Kiderült, hogy idén 3 iPhone modellt mutatnak be

Már csak egy hónap van hátra a szeptemberi 2019 Apple bemutatóig, ahol a legújabb, 2019-es iPhone modelleket mutatják be. Az Apple, mint minden évben idén sem árul el semmit az új készülékekről, azonban a Phonebox telefontok gyártó kapcsolatainak köszönhetően, egyvalamiben már biztosak lehetünk. 2019-ben három új iPhone modellt mutatnak be. Az iPhone XI-t, iPhone XIR-t és iPhon XI Max-ot, amire már a gyártók szerint, a 100%-ig illeszkedő telefontokok is befutottak.

A korábbi kiszivárogtatások a telefonokról igaznak bizonyultak, tehát az Apple idén a többi gyártóhoz hasonlóan a kamera fejlesztését vette célba. A főbb módosításokról a legújabb kezünkbe került telefontok árulkodik a hatalmas kamera szigettel, ami méretileg minden készüléken megegyező lesz, azonban modelltől függően 2 illetve 3 optikát fog tartalmazni. Az értesülések szerint 48Mp felbontással, valamint 3-szoros optikai zoommal kerül a készülékekbe egy ultraszéles látószögű lencsével kiegészítve.

Kijelző méreteket tekintve 6,1 inch lesz az olcsóbb árazású, kétkamerás iPhone XIR modell. Az azonos tudással felvértezett 3 optikával rendelkező Apple iPhone XI és iPhone XI Max 5,8 illetve 6.5 Inch méretekben lesznek kaphatók, ahogy azt a legújabb tartozékok is mutatják.

A külsőt tekintve a telefontokon, a kamerasziget méretének növekedését figyelhetjük meg, illetve a modell előző modellhez viszonyított vékonyodását is. A kijelző méret nem változott, viszont a vékonyabb készülékház sokkal kényelmesebben lehet majd kézben tartani a készüléket és sokkal kisebb lesz a sérülés esélye. Az alsó részen található megnövekedett csatlakozó kivágás pedig a széleskörűen elterjed Usb-C szabvány használatára utal, amit az Apple a MacBook-okban már előszeretettel használ.

Gyártói értesüléseink szerint az új XIR modell az előző iPhone XS szériában bemutatott A12 Bionic processzort kapja meg, míg drágább XI és XI Max modelleket a legújabb A13 Bionic lapkakészlettel szerelik, ami a specifikációk szerint az összes Androidos készülék teljesítményét lekörözheti. A memória mindhárom esetben 4Gb lesz, ami manapság nem kiemelkedő, de az Apple zárt rendszerének futtatásához ez is bőven elég.

Az árak tekintetében szerencsére az Apple nem folytatja a növekvő tendenciát így most is a jelenlegi árakra számíthatunk: XIR – 799$, XI – 999$ , XI Max – 1099$. Ez az itthoni adókkal együtt 300 és 500 ezer forint között alakul majd a tárhely (128-512Gb) méretétől függően.