KÃ©t Ã©ves rekordot dÃ¶ntÃ¶tt a megÃºjult SzerencseSzombat nÃ©zettsÃ©ge

A Szerencsejáték Zrt. év elején megújult SzerencseSzombat című műsora két éves nézettségi rekordot döntött meg a hetedik adáshéten. A lottóshow február 15-i műsora átlagosan 391 ezer nézőt vonzott, ami 7%-os növekedés az előző heti eredményhez képest, és közel 16%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál.

A Szerencsejáték Zrt. 2020 év elején megújította sorsolási műsorait, köztük a SzerencseSzombatot, ami év elején debütált a Duna Televízión. A változások a legújabb játékosi- és nézői igényekhez igazodva a látványvilágot és a tartalmi felépítést érintették, aminek köszönhetően egy modern, zenés, szórakoztató lottóshowt láthatnak a nézők hétről hétre. A SzerencseSzombat hetedik megújult adása átlagosan 391 593 nézőt vonzott (AMR)*, amely 24 ezer fővel több mint a hatodik héten és 54 ezer fővel több az előző év azonos időszakához képest.

A nemzeti lottótársaság lottóshowja az elmúlt években hetente átlagosan több százezer nézőt vonzott, de a műsor az utóbbi két évben nem produkált a múlt hetihez hasonlóan magas átlagos nézőszámot. A SzerencseSzombaton belül a Luxor és az Ötöslottó sorsolás nézettsége is legutoljára 2016 februárjában érte el hasonló mértékben a közönséget.





A sorsolási műsorok megújításával a Szerencsejáték Zrt. célja az volt, hogy azok színvonalát magasabb szintre emelje és emellett a fiatalabb célcsoportot is nagyobb arányban ültesse a képernyők elé. A SzerencseSzombat megújításának sikerét jelzi, hogy a műsorra kerülés óta ugyan csak 7 hét telt el, de már ez alatt a rövid idő alatt is sikerült növelni a 18-49 éves korosztály érdeklődését a lottóshow iránt. A legutóbbi adást 14%-kal nézték többen ebből a korosztályból az előző szombathoz képest. Ez azt jelenti, hogy az előző hetek folyamatos növekedéséhez képest is sikerült tovább növelni az átlagos nézőszámot ebben a szegmensben.

A teljes lakosság körében is jelentősen nőtt a SzerencseSzombat elérése. Február 15-én 714 ezer főt (RCH)** ért el a lottóshow, ami 12%-os (79 ezer fős) növekedés az előző heti eredményhez képest, 18%-kal (111 ezer fővel) magasabb az előző év azonos időszakánál és 39%-kal (200 ezer fővel) több, mint a teljes előző évi átlag.

Az ismert fellépőkkel színesített műsor színvonalát eddig olyan előadók emelték, mint Caramel, Tóth Vera, Király Linda, Király Viktor, a Bagossy Brothers Company, a Margaret Island és legutóbb Rúzsa Magdi, akik kivétel nélkül egy-egy különleges produkcióval is kedveskedtek a nézőknek. Egyedi produkcióból ezen a héten sem lesz hiány, amivel a Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) kedveskedik majd a nézőknek.

Most szombaton is érdemes lesz nézni a SzerencseSzombatot, hiszen a különleges, több zenei stílust ötvöző zenekar mellett az Ötöslottó harmadik legnagyobb várható főnyereménye, kereken 5 milliárd forint vár a játékosokra.