Az eddig becsültnél valamivel jobb volt a brit gazdaság növekedési teljesítménye az idei év elején, de a második negyedévben így is csökkent a hazai össztermék (GDP).

A brit statisztikai hivatal (ONS) hétfőn közzétett, felülvizsgált adatai szerint 2019 első negyedében 0,6 százalékkal volt magasabb a brit GDP-érték a tavalyi utolsó három hónapban mért szintnél.

Az ONS korábbi becslésében 0,5 százalékos negyedéves összevetésű növekedés szerepelt az idei első negyedévre.

A felülvizsgált becslés alapján a statisztikai hivatal az eddigi 1,2 százalékról 1,3 százalékra javította az idei második negyedév éves összehasonlításban mért növekedési adatát, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy ez is lassulást jelent az első negyedévi éves növekedéshez képest.

Az idei első három hónapban a brit GDP-érték 2,1 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszakban elért szintet.

Az ONS változatlanul hagyta az idei második negyedévi növekedésről szóló becslését, vagyis a számítások továbbra is azt mutatják, hogy a brit hazai össztermék a második negyedévben 0,2 százalékkal visszaesett az első negyedévhez viszonyítva.



Ha a harmadik negyedév egészében is negatív lesz a GDP-növekedés, az azt jelentené, hogy a brit gazdaság technikai recesszióba került, a konszenzusos meghatározás alapján ugyanis ha két egymást követő negyedévben csökken a hazai össztermék, az adott gazdaság recesszióban van.Londoni elemzőintézetek nem zárják ki a recesszió lehetőségét a brit gazdaságban, különösen arra az esetre, ha az Egyesült Királyság rendezetlen módon, megállapodás nélkül távozna az Európai Unióból.A Fitch Ratings Londonban bemutatott legfrissebb tanulmányában a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok miatt rontotta a brit gazdaság idei növekedésére szóló prognózisát: a cég az általa eddig várt 1,4 százalék helyett már csak 1,1 százalékos brit GDP-növekedéssel számol 2019 egészében.A nemzetközi hitelminősítő hangsúlyozta: ez az alapeseti prognózis is arra a feltételezésre épül, hogy sikerül elkerülni a megállapodás nélküli Brexitet.A cég számításai szerint rendezetlen kilépés esetén a brit hazai össztermék már az idei negyedik negyedévben meredeken zuhanna, és ebben az esetben a brit gazdaság egész éves idei növekedési üteme nem haladná meg a 0,8 százalékot.A Fitch prognózisa szerint e forgatókönyv megvalósulása esetén a brit GDP-érték 2020-ban 1,4 százalékkal csökkenne, vagyis a brit gazdaság a jövő év egészét recesszióban töltené.A cég modellszámításai szerint megállapodás nélküli Brexit esetén a brit GDP-érték a következő két évben több mint 3 százalékkal maradna el attól a szinttől, amelyet rendezett kilépést feltételezve a brit gazdaság ebben az időtávlatban elérhetne.A brit kormány számára költségvetési és makrogazdasági előrejelzéseket készítő, de független elemzőműhelyként működő szervezet, az Office for Budget Responsibility (OBR) nemrég ismertetett 300 oldalas helyzetértékelésében szintén felvázolt egy költségvetési stresszhelyzeti forgatókönyvet a brit EU-tagság megállapodás és átmeneti időszak nélküli megszűnésének reálgazdasági hatásairól.A tanulmány szerint rendezetlen Brexit esetén a brit gazdaság már az idei negyedik negyedévtől egy évig tartó recesszióba kerülne, és a recesszió teljes időtartamában a hazai össztermék 2,1 százalékkal csökkenne reálértéken.(MTI)