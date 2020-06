Kihallgatná az amerikai vádhatóság András yorki herceget az Epstein-ügyben

Tanúként hallgatná meg András yorki herceget, II. Erzsébet királynő fiát az amerikai szövetségi vádhatóság a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzember ügyében. A herceg jogi képviselői indulatos hangú válaszüzenetükben a bizalmi elv megsértésével vádolták az amerikai ügyészeket.



András hercegről, a brit uralkodó 60 éves fiáról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Epsteinnel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt.

Epsteint tavaly nyáron ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de augusztusban öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Hétfői brit médiabeszámolók szerint az üggyel foglalkozó amerikai szövetségi ügyészi hatóság az amerikai igazságügyi minisztérium útján azzal a hivatalos megkereséssel fordult a brit belügyminisztériumhoz, hogy szeretné tanúkihallgatásra idézni Andrást az Epstein-ügyben.

A megkeresésben nincs szó arról, hogy a yorki herceget hivatalosan bármivel vádolnák, de az amerikai kezdeményezés alapján II. Erzsébet királynő fiának eskü alatt kellene tanúvallomást tennie egy magisztrátusi bíróság előtt.



A herceg jogi képviseletét ellátó londoni ügyvédi iroda, a Blackfords LLP hétfői nyilatkozatában közölte: András az idén háromszor is felajánlotta az amerikai igazságügyi minisztériumnak segítségét az Epstein-ügy vizsgálatában.A közlemény szerint a Blackfords kérte, hogy András együttműködését és bármilyen esetleges meghallgatását az amerikai fél kezelje bizalmasan, mivel ez a gyakorlat olyan esetekben, amikor valaki önkéntesen együttműködik az amerikai igazságügyi tárcával.Az ügyvédi iroda szerint azonban az amerikai minisztérium az ügyre vonatkozó nyilatkozatokkal és kiszivárogtatásokkal megsértette ezt a bizalmi elvet, és olyan benyomást keltett, mintha András herceg “zéró együttműködési készséget tanúsítana”.Lehetséges, hogy az amerikai fél a felajánlott együttműködés helyett inkább publicitásra törekszik – áll a londoni ügyvédi iroda szokatlanul indulatos hétfő közleményében.A Blackfords nyilatkozata szerint az amerikai igazságügyi minisztérium leszögezte, hogy a yorki herceg nem az amerikai bűnügyi vizsgálat egyik célpontja. Az ügyvédi iroda hangsúlyozta, hogy az amerikai fél is önkéntes és bizalmas együttműködését kért a hercegtől.Jeffrey Epstein szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata, a jelenleg 36 éves floridai Virginia Giuffre – akkori nevén Virginia Robert – tavaly közölte, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel.Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.András – a királynő harmadik gyermeke, aki jelenleg a nyolcadik a brit trónutódlási sorban – a BBC televízió tavaly novemberben sugárzott interjúműsorában kategorikusan tagadta, hogy valaha is szexuális kapcsolata lett volna Virginia Roberts-Giuffre-val.Kijelentette: arra sem emlékszik, hogy egyáltalán találkozott volna vele, és tagadta azt is, hogy bármit tudott volna Epstein bűncselekményeiről, mielőtt a néhai mágnást elítélték e bűncselekmények miatt.A herceg azért egyezett bele az interjúba, hogy tisztázza magát a hosszú évek óta parázsló ügyben.Kijelentései azonban pontosan az ellenkező hatást érték el: az interjú hangos nemzetközi botrányt kavart.A yorki herceg ennek hatására nem sokkal a BBC-interjú sugárzása után bejelentette, hogy visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaként végzett közéleti tevékenységétől.(MTI)