Karácsonyi nyitvatartás: három szabály is van rá

December 24-én csak a 20 órás kijárási korlát nem él, más igen, így a 19 órás szabály is marad. Volt, aki azt mondta, hogy 14 óra után a nons-stop bolt, újságárus nyitva lehet, pedig nem. Mások a szabályok némileg 25-én és 26-án. Szokásos kivétel persze van, de most kicsit másként.

A boltok ünnepi nyitvatartását két joganyag szabályozza, a kereskedelmi és a munkajog. De nem függesztették fel a 19 órás zárási korlátot, így az él az ünnepek alatt is, persze, a maga kivételeivel. Így némileg azért bonyolultabb a nyitvatartási képlet, mivel mind a három szabályt nézni kell.

December 24

A kereskedelmi törvény kerek-perec kimondja és tételesen fel is sorolja, milyen üzletek kivételek a 14 órás zárási korlát alól (nem csak most, mindig). Ezek szerint kivételek: vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, valamint az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek.

Fontos, hogy ezen a napon a kivételek sorában nem szerepel a non-stop bolt. Így ez nem is lehet nyitva ekkor, még tulajdonossal a pult mögött sem, 14 óra után. (A keveredés okára majd visszatérünk.) Nincs ott az újságárus sem (van, aki ide sorolta).

A kereskedelmi törvény nem terjed ki a trafikokra, így ők nyitva tarthatnak 14 óra után.

Él a 19 órás szabály is, így a kivételeknek 19 órakor be kell zárniuk december 24-én is. A benzinkút, a vendéglátóhely és a szálláshely azonban itt is kivétel. A benzinkút így mehet 24 órás üzemmódban.

A szálláshely azonban a veszélyhelyzeti szabályok miatt turistát nem fogadhat, sok közülük nincs is nyitva. A családlátogató rokonok sem dönthetnek úgy, hogy az elhúzódó ünneplés után nem utaznak esetleg távolabbra haza, hanem ott térnek meg egy alvásra.

A vendéglátóhelyre csak elvitel miatt lehet a veszélyhelyzeti időszakban beugrani, 24-én is. Az elvitelre viszont nem vonatkozik a 19 órás szabály, a kijárási korlátozás időszakában csak arra kell figyelnie az elviteles vendégnek, hogy 20 óráig haza kell érni. Ez december 24-én viszont nem él, így aki a bejglijét, vagy a halászlevét maga akarja hazavinni, kivételesen bármikor megteheti. De csak ezen az egy szem napon.

Még annyit, hogy december 24 nem munkaszüneti nap, hanem csak heti pihenőnap, egy munkanap csere révén, mint mindig. Ez azért fontos, mert ez is a félreértések forrása, ugyanis munkaszüneti napokon más a kivételek szabályozása, mint december 24-én.

December 25, 26

Munkaszüneti napokon (december 25 és 26 az) nem a kereskedelmi törvény, hanem a munkajog szabályoz. Ez a törvény a munkáltatóra és a munkavállalóra terjed ki. Vannak kivételek a boltok ünnepnapokon kötelező zárvatartása alól is, és itt lép be az is, hogy alkalmazott nem foglalkoztatható munkaszüneti napokon. De ráadásként egyes esetekben ezeken a napokon is él a 19 órás szabály, így a kettőt együtt kell nézni.

A munka törvénykönyve nevén nevezi a kereskedelmet a munkaszüneti napi munkaidő beosztásánál. A fő szabály pedig az, hogy munkaszüneti napon alkalmazott nem foglalkoztatható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a boltoknak zárva kell lenniük.

Kivételt persze enged a munkajog is: munkaszüneti napra rendes munkaidő elrendelhető a munkáltató részéről a kereskedelemben is, tehát kinyithat a bolt, ha rendeltetése ezt indokolja. Az indok pedig az, hogy erre legyen a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó igény.

Már előre jelezzük, hogy az esetleges magyarázkodásoknál a döntő a jogalkotói szándék, továbbá az ellenőrző hatóság és a bíróság jogértelmezése.

Nos, az előbbiekből az kerekedett ki, hogy a munkaszüneti napi kivételek egyrészt azok, amelyek a kereskedelmi jog alapján 14 óra után nyitva lehetnek, néhány más bolttal kiegészülve. Ilyen a non-stop kisbolt, ha a tulajdonos, a vállalkozó áll a pult mögött. De 19 órakor neki is be kell zárnia.

A benzinkút éjjel-nappal mehet, alkalmazottal persze. A virág-, az édességüzletek, a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren működő üzletek alkalmazottai is dolgozhatnak, ha kinyitják a boltot, de él a 19 órás szabály is.

A trafik viszont alkalmazottal nem nyithat ki munkaszüneti napon, vállalkozóval igen. December 24-én nincs alkalmazott foglalkoztatási tilalom, de munkaszüneti napokon igen, ez esetükben lényeges különbség. Nem lenne szerencsés ugyanakkor abba belebonyolódni, hogy a dohánytermék vásárlása az édességbolttal, vagy a virágbolttal összevetve mennyiben kapcsolódik az ünnepekhez.

A szálláshely és a vendéglátóhely a már említett megszorításokkal nyithatja ki az ajtót, de a 20 órás kijárási korlát él munkaszüneti napokon is.

Posták, más szolgáltatók zárva tartanak munkaszüneti napokon. Az ügyeletes gyógyszertárak természetesen működnek szokás szerint.

(blokkk.com)