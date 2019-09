KeddtÅ‘l igÃ©nyelhetÅ‘ a nyelvtanulÃ¡si diÃ¡khitel

Keddtől igényelhetik a felsőoktatási képzésben tanuló, a diplomájuk megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a nyelvtanulási diákhitelt – jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatón.

Az államtitkár közölte: a nyelvtanulási diákhitel keretében egyösszegű kölcsön vehető fel, melynek legkisebb összege 100 ezer, legmagasabb összege 500 ezer forint.

A hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdenie a hallgatóknak. A törlesztés futamideje minimum 1, maximum 5 év, a futamidő hosszáról a hallgató dönthet a hitel felvételekor.

Schanda Tamás hozzátette: a diákok teljes szabadságot kapnak, nem számít, melyik nyelviskolában vagy magántanárnál tanulják az általuk választott idegen nyelvet, a különórákkal semmilyen módon nem kell elszámolniuk, a lényeg, hogy megtanulják és használni is tudják azt.

Az államtitkár kitért arra: Magyarország versenyképessége a magyar fiatalok sikerességétől függ, ezért elengedhetetlen, hogy a magyar diákok megfelelő idegennyelvtudással rendelkezzenek.



“Az a célunk, hogy a fiatalok élet- és karrierkezdését minél több eszközzel segítsük” – hangoztatta.Emlékeztetett: a kormány 2018 január 1-je óta minden 35 év alatti fiatalnak utólagosan megtéríti egy sikeres közép- vagy felsőfokú komplex nyelvvizsga árát, a “középiskolásoknak pedig nagyszerű lehetőséget nyújt a 2020 nyarán induló kéthetes külföldi nyelvtanulási program”.Az állami kamattámogatású nyelvtanulási hitellel pedig a felsőoktatásban tanulóknak szeretnének segítséget nyújtani – tette hozzá.Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója ismertette: a hitelt aktív és passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok is felvehetik, valamint azok is igényelhetik, akik már befejezték tanulmányaikat, de nyelvvizsga hiányában nem kapták meg diplomájukat.Elmondta: a hitel kamata 1,99 százalék, de abban a pillanatban, hogy a diák sikeres nyelvvizsgát tesz, a hitel kamatmentessé válik a kormány kamattámogatásának köszönhetően.Megjegyezte: a nyelvtanulási hitel – akárcsak a többi diákhitel – bármikor ingyenesen előtörleszthető.Magyar Péter szólt arról is: 2019 június végi adatok szerint 93 ezer olyan egyetemi és főiskolai alap- és osztatlan képzésben tanuló diák van, aki a nyelvvizsga hiánya miatt nem vehette át diplomáját. Ez a hitel elsősorban nekik kíván segítséget nyújtani.Hozzátette: az alap és osztatlan képzésre idén felvett 60 ezer hallgató 69 százaléka rendelkezik csak a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával, az új hitellel a többieket is szeretnék támogatni, hogy már egyetemi, főiskolai tanulmányaik során megszerezzék a diplomához szükséges nyelvvizsgát.A hiteligénylés részletes feltételei megtalálhatókoldalon.

(MTI)