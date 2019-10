Kaposváron épül fel a 35. INTERSPAR hipermarket

Mintegy 5 milliárd forintot fordít a SPAR legújabb INTERSPAR hipermarket áruházának megépítésére. A modern, környezettudatos és a legmagasabb szintű vásárlói elvárásoknak megfelelő INTERSPAR hipermarketet a tervek szerint 2020 végén vehetik birtokba a vásárlók. A vállalat a beruházással 90 új munkahelyet teremt a somogyi megyeszékhelyen.

Az új INTERSPAR áruház Kaposvár egyik fő közlekedési útvonalának szomszédságában, az Árpád utcában – a korábban már elkezdett, de félbemaradt építkezés helyén épül fel rövidesen.

„A dinamikusan fejlődő somogyi megyeszékhelyen és környékén élők régi álmát váltjuk valóra a beruházással, amelynek keretében – felépítésében és működésében egyaránt – rendkívül korszerű, környezetbarát INTERSPAR hipermarketet építünk Kaposváron. A beruházásunk nagysága megközelíti az ötmilliárd forintot és összesen 90 új munkahelyet teremtünk” – mondta Heiszler Gabriella, a SPAR ügyvezető igazgatója.

„Kaposváron minden területen szeretnénk versenyhelyzetet teremteni, mert hiszünk abban, hogy a kaposváriak így kaphatják meg a legtöbbet és a legjobbat. Igaz ez a munkaerőpiacon a bérekre, de igaz a közszolgáltatások és kereskedelmi szolgáltatások terén is. De az INTERSPAR áruháznak nemcsak ezért örülünk, hanem azért is, mert végre sikerül ezt a környéket is rendbe tennünk és olyan szintűre fejleszteni, amely méltó a szinte teljesen megújult városunkhoz” – hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

A kaposvári INTERSPAR áruház a 61-es főút melletti összesen 48 ezer négyzetméteres telken épül fel. Az épület legújabb koncepció szerinti homlokzata rendkívül modern megjelenést ad a 11 ezer négyzetméteres alapterületű áruháznak, melynek burkolatához környezetbarát fa megoldást választottak a tervezők.

A rendkívül széles, mintegy 20 ezer terméket kínáló hipermarketben az aktuális, valódi vásárlói élményt szem előtt tartó SPAR enteriőr koncepció szerint alakítják majd ki az eladóteret, valamint az itt felszerelt bútorzatot, berendezéseket. A csaknem 4 ezer négyzetméteres eladótér bejáratánál találják majd meg a vásárlók a zöldség-gyümölcs kínálatot, a pékséget, valamint a biotermékeket. Ezt követően jutnak el a legfrissebb belsőépítészeti megoldások szerint megépített hús-, sajt- és csemegeosztályra, valamint a szárazáru és nonfood részlegekre.

Az áruházban INTERSPAR to Go is nyílik, ahol friss, helyben készülő grilltermékekkel, változatos készétel kínálattal, széles salátaválasztékkal és SPAR enjoy. kényelmi termékekkel várják a betérőket. Ezen felül a vásárlók kényelmének érdekében önkiszolgáló gyorskasszákat is telepítenek a hagyományos kasszák mellé. Az INTERSPAR áruház mellett több mint 4000 négyzetméteren további üzletek nyílnak majd, az épületrészek között pedig jól felszerelt játszótér várja majd a családokat.

A modern bevásárlóközpont tervezésekor nagy hangsúlyt fektettek a környezettudatosságra. Az épület világítását a legkorszerűbb LED-technológia szolgáltatja majd, hűtő-fűtőrendszere pedig szén-dioxidos hűtőközegű, környezetkímélő, a hulladékhőt is jó hatásfokkal hasznosítani képes integrált megoldás lesz. Mindezek révén az épület jóval kevesebb energiát fogyaszt majd. A parkoló összesen több mint 560 autónak biztosít helyet, illetve az elektromos autók töltésére is lehetőség lesz.