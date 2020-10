Két és fél milliárd forinttal száll be a Woltba a Netpincér anyacégének társalapítója

Sikertörténetet írhat és globális márkává válhat a finn Wolt a Netpincért is tulajdonló Delivery Hero társalapítója, Lukasz Gadowski szerint. A német-lengyel kockázatitőkebefektető 7,5 millió eurót, azaz több mint két és fél milliárd forintnak megfelelő összeget invesztál a világ 23 országában és több mint 100 városában jelenlévő technológiai cégbe.

A hat évvel ezelőtti Finnország fővárosában, Helsinkiben alapított, jelenleg már a világ 23 országában aktív, immár Magyarországon is 7 városban működő, összesen 500.000 regisztrált felhasználóval rendelkező Wolt legutóbb a német ételrendelési piacon vetette meg a lábát: ott, ahol az egyik megkerülhetetlen szereplő az a Delivery Hero, amely 2016-ban vásárolta fel a szintén német Foodpandát, így azóta a Netpincérnek is a tulajdonosa.

A világ egyik legnagyobb online ételrendelő hálózatának számító Delivery Hero társalapítója Lukasz Gadowski internetes vállalkozó és befektető. Az Európa egyik legkiterjedtebb mikro-merchandising platformjának (Spreadshirt.net) indulásánál is bábáskodó német-lengyel szakember nevéhez fűződik az első három német weboldal közé tartozó StudiVZ.net közösségi hálózat elindítása, valamint Németország vezető privát értékesítési klubjának (Brands4friends.com) az alapítása.

„Azért fektetek a Woltba, mert kiváló minőségű szállítási szolgáltatást kínálnak, lehetőségük van globális márkává válni, én pedig hozzá akarok járulni a sikereikhez, segíteni szeretném a csapatot hosszú távú céljai elérésében” – fogalmazott Lukasz Gadowski, aki üzleti angyalként 7,5 millió euróval száll be a Woltba.

Miki Kuusi, a Wolt vezérigazgatója és társalapítója szerint a befektetés nem a pénzről szól, hanem sokkal inkább az együttműködésről. „A Delivery Hero egyik társalapítójaként Lukasz az iparág minden csínját-bínját ismeri, és első kézből van elképzelése arról is, hogyan válhatunk nemzetközi márkává. Az ehhez vezető úton természetesen továbbra is az ügyfeleket tekintjük első számú prioritásnak, ahogyan arra is odafigyelünk, hogy hatékonyságra alapozott növekedésünk hosszú távon fenntartható legyen” – tette hozzá Miki Kuusi, aki a lokális rendezvényből a világ egyik vezető technológiai és befektetői seregszemléjévé fejlesztett Slush technológiai vásár társalapítójaként és vezérigazgatójaként vált ismertté.

A Woltról

A Wolt egy technológiai vállalat, amely forradalmasította az ételrendelési piacot. A helsinki székhelyű cég 23 országban és több mint 100 városban működik, 20 ezernél is több étterem, valamint 44 ezer futár tartozik a partnerei közé. A ma már több mint 1400 embert foglalkoztató társaságba 2014-es alapítása óta 267 millió eurót invesztált többek között az ICONIQ Capital, a Highland Europe, a 83North, az EQT Ventures, az Inventure, a Lifeline Ventures, a Goldman Sachs Growth Equity, továbbá Ilkka Paananen, a Supercell alapítója és vezérigazgatója, valamint Risto Siilasmaa, a Nokia elnöke.