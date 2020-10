Kína megelőzte Észak-Amerikát a mozis jegyárbevételi piacon

Kína 2020-ban hivatalosan is megelőzte Észak-Amerikát a legnagyobb mozis jegyárbevételi piacok versenyében – adta hírül a The Hollywood Reporter.

Miközben az amerikai szórakoztatóipar azt mérlegeli, vajon végleges károkat okozott-e a pandémia a moziba járásban, Kínában újra magasra törtek a jegyárbevételek.

Vasárnap a 2020-as kínai jegyárbevételek 1,988 milliárd dollárra (616 milliárd forint) nőttek, ami meghaladta az észak-amerikai 1,937 milliárdot az Artisan Gatewas filmipari tanácsadó cég adatai alapján. Év végéig várhatóan tovább nő a különbség.

Kína több tízezer mozija a világjárvány előtti kapacitásának 75 százalékán működik, a nézők habozás nélkül visszatértek a multiplexekbe, amint csak lehetett. Az október 1. és 8. közötti egyhetes nemzeti ünnep idején 586 millió dollár értékben fogytak a mozijegyek.

A 2020-as év legnagyobb kasszasikere is Kínában született, a második világháborús The Eight Hundred (A nyolcszázak), amely eddig 460 millió dollárt hozott és a bevétel csak egyre nő. Ugyanekkor Hollywood legjobbja idén a Sony Mindörökké rosszfiúk című akcióthrillere lett 426,5 millió dollárral.

Az észak-amerikai moziipar helyzete mindeközben nem is lehetne szorultabb. Több nagy nézői piacon még mindig zárva tartanak a filmszínházak a magas fertőzöttségi adatok miatt, az iparági szereplők pedig attól tartanak, hogy a mozis piacon okozott kár talán végleges.



A legnagyobb filmstúdiók 2021-re halasztották a nagy bevételre számot tartó produkcióik bemutatóit, az AMC Theaters, Észak-Amerika legnagyobb mozilánca múlt héten arra hívta fel a figyelmet arra, hogy az év végéig elfogyhat a pénze.Tavaly Észak-Amerika 11,4 milliárdos jegyárbevételével még biztosan vezetett Kína előtt, amely világviszonylatban a második helyen állt 9,2 milliárdos eredményével.(MTI)