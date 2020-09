Kiberbiztonsági versenyt rendez egyetemistáknak az NKE

Kiberbiztonsági innovációs versenyt rendez októberben egyetemistáknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE).

A versenyt október 2-4-én, a járványveszély miatt online formában tartják, arra szeptember 11-től minden magyar felsőoktatási hallgató jelentkezhet, akár egyénileg, akár csoportosan – közölte az intézmény az MTI-vel.

Az NKE kiemelte: a digitális világ gyors fejlődésével alapvető társadalmi és gazdasági igény, hogy a kibertér is biztonságossá váljon. A magyar és a nemzetközi sajtóban minden nap megjelenő téma a személyes adatok védelme a digitális térben, államok által indított kibertámadások létfontosságú rendszerek ellen, tömeges online csalások, a választások biztonságának szavatolása a közösségi hálózatokon terjedő megtévesztő kampányok közepette – sorolták.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint az OXO Cybersecurity Lab kiberbiztonsági startup inkubátor szakmai támogatásával ötletversenyt hirdetnek egyetemi hallgatóknak, akik a versenyen elmélyedhetnek napjaink kiberproblémáiban és hozzájárulhatnak a megoldások kidolgozásához.

A feladatok között lesz olyan, amely az egészségügyre fókuszál, az autonóm közlekedést mutatja be, rendészeti és katonai kérdéseket feszeget, vagy éppen a mesterséges intelligencia és a nagy adatok biztonságára vonatkozik. A szervezők ezért nemcsak a műszaki, hanem például a gazdasági, a társadalomtudományi és az orvostudományi területről is várják a kiberbiztonság iránt érdeklődő jelentkezőket.



Az NKE azt írta: az ötletek, javaslatok nem vesznek kárba; az erre nyitott résztvevőket segítik az ötlet megvalósításában először az egyetemi inkubátorprogramok és kutatások során, majd igyekeznek azokat a lehető leghamarabb valós piaci körülmények között megmérettetni. A már kész ötlettel rendelkező csapatok pedig jelentkezhetnek az OXO Cybersecurity Lab Kft. októberében induló piaci inkubációs programjába.A versenyre szeptember 11-től lehet jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemweboldalán.(MTI)