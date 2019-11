Kínai vállalat vásárolt részesedést a Rail Cargo Terminal-BILK Zrt.-ben

A kínai Cosco Shipping vállalatcsoporthoz tartozó Ocean Rail Logistics S.A. 15 százalékot meghaladó részesedést vásárolt az osztrák Rail Cargo Group (RCG) magyarországi tagvállalatában, a Rail Cargo Terminal-BILK Zrt.-ben.

Szerdán Budapesten, a szerződés aláírása alkalmából az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára üdvözölte a megállapodást. Mosóczi László szerint ennek hatására javulhat az áruszállítás hatékonysága, és bővülhet a Kínából érkező a vasúti teherforgalom.

A kormány – mint fogalmazott – a közlekedési hálózatok és a logisztikai szolgáltatások fejlesztésével járul hozzá ahhoz, hogy az ország kiaknázhassa a földrajzi fekvéséből eredő előnyöket.

Az államtitkár a vasúti teherfuvarozásban különösen fontosnak nevezte a magyar tranzitszerep erősítését, hiszen vonaton juthatnak el Európa belsejébe a hajón érkező kínai áruk is, ha megépül az összeköttetés a pireuszi kikötő és Budapest között.

A Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete a szerződés mellett a magyar-kínai kapcsolatok fejlődéséről is elismerően szólt. Tuan Csie-lung szerint a két állam közötti bizalom erős, és Peking nyitott az együttműködések további erősítése iránt.

Hozzátartozik ehhez az infrastruktúrák összehangolása is, Kína ezért szívesen járul hozzá Közép- és Kelet-Európában a fejlesztésekhez, és úgy látja, hogy a kontinenssel kiépített összeköttetés jelentős mértékben segíti a nyitást a nagyvilágra – tette hozzá.

A nagykövet várakozása szerint a Cosco és a Rail Cargo Terminal-BILK megállapodása erősíteni fogja a térség jelentőségét az áruelosztásban, és új piaci lehetőségeket teremt minden európai ország számára.

Thomas Kargl, a Rail Cargo Austria Igazgatóságának tagja úgy véli, hogy a szerződéssel a Cosco jól működő, fejlett hálózat üzemeltetésében vehet részt.

A budapesti terminálüzemeltető és RCG felkészültsége együttesen garantálja, hogy a megállapodás előnyeit minden érintett élvezhesse – tette hozzá.









Szun Csün, a COSCO Shipping Europe elnöke úgy látja, hogy európai csomópontként Magyarország a négy égtájat, fővárosi terminálja pedig a tengeri és a szárazföldi szállítást köti össze.

A kínai Cosco (China Ocean Shipping Company) a világ egyik legnagyobb tengeri áruszállító vállalata. 2009 óta 35 éves koncesszió keretében üzemelteti a görögországi Pireusz kikötőjét, amelynek 2016 óta többségi tulajdonosa. A létesítményt csaknem 1 milliárd euróból fejlesztették, és múlt héten, a görög-kínai elnöki találkozó alkalmával bejelentették, hogy további 600 millió eurót költenek a kikötőre. A Cosco az elmúlt években számos európai kikötőben vásárolt részesedést, így a görögországi mellett többek között Belgiumban, Spanyolországban és Litvániában is.

A Rail Cargo Terminal-BILK Zrt.-t 2001 decemberében alapították azzal a céllal, hogy a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) egyik üzemeltető cégeként, a budapesti régióban fő szerepet betöltve ellássa kísért és kíséretlen kombináltfuvarozási küldemények kezelését, azaz közútról vasútra, illetve vasútról közútra történő átrakodását.

A Budapest XXIII. kerületében 22 hektáron elterülő terminál zöldmezős beruházásként mintegy másfél évig tartó építkezés után 2003 novemberében nyitotta meg kapuit, és működésével a Budapesten és környékén elhelyezkedő konténer és Ro-La terminálok szerepét és feladatait vette át. Az azóta történt fejlesztéseknek köszönhetően éves szinten mintegy 220 ezer TEU-konténer mennyiség kezelésére képes – olvasható a cég honlapján.

A mintegy 4,6 milliárd forint saját tőkével rendelkező Rail Cargo Terminal-BILK Zrt. a nyilvános cégadatok szerint mintegy 2,7 milliárd forint árbevételt ért el 2018-ban, a megelőző évi csaknem 2,5 milliárd forint után. A cég adózott eredménye a 2017-es 613 millió forintról csaknem 696 millióra nőtt 2018-ban.(MTI)