek iránt változatlanul hatalmas kereslet mutatkozik, iparági szakértők szerint több tízezer szakképzett informatikus hiányzik ugyanis a magyar munkaerőpiacról, az EU-ban pedig ugyanez a szám idénre megközelítheti a 700 ezer főt[2]. A Braining Hub IT oktatási központ most azokat a technológiákat, programozónyelveket gyűjtötte össze, amelyeket a várható erős kereslet miatt az idei évben különösen érdemes elsajátítaniuk az informatikai pályára készülőknek.

A KSH legfrissebb munkaerőpiaci adatai szerint a fiatal (15-24 éves) munkanélküliek aránya 2019 utolsó negyedévében 12,2%-ra (40.000 főre) nőtt a megelőző év azonos időszakához képest. Az összes munkanélküli egynegyede így már ebből a fiatal korcsoportból kerül ki, úgy, hogy a teljes munkanélküliség 12 ezer fővel csökkent 2019-ben az előző évhez képest. Ha ezeket az adatokat összevetjük az IT szektor munkaerőpiaci igényeivel, jól látható, hogy lenne tartalék, amihez a munkaerőhiánnyal küzdő cégek nyúlhatnak.

„A fiatal pályakezdők, vagy karrierváltók számára ideális megoldás lehet a programozás, hiszen ezen a területen remek, jól körülhatárolható, kézzelfogható tudást nyújtó képzések érhetők el hazánkban, maga a szakma pedig stabil és kiszámítható karrierutat biztosít azoknak, akik képesek a fejlődésre, folyamatosan aktuális tudással rendelkeznek, és képzik magukat” – hívta fel a figyelmet Kovács Balázs, a Braining Hub IT oktatási központ képzésvezetője.

A JAVA a kezdő programozók kedvence

A programozási nyelvek nemzetközi népszerűségi listáját már hosszú ideje a JAVA vezeti, mely 2020 januárjában is tartja első helyét a toplistán. Ez nem véletlen, hiszen viszonylag könnyű elsajátítani, és nagyvállalati környezetben nagyon elterjedt, a leggyakrabban használt nyelv. Ahogy a cégek, vállalatok digitalizációja halad, egyre több alkalmazást, szoftvert használnak webes felületen, a JAVA programozási nyelv pedig kiválóan alkalmas a webes felületek fejlesztésére. A HAYS HUNGARY személyzeti tanácsadó cég szerint pedig, egy junior JAVA fejlesztő átlagfizetése elérte a bruttó 650 ezer forintot a tavalyi évben, így ez a programozási nyelv mindenképpen az egyik leginkább ajánlott azoknak, akik informatikai pályára készülnek.

A JavaScript szintén olyan kódnyelv, aminek alapjai kiválóan elsajátíthatók, egy célzott gyorstalpaló programozó kurzus keretében. A webes alkalmazásfejlesztésben pedig egyre több helyen tör előre, így szintén kiváló munkalehetőséget biztosít, azoknak, akik ebben képzik magukat.

Ha Big Data vagy mesterséges intelligencia, akkor Python!

Az adattudomány (data science), illetve a mesterséges intelligencia a jelen és várhatóan a közeljövő legfontosabb technológiái közé fognak tartozni, így jelentős munkaerőpiaci keresletre számíthatnak azok, akik ezekben a szegmensekben hasznosítható tudással rendelkeznek.

„A mérvadó nemzetközi rangsorokból jól kisolvasható, hogy a Python elterjedtsége egyre növekszik, így mindenképpen az egyik olyan programozási nyelv 2020-ban, amelyben érdemes fejlődniük a fejlesztőknek. Az adat az új olaj, és ez nem fog változni 2020-ban sem, a mesterséges intelligencia pedig rohamosan fejlődik, és számos területen képes a vállalatok hatékonyságát növelni. A Python nyelv viszonylag könnyen tanulható, és szerepe mind az adattudomány, mind a mesterséges intelligencia terén megkerülhetetlen” – fűzte hozzá Kovács Balázs.

Kilenc hónap alatt tapasztalattal rendelkező webfejlesztővé lehet válni egy új képzési konstrukciónak köszönhetően

Valószínűleg az idei év egyik nagy slágere lesz az a magyar piacon elérhető új, különleges konstrukciójú képzés is, amelynek keretében kilenc hónap alatt a kurzus résztvevői junior webfejlesztővé válhatnak, ráadásul mindez 50 ezer forintjukba kerül azoknak, akik jól teljesítenek. A képzés 3 hónapos elméleti oktatással kezdődik, melyet 6 hónapos gyakorlati program követ, ahol éles munkák keretében fejleszthetik tudásukat a hallgatók. A gyakornoki idő alatt a diákok ösztöndíjban részesülnek, melyből szinte az utolsó fillérig visszakapják a tandíjat. Ennél jobb lehetőség egy trendi szakma megtanulására, vagy karrierváltásra valószínűleg nemigen adódik majd az idei évben.

***

A Braining Hub-ról

A Stylers Group cégcsoporthoz tartozó Braining Hub egy 2016-ban, Magyarországon alapított IT oktatási intézmény, amelynek küldetése, hogy gyakorlatorientált IT képzéseivel, vállalati környezetbe integrálható, minőségi informatikai szakembereket képezzen közép- és nagyvállalatok számára. A képzési centrum az egyéni oktatás mellett belső vállalati képzések megvalósításával is foglalkozik.

[1] https://www.hays.hu/documents/63283/0/Hays_Salary_Guide_HU_2019_c.pdf

[2] https://www.cepis.org/media/CEPISe-CFBackgrounder1.pdf