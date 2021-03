Ki lehet a vevő, ha eladásra kerül a családi vállalkozás?

Egy családi vállalkozást hatalmas élmény közösen felépíteni, hiszen érzelmileg is kötődik hozzá az ember. Előfordulhat azonban, hogy olyan helyzetbe kerül a cég, hogy értékesíteni kell – vagy azért, mert egy jó üzleti lehetőség bukkan fel, vagy azért, mert szükséghelyzet adódik. De ki lehet ilyenkor a vásárló? Mit tegyünk eladó cég tulajdonosaként, hogy minél több potenciális érdeklődőhöz eljusson a lehetőség? Ezekre kerestük a választ!

Eladni csakis okosan szabad

A családi vállalkozás az üzleti élet legérzelmesebb szegmense. Évtizedeken át, generációkon keresztül épülhet fel egy ilyen birodalom, amelyhez értelemszerűen kötődik majd minden családtag, aki szerepet vállalt benne. Mégis előfordul, hogy a cégértékesítés kerül napirendre. Mi válthat ki ilyet? A rosszabbik verzió, ha nehéz helyzetbe kerül a cég, a koronavírus-járványhoz kapcsolódó gazdasági problémák miatt nem egy példát láttunk eladó vállalkozás, eladó vállalkozások témájában. Más a helyzet, ha jól megy a szekér, de ilyenkor is érkezhet egy visszautasíthatatlan ajánlat, ami megmozgatja a cégvezetés fantáziáját. Alakuljon bárhogy a helyzet, érdemes átnézni a lehetőségeket, megvizsgálni, ki lehet a legjobb vevő.

Nem nehéz kitalálni: a feladat ilyenkor az, hogy minél több potenciális érdeklődőhöz eljusson a vállalat, erre a feladatra célszerű cégek adásvételével foglalkozó, specializált hirdetési oldalt igénybe venni. Ilyen az uzletresz.com cégértékesítési és tőkebevonási portál, amelynek nagy előnye, hogy integráltan igénybe vehető tanácsadással áll az ügyfelek rendelkezésére a kft. formájában működő cégek, azok üzletrészei, illetve eszközállományok eladásához, vételéhez. Mi ennek az előnye? Az uzletresz.com esetében a vállalat méretéhez és igényeihez igazodó szolgáltatáscsomag vehető igénybe, a kft. tulajdonosai két platform között választhatnak, a szakértők pedig a szükséges tanácsadással segítik az eladókat a folyamatban – így található meg a legjobb vevő, így érhető el a legjobb eladási ár.

De ki lehet egy eladó cég vevője? Jöhet egy pénzügyi befektető, aki lehetőséget lát, ehhez az kell, hogy észrevegye a családi vállalkozásba fektetett energiát, a munkával megteremtett értékeket. Ilyen esetben nem ritka, hogy a cégvezetés, a menedzsment a helyén marad, csak a tulajdonos változik. Ilyen cseréből a dolgozók olykor semmit nem vesznek észre. Más a helyzet, ha szakmai befektető érkezik: ilyenkor a vevő részt akar venni a működésben, hogy a saját képére formálja a vállalkozást. Ebben az esetben szinte mindig a teljes cégről szólnak a tárgyalások, az üzletrész eladás nem jön szóba, viszont a vételár magasabb lehet.

Előfordul, hogy versenytárs jelentkezik be vásárlóként. Ebben az esetben a legfontosabb a cégeladás feltételeinek időzítése, az üzleti titkok megosztásának ütemezése. A veszély abban rejlik, hogy ha a tárgyalás kútba esik, akkor a konkurens ne állhasson fel az asztaltól olyan információkkal, amelyet kihasználhat. Az eladó cégeknél nem ritka, hogy egy új piaci szereplő jelenik meg vevőként, hiszen könnyebb egy működő struktúrát átvenni, mint valamit a nulláról felépíteni. Ilyenkor meg kell győződni, hogy a vevő érti-e a dolgát, mert ha az adott szakterületről nincs elegendő információja, nagy kárt okozhat.

Szerencsés helyzet, ha a rokonságban akad valaki, aki szóba jöhet vevőként, hisz így a családi vállalkozás a családon belül marad. A dolog nehézsége, hogy a rokoni kapcsolatot nehéz vegyíteni a tiszta üzleti érdekekkel, ebből rengeteg bonyodalom, személyes ellentét születhet. Ezt valamennyire meg lehet előzni, ha a szóbeli megegyezések helyett mindent írásban rögzítenek a felek. Hasonló helyzet, amikor valaki a cég berkeiből jelentkezik be vevőnek, lehet ez a menedzsment tagja, de akár egy dolgozó is, utóbbi leginkább hitel segítségével. Ha így történik, olyan ember lesz a vevőjelölt, aki ismeri a cég működését, ezáltal az ár közös kikalkulálása is rugalmasabbá válhat.