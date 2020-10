Két hazai jelzálogbank is csatlakozott az európai energiahatékony jelzálog kezdeményezéshez

A magyarországi hitelintézetek közül az OTP Jelzálogbank és a Takarék Jelzálogbank is csatlakozott az energiahatékony jelzálog kezdeményezés (Energy Efficient Mortgages Initiative – EEMI) elnevezésű európai platformhoz.

A programban a hitelintézetek mellett energetikai vállalatok, kutatóközpontok, szabályozó és felügyeleti hatóságok vesznek részt, a kezdeményezés fő célja, hogy közösen alakítsák ki a zöld hitelezéssel kapcsolatos legjobb gyakorlatokat, és ezzel támogassák a lakossági ingatlanállomány energetikai korszerűsítését.

Az OTP Jelzálogbank az MTI megkeresésére közölte, a zöld finanszírozás rendkívül dinamikusan fejlődő, de tagállamonként eltérő tartalommal és mélységben szabályozott terület. Az OTP Jelzálogbank elsősorban a lakossági ingatlanhitelezés és jelzáloglevél-kibocsátás terén szerzett tapasztalatai, illetve a magyarországi ingatlanállománnyal és szabályozói környezettel kapcsolatos ismeretei révén járulhat hozzá a projekt sikeréhez.

Mint írták, az OTP Csoporton belül a jelzálogbank szerepe a zöld finanszírozás területén kettős; célzott lakáshitelek nyújtásával járulhat hozzá a hazai lakásállomány energiahatékonyságának növeléséhez, másrészt jelzáloglevél-kibocsátóként olyan tőkepiaci forrásokat vonhat be, amelyből később zöld beruházások valósulnak meg.

A legfrissebb felmérések alapján az Európai Unió energiafogyasztásának körülbelül 40 százalékáért a meglévő lakásállomány felelős, de évente csak az épületek 1 százaléka esik át energiahatékonysági felújításon – jelezte válaszában az OTP Jelzálogbank.



A Takarék Jelzálogbank közleményében azt írta, elkötelezett az energiahatékonyságot növelő ingatlanberuházások támogatása iránt, ezért csatlakozott a kezdeményezéshez, és ezért dolgozik egy zöld jelzálogkötvény kibocsátásán is, hogy partnerbankjain keresztül ezáltal is támogassa a hazai ingatlanállomány energetikai korszerűsítését.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-nek küldött szerdai közleményében hangsúlyozta, fontos, hogy minél több hazai hitelintézet kapcsolódjon be az energiahatékony lakáscélú hitelezésbe.A tájékoztatás szerint az MNB 2019 júliusában csatlakozott az EEMI Tanácsadó Testületéhez, 2020-tól pedig tőkekövetelmény-kedvezménnyel is ösztönzi a hazai energiahatékony hitelezést.(MTI)