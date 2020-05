KÃ©tszÃ¡mjegyÅ± Ã¡rbevÃ©tel-nÃ¶vekedÃ©st Ã©rt el a Bosch tavaly MagyarorszÃ¡gon

Újra kétszámjegyű árbevétel-növekedést ért el a Bosch csoport Magyarországon az autóipari megrendelések jelentős csökkenése ellenére; jelenleg a gyártási kapacitások fokozatos növelésére készülnek – közölte a cég csütörtökön az MTI-vel.

A Bosch cégcsoport teljes magyarországi árbevétele – beleszámítva a nem konszolidált vállalatok árbevételét és a saját vállalatai között folytatott kereskedelmi tevékenységeket is – 11 százalékkal 1465 milliárd forintra nőtt 2019-ben. A Bosch magyar piacon elért konszolidált forgalma 3 százalékkal, 259 milliárd forintra nőtt tavaly.

Daniel Korioth, a magyarországi Bosch csoport vezetője, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója a közleményben kiemelte: a gyártási kapacitások fokozatos növelésére készülnek, miután márciustól több magyarországi telephelyen az ipari tevékenységet átmenetileg csökkentették, vagy bizonyos esetekben felfüggesztették. A gyártási kapacitás kiegyensúlyozottságának érdekében a vállalatcsoport számos intézkedést vezetett be, hogy gondoskodjon munkatársai egészségének védelméről a járvány időszakában is.

Kitért arra, hogy 2020-ban komoly kihívásokra számítanak. A Bosch továbbra is elkötelezett Magyarország mellett, a gyártási és mérnöki tevékenységek, valamint a helyi piac és annak hosszú távú lehetőségei stratégiai fontosságúak. Mivel az autóipari megrendelések világszinten jelentősen csökkennek és a mobilitási technológia is paradigmaváltáson megy át, folyamatosan elemzik a piac fejleményeit, és újratervezik a szervezeti erőforrásokat. A munkavállalók képviselőivel történt egyeztetések figyelembevételével vizsgálják a magyar kormány által elfogadott, a munkahelyek védelmét és a gazdaságélénkítést célzó intézkedéscsomag alkalmazhatóságát – jelezte.



A tavalyi évről közölték: a csoport Magyarországon 85 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre, az egy évvel korábbi 71 milliárd forint után. A területen a legtöbben a Budapesti Fejlesztési Központban dolgoznak. A cégcsoport négy üzleti területen van jelen világszerte és Magyarországon. Ezek a mobilitási megoldások, az ipari technika, a fogyasztási cikkek és az energia-és épülettechnika. Beruházásokra az országban tavaly 50 százalékkal többet, 102 milliárd forintot költöttek. A beruházások többsége jelenleg is folyamatban van. Az elmúlt egy évben mintegy 500-zal 15 300 -ra növelték a dolgozóik létszámát, közöttük több mint 3000 szakember a kutatás-fejlesztés területén dolgozik.A Robert Bosch Kft. budapesti telephelyének bővítése folyamatosan halad, az építkezés befejezése azonban a jelenlegi helyzet miatt a tervezettnél későbbre tolódik. A beruházással 90 ezer négyzetméter alapterületen bővül az autóipari fejlesztésekkel foglalkozó Budapesti Fejlesztési Központ campusa. Várhatóan 2020 második felében készül el Miskolcon a Robert Bosch Power Tool Kft. új, 20 ezer négyzetméteres gyártócsarnoka, ahol vezeték nélküli elektromos szerszámokat, valamint a hozzájuk tartozó, továbbá az ipari felhasználásra készített akkumulátorokat gyártják majd. A szintén miskolci Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. több mint 14,1 milliárd forintos beruházása 2019-ben a tervek szerint folytatódott. A fejlesztés egyik fontos mérföldköve, hogy befejeződött az e-Bike elektromos hajtómű negyedik generációjának (GEN4) gyártásához szükséges szerelősorok telepítése.Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. már a világ több mint 100 gépjárműgyártója számára szállít alkatrészeket, termékpalettája pedig folyamatosan bővül. További fejlesztéseket jelentett be a Bosch hatvani gépjármű elektronikai telephelyén is: a 9,6 milliárd forintos beruházás során új, fejlettebb gyártóberendezéseket telepítenek a Robert Bosch Elektronika Kft. gyárába.Közölték: ahol lehet, részt vállalnak a járvány megfékezésében, például az újonnan kifejlesztett Covid-19 gyorsteszttel. A tervek szerint a Bosch 2020-ban több mint egymillió gyorstesztet állít elő, ami jövőre elérheti a hárommilliót is. Egyes régiókban arcmaszkokat és fertőtlenítőszereket gyártanak, amiket elsősorban a cégcsoporton belül használnak. A Bosch termékeivel 1898 óta van jelen Magyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regionális kereskedelmi kft.-ből mára 9 leányvállalattal rendelkező vállalatcsoport lett, amely Magyarország egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadója.(MTI)