Kaspersky: nőtt Magyarország internetes veszélyeztetettsége

Az előző év hasonló időszakához képest Magyarország több helyet lépett előre a webes böngészésből eredő támadások és a lokális kockázatok listáján is – tájékoztatta szerdán az MTI-t a Kaspersky kiberbiztonsági vállalat.

A Kaspersky védelmi szoftvereit alkalmazó és a Kaspersky Security Network (KSN) rendszerben résztvevő számítógépek által a második negyedévben semlegesített támadásokat elemző negyedéves rendszeres jelentésében a Kaspersky Security Bulletin megállapítja: a leggyakoribb támadások még mindig a böngészők közvetítésével érik a felhasználókat. Rendszerint akkor, amikor a felhasználók tudtukon kívül fertőzött oldalakat látogatnak meg. A támadások egy részében azonban a felhasználók is aktív szerepet játszanak, amikor rosszindulatú programokat töltenek le, valódi programoknak gondolva azokat.

A felmérés adatai szerint az idei második negyedévben a magyar felhasználóknál a böngészőből eredő támadások száma nőtt, részarányuk pedig 27,9 százalékra emelkedett a 2018 második negyedévi 24,4 százalékról. Magyarország így a tavalyi év azonos időszakához képest előrébb került az országok veszélyeztetettségi listáján, az 55. helyre a 67. helyről.

A legtöbb ilyen jellegű támadást elszenvedő országok listáját továbbra is Algéria vezeti, ahol a felhasználók több mint 44 százalékát támadták ilyen módon, majd Nepál és Albánia következik a rangsorban.

Számottevő volt a növekedés a lokális kockázatok területén is. Ide sorolhatók mindazok a veszélyhelyzetek, amikor a kártevő különféle offline adathordozókon, USB, CD és DVD meghajtókon terjed. A vizsgált időszakban a magyar felhasználók 36,3 százalékát érte ilyen jellegű támadás, amivel az ország a lista 110. helyére lépett előre a tavalyi 115. helyről. A globális listát Afganisztán vezeti 71,3 százalékkal, majd Tádzsikisztán következik 69,1 százalékkal és Üzbegisztán 68,8 százalékkal.

Az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva jelentősen csökkent viszont a Magyarországról induló kibertámadások száma: a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 107 ezer támadás után az idei második negyedévben csupán 24 ezer ilyen támadást rögzítettek.



A globális kibertámadások kiindulópontjainak listáját vezető országok között nem történt komoly változás az elmúlt egy évben. A ranglistát továbbra is az Egyesült Államok vezeti, a támadások több mint 54 százalékával. A második helyen az összes támadás 22,4 százalékával Hollandia áll, a harmadik legtöbb támadás pedig, az összes 4,04 százaléka Németországból indult. Franciaország és Oroszország is a legnagyobb veszélyforrások toplistáján maradt, azonban részesedésük valamelyest csökkent.



(MTI)