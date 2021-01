Kettős mélypontú recessziót valószínűsítenek a brit gazdaság aktivitási mérőszámai

A brit gazdaság kettős mélypontú – jóllehet a tavaly tavaszinál jóval kevésbé mély – recessziójára vallanak a pénteken ismertetett előzetes januári aktivitási mérőszámok, amelyek a várakozásokat messze meghaladó mértékben zuhantak a koronavírus-járvány megfékezését célzó újabb korlátozások hatására.

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) januárban 40,6-ra, nyolchavi mélypontra esett a múlt hónapban kimutatott 50,4-ről.

Az előzetes elemzői konszenzus átlaga 45,5-es januári összágazati BMI-mutatót valószínűsített.

Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának csökkenését jelzik.

Az IHS Markit a teljes körű BMI-mutatóhoz használt adathalmaz 85 százalékából képzi minden hónap végén az előzetes gyorsfelmérést.

A januári előzetes adat pénteki ismertetéséhez fűzött elemzésében a ház kiemeli: az átfogó havi brit BMI-mérőszám meredek zuhanása ellenére a brit magánszektorbeli vállalatok továbbra is derűlátóan ítélik meg a hosszabb távú kilátásokat. A kimutatás szerint a következő tizenkét hónapra szóló várakozások részindexe valamelyest emelkedett a múlt havi szintről, és 2014 májusa óta most a legmagasabb.

Az IHS Markit hangsúlyozza, hogy a felmérésbe bevont vállalatok elsöprő többsége bízik a koronavírus elleni oltási kampány sikerében, és erre alapozza derűlátó várakozásait.



A januári felmérési eredményeket értékelő elemzésében a ház kiemeli azt is, hogy a mostani számok a magánszektorbeli aktivitás jóval kisebb mértékű visszaesését jelzik, mint tavaly tavasszal, a nagy-britanniai koronavírus-járvány akkori elhatalmasodásának idején bevezetett első országos zárlat idején.Tavaly áprilisban – a március végén elrendelt országos korlátozások bevezetése utáni első teljes hónapban – a feldolgozóipari és a szolgáltatási ágazat kompozit BMI-mutatója 13,8-ra esett.Ez messze a legalacsonyabb szint volt azóta, hogy e kompozit aktivitási mérőszám rendszeres összeállítása 1998 januárjában elkezdődött, és azt jelezte, hogy a brit gazdaság egészének aktivitása abban az időszakban szabadesésszerűen zuhant.Az áprilisi kompozit mérőszámon belül a brit szolgáltatási ágazat BMI-mutatója 13,4 volt, amely a szektor aktivitásának teljes összeomlására vallott.Ez meglátszott a brit gazdaság egészének akkori teljesítményén is: tavaly február és április között soha nem mért ütemben, 25,8 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP), és áprilisban is példátlan mértékben, 18,8 százalékkal esett a GDP-érték az előző hónaphoz képest.Chris Williamson, az IHS Markit üzleti főközgazdásza a pénteken ismertetett januári BMI-adatokat kommentálva közölte: az üzleti aktivitás meredek zuhanását jelző januári mérőszámok arra vallanak, hogy a brit hazai össztermék az idei első negyedévben éles ívben visszaesik, és ez azt jelenti, hogy a brit gazdaság kettős mélypontú recesszió felé tart.Williamson is hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a mostani visszaesés a jelek szerint távolról sem olyan súlyos, mint a tavaly tavaszi volt.Londoni makrogazdasági elemzők osztják a brit vállalati szektornak a pénteki BMI-adatokból kivilágló derűlátását.Samuel Tombs, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a januári aktivitási felmérés pénteki ismertetése utáni előrejelzésében közölte: a ház arra számít, hogy az oltási kampány sikere nyomán a brit kormány már február végétől elkezdheti a korlátozások fokozatos enyhítését, és a vendéglátószektor – a brit GDP-érték 80 százalékát előállító szolgáltatási ágazat egyik pillére – április közepére az ország nagy részén újra kinyithat.Tombs ismertetése szerint a Pantheon Macroeconomics mindezek alapján azzal számol, hogy a brit hazai össztermék az idei első negyedévben 3,5 százalékkal visszaesik, a második negyedévben viszont 6 százalék körüli ütemben növekszik negyedéves összevetésben.(MTI)