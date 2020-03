Kijárási korlátozás: boltos nyelven

A MARADJ OTTHON rendelet formát kapott. A kijárási korlátozást lefordítottuk boltos nyelvre. Vásárolni bármit már nem lehet a boltban, van olyan, amit 15 óráig sem. Az élelmiszeres átvevőpont bajos lehet, ha a boltban van. Kalap, sál, sapka, kendő, napszemüveg: ajjaj, hülye vagy?

először is: csak akkor mehetsz el otthonról, ha, de vásárolni alapvető árucikkeket lehet

A lakóhely, a tartózkodási hely, a magánlakás elhagyása kizárólag a rendeletben meghatározott alapos indokkal lehet. Alapos indokok pedig csak a rendeletben felsoroltak lehetnek. És más nem, de az alapvető létfenntartáshoz szükséges árucikkek vásárlási lehetőségei, és a legfontosabb szolgáltatások benne vannak, a 71/2020. számú kormányrendelet alapján.

ha mennél, először is a boltos kivételek, ahol a 65 éves koros szabály is van

Összesen négy helyen van:

a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet (a továbbiakban: élelmiszerüzlet),

a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzlet (a továbbiakban együtt: drogéria),

a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet (a továbbiakban együtt: gyógyszertár),

piac, helyi termelői piac (a továbbiakban együtt: piac)

Ezek a boltok, és a piac addig tartanak nyitva egyébként, ameddig akarnak, nincs korlátozás (ma még).

a 65 éves szabály

A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat a 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Tehát csak ekkor, máskor nem, sem előtte, sem utána.

És megfordítva, az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban a 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat, tehát más nem.

Házaspárok, családtagok, élettársak, ha egyikük 65 évesnél fiatalabb, másikuk pedig nem, nem mehetnek együtt és egyszerre be a boltba. Egy kis matek miatt. De hát feltalálták a bevásárlólistát, cipekedni a bolttól hazáig pedig már nem tilos.

nincs álcasáv

A vásárló mindenütt a világon leleményes. Kalap, sál, sapka, kendő, napszemüveg: volt ilyen, nem sok, de azért ajjaj.

A boltosoknak a nyitvatartásuk teljes ideje alatt ellenőrizniük kell, kik tartózkodnak a boltjukban. A rendelet kimondja, hogy a 9-12 óra közötti időszakra vonatkozó előírás betartásáért a bolt üzemeltetője a felelős. De tegyük hozzá, a többi órában is tanácsos figyelnie, hiszen nem működhet együtt egy olyan vásárlóval, aki csal 9-12 óra között vásárolhat.

Ha a vásárló kétség, gyanú esetében nem hajlandó együttműködni az életkorának ellenőrzésében, amit megtehet, akkor a boltos igazából köteles megtagadni a kiszolgálásukat és rendőri segítséget is hívni, ha a vásárló nem hajlandó elhagyni a boltot. Hiszen a tilalom a bolt látogatásra és az ott tartózkodásra vonatkozik, amiből csak következik, hogy van olyan időszak, amikor tilos neki vásárolni, tehát nem lehet kiszolgálni.

A boltos belépést ellenőrző biztonsági őr nem nyomozó, de hát neki is feltűnhet, ha valakinek nagyon elüt a kinézete a boltban éppen megengedett életkoroktól. Ezért is fogalmazunk úgy, hogy gyanú, kétség esetében kérdezhet, kérhet.

És ha ügyesen álcázza magát egy vásárló? Hát nevezzük nevén, akkor egyszerűen szólva hülye, kicsit hivatalosabban ostoba, még hivatalosabban felelőtlen.

a 65 esetében: átvevőpont mehet, ha a bolton kívül van

A webes rendelés sok helyen átvevőpontos, tehát érte kell menni. Gáz, ha a tilalmi időszakos boltokban az átvevőpont a bolt területén belül van, mert akkor belépnek az életkoros szabályok. Bolt, azaz üzlet: épület, épületrész, de például a parkoló már nem (az hivatalosan csak építmény), a bolt előtti járdaszakasz sem, de ha kinyújtja a boltos az ajtón, a vásárló pedig nem lép be, az is elmegy, a jog betűje szerint.

