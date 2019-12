Kisbefektetőknek segít eligazodni a kötvények világában az Equilor új könyve

Megjelent Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetőjének „A kötvény” című pénzügyi edukációs könyve. A szakmai könyvsorozat legújabb tagja ezúttal az egyik leggyorsabban fejlődő befektetési eszközt, a kötvényt mutatja be az érdeklődő olvasók számára. A kötet célja, hogy a pénzügyi végzettséggel nem rendelkező befektetők is bátran beépítsék portfóliójukba ezt az eszközt.

Buró Szilárd „A kötvény” című pénzügyi edukációs könyve a pénzügyi végzettséggel nem rendelkező befektetők számára is érthetően mutatja be a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír főbb jellemzőit, típusait, és betekintést nyújt a vállalati kötvények magyarországi helyzetébe is. A könyv részletesen ismerteti a kötvényekkel kapcsolatos főbb fogalmakat, számításokat és kockázatokat, látványos grafikonokkal és érdekes történetekkel színesítve. A szerző szerint, aki egyben az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője, a kötvények az angolszász országokban az egyik legfontosabb elemei a befektetési portfóliónak.



Bár Magyarországon egyelőre még nem meghatározó a szerepük, a Magyar Nemzeti Bank vállalatok számára elindított Növekedési Kötvényprogramja (NKP) és a lakosságot célzó Szuperállampapír (MÁP+) iránti óriási érdeklődés jól mutatja, hogy itthon is egyre jelentősebb az ilyen típusú értékpapírok iránt a kereslet. A több évtizedes szakmai, így aktív kötvénykereskedői múltat is maga mögött tudó pénzügyi szakembert azt motiválta a könyv megírásában, hogy sok emberhez eljuttassa azokat az információkat, amelyek segítségével a befektetők bátran nyúlhatnak ezekhez az eszközökhöz, és színesíthetik vele portfóliójukat. A hazai tőkepiac és pénzügyi tudatosság fejlesztése iránt elkötelezett, a jövőre 30 éves fennállását ünneplő Equilor Befektetési Zrt. gondozásában megjelent ismeretterjesztő könyv Buró Szilárdnak már a harmadik kötete a „CFD kereskedés és stratégiák”, valamint a „Devizakereskedés egyszerűen” után. A könyv kiadója az Equilor Befektetési Zrt., megvásárolható az Alinea Kiadó honlapján ().