Kapacitásuk határát megközelítő szinten termelnek a Magyar Gépjárműipari Egyesület tagvállalatai

A járműiparág tavaszi leállása után a negyedik negyedévben majdnem minden járműipari vállalat kapacitásának határait megközelítő szinten termel majd az országban – jelentette ki az MTI-nek adott nyilatkozatában a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) elnöke.

Pintér István szerint, aki egyben a győri székhelyű Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a koronavírus-járvány miatti tavaszi leállást követően gyorsan rendeződtek a termelési sorok, amiben annak is szerepe volt, hogy a vállalatok idén eddig a valós igényeknél kevesebbet termeltek.

A MAGE tagvállalatai úgy látják, hogy a termelési szint a negyedik negyedévben összehasonlítható lesz a tavalyi év azonos időszakával. Tavasszal még sokkal rosszabbak voltak a kilátások – fogalmazott az elnök.

A kapacitásnövelő, robotizációs és modernizációs programok sem álltak le, hanem a járvány miatt inkább felgyorsultak, legyenek azok önerőből magvalósuló, vagy a kormány által támogatott fejlesztések – mondta.

Hozzátette, hogy sok vállalat került így olyan pozícióba, hogy nyertese lehet a globális változásoknak, amit óriási lehetőségnek nevezett.

Kifejtette, hogy a globális ellátási láncban egyre inkább azok a vállalatok kapnak szerepet, amelyek a fejlesztések révén hatékonyabban, pontosabban tudnak termelni, nem pedig azok, amelyek olcsó munkaerőt foglalkoztatnak.

Magyarország ebből a szempontból jó pozícióban van, hiszen amellett, hogy szakképzett munkaerő áll rendelkezésre, kiváló a gazdasági környezet és a földrajzi elhelyezkedés is kedvező, hiszen lényegesen közelebb fekszik a járműipari fellegvárakhoz, mint India vagy Kína.

Amennyiben a magyar vállalatok folytatják a beruházásokat, még a vertikális mélyülés sem kizárt az iparágban, akár a kis-és közepes vállalkozások, vagy a globális multinacionális cégek esetében.

Ebből kiindulva a 2021-es év egyelőre sokkal jobb kilátásokkal kecsegtet, mint azt nyáron gondolták volna – mondta Pintér István.

Pintér István a Rábára kitérve elmondta, hogy a rendelési könyvük szinte betelt, van olyan szegmens, ahol jobbak a számok, mint januárban voltak.

A negyedik negyedévben az országúti haszonjármű erős pozíciót mutat, és felfelé ívelnek a rendelési számok a mezőgazdasági üzletágban is – mondta.



A MAGE több mint 60 tagvállalatot számlál, a járműgyártók közül mások mellett az Audi Hungaria Zrt.-t, a Magyar Suzuki Zrt.-t és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-t.A tagvállalatok mintegy 80 százalékkal járulnak hozzá a magyar autóipar termeléséhez, 93 százalékkal az autóipari exporthoz és 90 százalékkal az autóipari beruházásokhoz.A tagvállalatok által foglalkoztatottak száma meghaladja a 90 ezret.(MTI)