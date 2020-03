Kapitány István lett a Menedzserszövetség új elnöke.

A Menedzserek Országos Szövetsége 2020. január 20-án tartotta meg rendkívüli tisztújító közgyűlését és Kapitány Istvánt, a Shell globális kiskereskedelmi alelnökét választották meg 100%-os szavazati aránnyal a szervezet új elnökének. Az újonnan megválasztott elnök mandátuma március 8-án kezdődik és három évre szól.

Az elnöki poszt hivatalos átadására 2020. március 7-én, a 26. Év Menedzsere Díjátadó Gálán kerül sor.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Menedzserszövetség közgyűlése a szervezet elnökévé választott. Célom, hogy számos magyarországi csúcsvezetőt is megnyerjek a céljaink támogatásához, többek között arra, hogy minél több feltörekvő magyar menedzsert tudjunk hatékonyan mentorálni és támogatni, hogy még nagyobb számban váljanak meghatározó szereplőivé a regionális és nemzetközi üzleti életnek. Magyarországról indult a karrierem, ezért természetes, hogy szeretném 30 éves nemzetközi üzleti tapasztalatomat megosztani a tehetséges magyar menedzserekkel.

Fontosnak tartom, hogy a magyarországi és európai társszervezetekkel minél hatékonyabb együttműködést alakítsunk ki a menedzserek társadalmi szerepvállalásának erősítése érdekében” – mondta el nyitóbeszédében Kapitány István, a magyar Menedzserszövetség új elnöke.

Az elmúlt 5 évben a Menedzserek Országos Szövetsége Szirmák Botond vezetésével nagy átalakuláson ment keresztül. Elnöklete alatt a szövetség az új tagok toborzására, a menedzser szakma presztízsének növelésére, illetve a menedzserek aktív érdekvédelmi képviseletére helyezte a hangsúlyt. A leköszönő elnök sokat tett a Szövetség láthatóságának növeléséért és az elmúlt években megújult nívós rendezvényeik további népszerűsítéséért, illetve újabb programok/rendezvények bevezetéséért is (Jövő Menedzsere Program, Mentor Program, Business Menü). Vezetésével újult meg a Szövetség arculata és az ügyvezetés operatív működése is a tavalyi évben.

Hatékony közreműködésének köszönhetően az Európai Menedzserek Szövetsége 2019. május 20-i belgrádi ülésén hivatalosan is elfogadta a Menedzserek Országos Szövetségének tagi jelentkezését, így a CEC European Managers teljes jogú tagja lett a Menedzserszövetség.

„Úgy érzem 5 év alatt megújítottuk a Szövetséget, lendületet adtunk neki. Nagyot léptünk előre a digitalizáció frontján, megváltoztattuk a kommunikációnkat, ennek köszönhetően fiatalodott a tagságunk is. Azonban a közelmúltban a Provident 4 európai piacáért lettem felelős, így megnövekedett szakmai feladataimmal már nem tudom összeegyeztetni a szövetségi munkát.” – nyilatkozta Szirmák Botond leköszönő elnök.

Buday Kollárik Tímea, a Menedzserszövetség ügyvezetője támogatta a leköszönő elnök, Szirmák Botond munkáját és viszi tovább a Szövetség operatív vezetését az új elnök mellett is.

„Nagyon sokat tanultam Szirmák Botond mellett és nagyon harmonikus volt a közös munka Vele és az elnökséggel. Nagyon sokat dolgoztunk a Szövetség láthatóságának növelésén, a női vezetők bevonásán, a Jövő Menedzsere program kidolgozásán a fiatalítást és a tudásmegosztást szem előtt tartva, és nem utolsó sorban az ez idő alatt védjegy oltalom alá került Év Menedzsere díjak jelölési és kiválasztási folyamatának kidolgozásán, ezzel a díjak presztízsének emelésén. A munkánk elején 2 díjat adott át a Szövetség, ma már 7 díjat adunk át. A 200 fős gála létszáma 400 főre emelkedett. A szponzorok bevonásával az éves költségvetésünket megháromszoroztuk. A jelenlegi elnökséggel közös munkánknak köszönhetően értük el azt is, hogy a leköszönő elnököt egy olyan karizmatikus új elnök váltja, mint Kapitány István, akinek döntésében nagy szerepet játszott, hogy egy erős alapra tudunk közösen tovább építkezni. Ezúton is köszönöm Botond bizalmát, támogatását és izgatottan várom Istvánnal a közös munkát.” – egészítette ki Buday Kollárik Tímea a Menedzserszövetség ügyvezetője.

Háttérinfók:

KAPITÁNY ISTVÁN, globális kiskereskedelmi alelnök, ROYAL DUTCH SHELL PLC, LONDON multinacionális energiavállalatnál

Karrierje 30 éve, 1987-ben kezdődött a Shellnél, amikor is csatlakozott a magyarországi leányvállalathoz, majd vezető pozíciókat töltött be a Shell különböző üzleti és földrajzi területein.

Első vezetői szerepét 20 évvel ezelőtt töltötte be, amely során a Shell magyarországi elnökeként felügyelte a Shell V-Power, a Shell teljesítményt segítő üzemanyagának fejlesztését és első bevezetését. Ez a rendkívül sikeres termék a teljes Shell kiskereskedelmi üzletágában az üzemanyag mennyiség 20% -át teszi ki.

Ezt a sikert követően, István a németországi Hamburgba költözött, ahol a Shell Deutschland kiskereskedelmi üzletágát, majd nemsokára egész közép-, dél- és kelet-európai divíziót vezette. 2010-ben átvette a Shell valamennyi Európában működő kiskereskedelmi üzletágának irányítását.

2012-ben a texasi Houstonba költözött, miután mind a Pennzoil Quaker State Company, mind a Shell kereskedelmi üzemanyagok és kenőanyagok amerikai üzletágának elnökévé vált. Ebben az időszakban ez az üzletág jelentősen jobb eredményeket tudott elérni azáltal, hogy az ügyfelek elkötelezettségének erősítésére koncentrált, amelyet az érezhetően lelkes munkaerő támogatásával valósított meg.

A jelenlegi Shell globális alelnöki posztjában István a világ legnagyobb – mobilitási – kiskereskedelmi üzletágáért felel, amely több mint 45 000 töltőállomásból áll és több mint 80 országban van jelen. Az üzletágban 500 000 munkatárs naponta több mint 30 millió ügyfelet szolgál ki, és 200 milliárd liter üzemanyagot, 250 millió csésze kávét, 350 millió üdítőt és 450 millió harapnivalót ad el évente, illetve 12 milliárd tranzakciót dolgoz fel (olyan mintha minden személyre jutna egy az egész világon).

Ezen túl ő a Shell Európa és Afrika Downstream igazgatója, és a Shell Downstream tevékenységeiért felel ezekben a régiókban. A Shell Deutschland felügyelőbizottságának elnöke és a brazil Raízen energiavállalat felügyelőbizottságának igazgatója.

Karrierje során számos díjat és elismerést kapott, többek között a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) elnökségének tagja volt, megkapta a Hewitt Év vezetője díjat, legutóbb pedig az Év Európai Vezetőjének választotta a NACS a kényelmi termék és üzemanyag kiskereskedelmi kiválóság kategóriában. Mindkét díjjal elismerték a kiemelkedő vezetését, az üzleti élethez való hozzájárulását, illetve a Shell kiskereskedelmi üzletág teljeskörű szolgáltatóvá alakítását a kiskereskedelemben.

Kapitány Istvánt a Menedzserszövetség 2018 Év Menedzserének választotta.