Kedvezőnek értékeli az idei kilátásait az OTP

A második negyedév adatai alapján az OTP kilátásai kedvezőek, helyzetét a járvány miatti nehézségek sem veszélyeztették – mondta a pénzintézet pénteki sajtótájékoztatóján Bencsik László vezérigazgató-helyettes.

A második negyedév jelentését elemezve üdvözölte, hogy az OTP jövedelmezősége az elmúlt hónapokban is kedvezően alakult, a tőkehelyzet stabil maradt, a belföldi hitelállomány dinamikusan, a bedőlt hitelek aránya viszont csak elhanyagolható mértékben nőtt. Véleménye szerint az OTP elégedett lehet a részesedésével mind a vállalati hitelek, mind a lakossági hitelek, mind a megtakarítások piacán.

Az OTP-csoport az idei második negyedévet 78,67 milliárd forint konszolidált adózás utáni nyereséggel zárta, az előző negyedév 4 milliárd forintos vesztesége után, így a féléves nyeresége 74,6 milliárd forint lett. A második negyedévi nyereség 25 százalékkal, a féléves 58 százalékkal alacsonyabb az előző év hasonló időszakának nyereségénél.

Az OTP Bank pénteken publikált, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti jelentése alapján a bankcsoport korrigált konszolidált adózott eredménye 82,2 milliárd forint volt a második negyedévben, 158 százalékkal magasabb az előző negyedévinél, és 27 százalékkal kevesebb az egy évvel ezelőttinél. Az elemzők 68 milliárd forintos adózás utáni, illetve 69,4 milliárd forintos korrigált eredményt vártak.



A vezérigazgató-helyettes a korrigált adózott eredmény második negyedéves növekedését elsősorban a kockázati költségek jelentős csökkenésével magyarázta. A bevételek összege nem változott, a működési költség kissé csökkent, a működési eredmény így kissé javult. A csoportszintű eredményekhez a második negyedévben minden csoporttag hozzájárult, a külföldiek részesedése 50 százalék körüli. A hitelállomány csoportszintű bővüléséhez Magyarország kiemelkedő mértékben járult hozzá. Belföldön főképp a fogyasztási hitelek bővülése jelentős, de a jelzálog- és lakáshitelezés is kiemelkedő – emelte ki. Bencsik László szerint bizakodásra ad okot, hogy bővült a jelzáloghitelek állománya, mert ez azt mutatja, hogy az OTP-ügyfelek a hosszú távú terveikről nem mondtak le, legfeljebb a fogyasztásaikat fogták vissza. Erre utal az is, hogy a fogyasztási hitelek több országban jelentősen visszaestek, ugyanakkor a betéti állomány csoportszinten gyarapodott, a belföldi növekedés pedig meghaladta a csoportszintűt. Mindez – mint mondta – arra utal, hogy a fogyasztás visszaesésével párhuzamosan gyarapodnak az ügyfelek megtakarításai. Bencsik László közölte, hogy az OTP működését a járvány hatásai a második negyedévben sem akadályozták. A pénzintézet számára ugyanakkor különleges kihívást jelentett a veszélyhelyzet, amelynek költségei, beleértve az adományok összegét, június végére elérte a 3 milliárd forintot – tette hozzá. A rövid távú kilátásokat részletezve a vezérigazgató-helyettes közölte, hogy a menedzsment jövőre mindenképp osztalékfizetéssel számol. Ennek mértékéről később döntenek, de az éves eredmények, és a gazdasági kilátások függvényében ellensúlyozhatja az elmaradást a jövőre esedékes összeg.Számításaik szerint a második félévben a jövedelmezőség kedvezőbben alakul, mint az első hat hónapban, és jelentősen csökkennek a hitelkockázati költségek is. A teljesítő hitelállományok éves szinten 7 százalékkal bővülhetnek.A legfontosabb mutatók alapján a portfólió minőségében nem látni romlásra utaló jeleket, az esetleges negatív hatásokra a bank az elmúlt félévekben tartalékolással igyekezett felkészülni, és továbbra is keresi az akvizíciós lehetőségeket – hangsúlyozta. Bencsik László a sajtótájékoztatón kijelentette, az hogy OTP a banki jövedelmezőséget szem előtt tartva támogatja az ügyfelek biztonságát, és a gazdasági fellendülést erősítő intézkedéseket. Ezzel együtt ugyanakkor abban bízik, hogy jövőre a GDP-növekedés megközelítheti az 5 százalékot, és a kedvező helyzet miatt a mostani formájában nem lesz szükség a hitelmoratórium meghosszabbítására.Az OTP Bank részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A papír a csütörtöki kereskedést 1,37 százalékos erősödéssel, 10 340 forinton zárta, az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 15 850 forint, a legalacsonyabb 7865 forint volt.(MTI)