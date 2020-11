Kijárási korlátozás – utazási korlátozás: mit lehet és mit nem?

Magyarország 2020. szeptember 1-jétől újfent lezárta határait a nem magyar állampolgárok előtt. Az akkor bevezetett rendelkezések eltörölték a zöld, sárga és piros országok trikolór rendszerét – ezzel gyakorlatilag minden országot vörösnek minősítettek. Az akkor bevezetett szabályok a jelenlegi módosítás szerint december 1-ig hatályban maradnak.

Ezzel párhuzamosan, számos más európai országot követve 2020. november 4-től a Kormány további szigorításokat vezetett be, ide értve a 00:00 és 05:00 közötti időtartamra vonatkozó kijárási korlátozás és az éjszakai szórakozóhelyek bezárásának elrendelését.

Mit jelent ez? Továbbra sem lehet sem szabadidős célból, sem üzleti ügyben külföldre menni, de még csak hajnalban vidékre sem menni? A kérdések megválaszolása nem egyszavas, a jogszabályok ugyanis sok kivételt ismernek, így már most eláruljuk: lehet, de feltételekkel.

A szabályokról

A magyar állampolgárok bármely országból visszatérhetnek Magyarországra, de 10 napos karanténnal kell szembenézniük, hacsak nincs két negatív koronavírus (PCR) tesztjük. Azok a nem magyar állampolgárok, akik állandó tartózkodásra jogosultak és azok, akik 90 napot meghaladó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Magyarországon, a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek.

Ugyanezen szabályok érvényesek azon személyekre is, akik külföldön tartott nemzetközi sport- vagy kulturális eseményt követően lépnek be Magyarországra, ha

azokon magyarországi sportszervezet általi meghívással, delegálással vettek részt;

magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottjai, fellépői vagy technikai személyzeténének résztvevői.

A (fent fel nem sorolt) külföldi állampolgárok főszabályként nem léphetnek be Magyarországra. „A kormányrendelet azonban rögzít néhány kivételt, például a szomszédos országokból ingázók vagy azon személyek esetében akik igazolni tudják, hogy utazásuk bírósági vagy hatósági eljárásban, temetésen, esküvőn való részvétel, tanulmányok folytatása céljából történik, avagy valamilyen sport- vagy kulturális eseményre érkeznek” – magyarázza dr. Bognár Alexandra, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda ügyvéde. „Tehát az utazási (nyaralási, telelési) vágy nem, de egy jelentősebb családi esemény, hivatalos ügyintézés, avagy sport-kulturális esemény már megalapozza a kivételt.” Ez utóbbiakon történő részvétel kapcsán a szigorú maszkviselési szabályokra is figyelemmel kell lenni, amelynek be nem tartása esetén a jogsértők szigorú büntetésekre számíthatnak.

A világjárvány első hulláma alatt bevezetett korlátozásokhoz hasonlóan a jogszabályok kivételt tesznek az üzleti utazásokkal kapcsolatosan is. Akkor ki is utazhat be Magyarországra egy vállalatnál üzleti ügyben? A külföldi ügyvezető vagy egyéb vezető, esetlegesen kékgalléros munkavállaló vagy akár mindketten mindketten?

„Korlátozás nélkül léphetnek be Magyarországra azon cégek képviselői, illetve munkavállalói, ahol az utazás gazdasági-üzleti célból történik és kapcsolt vállalkozások között” – magyarázza az ügyvéd. A határ átlépésekor valószínűsíteni kell az utazás üzleti célját (pl. munkaszerződéssel vagy meghívólevéllel). Ezzel szemben az utazóknak nem kell bizonyítaniuk az adott társaságok közötti jogi kapcsolatot, azaz, hogy kapcsolt vállalkozások, ám ennek ellenére hasznos, ha az utazónál lévő okiratok a cégek közötti kapcsolatot is igazolni tudják. Vagyis: beutazhatnak mind a külföldi illetőségű vezetők, mind a karbantartó munkatársak akkor, ha ezt kapcsolt vállalkozások között teszik és olyan igazolhatóan üzleti célból.

Hasonlóképpen, ha magyar állampolgár utazik külföldre üzleti, gazdasági célból, minden korlátozás nélkül visszatérhet Magyarországra, ha a határ átlépésekor igazolni tudja a belépést megelőző külföldi utazásának üzleti célját.

Lehet-e éjszaka vagy hajnalban utazni?

A legújabb szabályok ismeretében felmerül egy további kérdés is, nevezetesen, hogy mi történik azokkal, akik éjszaka avagy hajnalban érkeznek, illetve akkor indulnának?

A jogszabály a munkavégzést itt is kivételként kezeli: munkavégzés céljából, munkába járás, avagy onnan az otthonunkba (és szállodába) lehet közlekedni akkor is, ha a tilalmazott perióduson belül vagyunk. Ebből az is következik, hogy üzleti ügyben utazni nemcsak külföldről, illetve külföldre lehetséges, de akár éjfél és reggel öt óra között is. Idetartozik az az eset is, ha a külföldi vezető repülőgépe hajnalban érkezik – minden további nélkül eljuthat a szállodához, hiszen nem vonatkozik rá a kijárási korlátozás.