KÃ©tszÃ¡mjegyÅ± Ã¡rbevÃ©tel-nÃ¶vekedÃ©st Ã©rt el a Bosch tavaly MagyarorszÃ¡gon

Újra kétszámjegyű árbevétel-növekedést ért el a Bosch csoport tavaly Magyarországon, 2019-ben a bevétel szinten maradására számítanak az első negyedév magyarországi adatai alapján – közölte Daniel Korioth, a magyarországi Bosch csoport vezetője, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója csütörtökön, a vállalat budapesti sajtótájékoztatóján.

Ismertetése szerint a Bosch magyarországi tevékenységének minden területén növekedést ért el 2018-ban. A cégcsoport teljes magyarországi árbevétele – beleszámítva a nem konszolidált vállalatok árbevételét és a saját vállalatai között folytatott kereskedelmi tevékenységeket is – 13 százalékkal 1317 milliárd forintra nőtt 2018-ban. A Bosch magyar piacon elért konszolidált forgalma 3 százalékkal, 251 milliárd forintra nőtt tavaly. Az idei teljesítményre globális cégként jelentős hatással lehet a világkereskedelem alakulása, ezzel együtt az óvatos becsléseik szerint stabil maradhat – mondta.

Kiemelte: a Bosch csoport Magyarországon 2018-ban minden eddiginél többet, összesen 71 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre a mobilitási megoldások és a kéziszerszámok gyártásának terén, ez 29 százalékkal több, mint 2017-ben.



Tájékoztatott arról is, hogy a csoport tavaly 1200 új munkahelyet hozott létre az országban, jelenleg 14 800 dolgozójuk van, közülük több mint 2600-an kutatás-fejlesztési területen dolgoznak.Közölte: terveik szerint 2020-ra a teljes csoport eléri a karbonsemleges működést mind a 400 telephelyén, a globális célt Magyarországon is támogatják. Az MTI kérdésére elmondta: energiahatékonysági beruházásokra Magyarországon közel félmillió eurót terveznek fordítani idén. A cégcsoport négy üzleti területen van jelen világszerte és Magyarországon. Ezek a mobilitási megoldások, az ipari technika, a fogyasztási cikkek és az energia-és épülettechnika.Beruházásokra az országban tavaly 67 milliárd forintot költöttek, ezek valamennyi Bosch telephelyen folynak és stratégiai szempontból mindegyik meghatározó – ismertette a cégvezető. Felidézte: a Robert Bosch Kft. tavaly 37 milliárd forint értékű beruházást jelentett be, 2021-ig tovább bővíti a Budapesti Fejlesztési Központ campusát. Miskolcon a Robert Bosch Power Tool Kft. 13,9 milliárd forintos beruházással új, 20 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot épít. Több mint 14,1 milliárd forintos új beruházást jelentett be a szintén miskolci Robert Bosch Energy and Body System Kft., 2021-ig új generációs termékek gyártósorait és tesztberendezéseket telepítenek. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. 10 milliárd forintos beruházással 2020-ig új, korszerűbb gyártást szolgáló eszközöket szerez be, ami elsősorban a teljesen elektromos és hibrid járművek területén meghatározó, újgenerációs termékek gyártásának elindítását szolgálja. Ismertetése szerint 2019 év végén adják át Hatvanban a 60 ezer négyzetméter területű logisztikai központot a vállalat Ipar 4.0 megoldásaival.Somogyi András, a csoport HR igazgatója közölte, hogy jelenleg a budapesti fejlesztőközpontba keresnek mérnöki-szoftverfejlesztési területre dolgozókat, több mint 100 nyitott pozíciójuk van.A Bosch termékeivel 1898 óta van jelen Magyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regionális kereskedelmi kft.-ből mára kilenc leányvállalattal rendelkező vállalatcsoport lett, amely Magyarország egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadója.A Robert Bosch GmbH német gépipari és fejlett technológiai konszern rekordösszegű 78,5 milliárd euró értékesítési árbevételt ért el 2018-ban az előző évi 78,066 milliárd euró után. Nettó nyeresége pedig 3,574 milliárd euró lett tavaly a 2017-es 3,294 milliárd euró után. Világszerte mintegy 410 ezer munkatársat foglalkoztatnak.(MTI)