Kissé javult augusztusban az euróövezet gazdasági aktivitása

Augusztusban javult valamelyest a gazdasági aktivitás az euróövezetben, mivel a feldolgozóipari teljesítmény a korábbinál kissé lassúbb ütemben zsugorodott, bár a világkereskedelmi ellentétekkel kapcsolatos aggodalmak tovább rontották az üzleti kilátások megítélését a gazdasági szereplők körében a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet csütörtökön publikált előzetes felmérése szerint.

Az euróövezet szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a kutatóintézet előzetes adatokon alapuló felmérésében augusztusban 53,4 pontra javult a júliusi 53,2 pontról.

A feldolgozóipari BMI 47,0 pontra emelkedett a júliusi 46,5 pontról.

A szolgáltató- és feldolgozóipari adatok összesítésével képzett kompozit BMI augusztusi előzetes értéke 51,8 pontra javult a júliusi 51,5 pontos három havi mélypontról.

A beszerzésimenedszer-index 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedési ütemét, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodásának a mértékét számszerűsíti.



Andrew Harker, az IHS Markit igazgatóhelyettese a felmérés megállapításait kommentálva rámutatott: “Augusztusban vajmi kevéssé változott az európai gazdaság dinamikája, az összteljesítményt továbbra is a szolgáltatóipar lendületes növekedése tartja felszínen a feldolgozóipar romló teljesítményét ellentételezve. A csekély javulás ellenére továbbra is 0,1-0,2 százalékos negyedéves GDP-növekedést lehet valószínűsíteni az euróövezetben.”“A gazdasági teljesítményben várt javulás elmaradása hatéves mélypontra taszította a gazdasági szereplők bizalmi indexét. Úgy tűnik, a vállalatok szűk esztendőkre kezdenek berendezkedni, ami már munkaerő-felvételi hajlandóságuk romlásában is megmutatkozik” – tette hozzá.(MTI)