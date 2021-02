Kényelmes megoldás a fejvadász cégek megbízása

Egy fejvadász cég megbízása gyors megoldást jelent a munkaerő-problémákra. A folyamat jól felépített és hatékony: minden adott ahhoz, hogy mielőbb felduzzadjon az állomány a pozíciókra leginkább alkalmas személyekkel.

Mikor van szükség fejvadász cég bevonására?

2020 ígértesen indult, aztán a koronavírus okozta tornádó lesöpörte a munkaerőpiacot, jelenleg viszont már zajlik az újraépítés. A cégek egyre bátrabban mernek toborozni, hiszen mostanra már elkészültek az új statégiák a vezetői asztalok mellett. Az irányok tisztulnak, a különböző szektorok előtt egyre világosabbá válik, hogy merre vezet az út 2021-ben és utána.

Ahhoz, hogy az (újra)építést a megfelelő emberekkel lehessen elkezdeni, szükséges külső szakértők bevonása is. Többféle HR-cég létezik: vannak, akik a kékgalléros munkák specialistái és egyik napról a másikra nagy mennyiségű tömeget tudnak a gyártósor mellé állítani. Vannak, akik minden területen bevethetőek, megint mások pedig csak különböző iparágakban törnek az élre.

Aki gyorsan, minőségi munkaerőt szeretne felvenni, az HR-tanácsadóhoz fordul.

A megbízhatóság záloga a sikerdíjas konstrukció

Mit jelent a sikerdíjas konstrukció? Azt, hogy a fejvadász cég garanciát vállal a kiválasztott jelöltre. Tegyük fel, hogy a sikeres interjúk után a jelölt mégsem felel meg a pozícióban. Ilyenkor a kiválasztás nem számít sikeresnek, és a fejvadászok újabb jelölt után kezdenek el keresni, további felmerülő költségek nélkül.



Ez az időszak általában a jelölt próbaidőszakát, három hónapot ölel fel.

Az eset egyébként nem gyakori. A fejvadász cégek több száz, alkalmanként több ezer fős adatbázisból dolgoznak és szűrik ki a legmegfelelőbb embereket a pozícióra. A tapasztalt HR-esek olyan szempontokat is figyelembe vesznek, mint a jelölt várható illeszkedése a szervezeti kultúrába, a kollégákkal alkotott csapatba.

Maga a kiválasztás folyamata is a megbízó igényeire van szabva: a jelölteknek adott feladatok, az interjúk száma három dologtól függ:

a megbízótól

a pályázók mennyiségétől

és a jelentkezők minőségétől.

IT állást hirdetne?

Ha új terep egy cég számára az IT, az még egy érv fejvadász cég megbízására. Egy cég HR-ese lehet jó a szakmájában: itt azonban egy kicsit többre van szükség. Egy tapasztalt tanácsadó, aki napi szinten foglalkozik IT-s pozíciókkal szinte maga is “megtanulja” a szakmát, vagyis azt, hogy melyik informatikai képesség mit jelent, mi a különbség a full stack és a JAVA fejlesztő között.

Egy ilyen HR szakember képben van a különböző képességek és tapasztalatok valódi értékével, ezáltal releváns képpel rendelkezik a jelölt elvárható bruttó bérigényéről, juttatási csomagjairól, egyéb igényeiről (mint például a home office, vagy a céges laptop szükségessége).



webfejlesztő

cross-platform applikációfejlesztő

tesztelő

scrum master

üzemeltető

adatbáziskezelő és felhő alapú szolgáltatáskezelő

SAP szakember

Ha partnert keres, mi a Bluebird-öt javasoljuk, akik 12 éve az IT szakma specialistái: egy olyan fejvadász cég, melynek állásajánlatainak 98%-a informatikai pozícióról szól. Szakértelmüknek köszönhetően részletes jellemzést adnak át a jelöltekről, így akár a teljes folyamatot átadva, nyaralás és vitorlázás közben is tovább haladhat a kiválasztás.