A házaló kereskedésre (sétálsz egy batyuval a kezedben és árut kínálsz, de nem megrendelésre), vagy a mozgóbolt mehet, bárkinek bármikor.

a többi bolt, ahová bárki bármikor mehet

üzemanyag-töltőállomás,

dohánybolt,

És ők is bármeddig nyitva tarthatnak.

a többi bolt, ahová bárki, de csak 15 óráig mehet

állateledel,

takarmány,

mezőgazdasági üzlet, műtrágyát értékesítő üzlet, vágóhíd,

a munkavégzéshez nélkülözhetetlen anyagokat, eszközöket árusító üzlet (például műszaki cikk, építőanyag és eszköz),

A rendelet nem említi, de nyilván például a javító szolgáltatóknak szükséges, a különféle egyéb alkatrészeket árusító boltok, nagykereskedések is kivételek, például ilyen az autóalkatrész. Irodabútorról is elképzelhető, hogy a munkavégzéshez pont most keresnek valamit.

minden más üzlet, például ruha

Nem teheted be a lábad, egyáltalán, 15 óra előtt sem.

vendéglőbe beülni: felejtős most már egész nap

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. A nap 24 órájában, tesszük hozzá. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. Tehát bemehetsz érte, de utána ki is kell menni, méghozzá azonnal.

szolgáltatások

Mehet

fodrász, manikűr

szállítás,

tisztítási és higiéniás szolgáltatás,

gépjármű- és kerékpárszerviz,

mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javítása

hulladékgazdálkodási szolgáltatások,

a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások,

az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása,

az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása.

1,5 méter mindenhol, de a bolt egy kicsit más

A legfontosabb, hogy a lehető legkevesebbet kell találkozni másokkal, bárkivel, még a közelebb-távolabb élő rokonokkal is. A boltossal is, tesszük hozzá.

Társaságnak maradjon az, akivel közös háztartásban élsz, bár tudjuk, néha még ez is sok lehet, de még mindig jobb, mint lebetegedni. Ha pedig mégsem, a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. A tömegközlekedésben is. Mert mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni.

A szociális érintkezés csak egy lehetőség találkozni másokkal, tehát a rendelet keretein belül szabadon dönthetsz róla. A vásárlás ugyanakkor nem egészen szociális érintkezés, hiszen az alapvető cikkek körében létszükséglet, ugyanúgy ki kell mozdulni miatta, mint a munkavégzés érdekében, ha nem tudsz otthon dolgozni.

Vásárláskor ajánlott egyedül menni és ésszerű a boltokban ajánlott egy méteres távolságot megtartani, bárkitől is. Kisboltban ez nehezebb, sokszor nincs is annyi hely, ezért a legokosabb – mindenütt egyébként – sietni a bevásárlással!

Vásárolni persze lehet a weben is, ahhoz nem kell kimozdulni sem, de az alapvető cikkek esetében ez korlátozott lehetőség, hiszen élelmiszert nagyobbrészt csak az ország közepén, a fővárosban és Pest megyében szállítanak házhoz a legnagyobb élelmiszeres webáruházak (a Tesco néhány megyében viszont vállalja), de hát tudjuk, hogy erre várni kell néhány napocskát.

a kivételek, amikor azért kimozdulhatsz, a boltos dolgok nélkül

munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség (magyarra fordítva: valamilyen foglalkozás űzése), a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység,

kiskorú gyermek kísérése, napközbeni kiscsoportos felügyeletre és onnan haza,

egészségügyi ellátás és szolgáltatás, a gyógyító tevékenység mellett az egészség megőrző szolgáltatások is, például pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna,

egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés, és már mondjuk is, a foci például nem az, de külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy a háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani,

házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

szülői jogok és kötelezettségek,

hitéleti tevékenység,

És alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére a segítségnyújtás.

És van ellenőrzés és bírság is.

(blokkk.com, 2020. március 29.)