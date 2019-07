Kanadából és Svájcból érkezett a legtöbb befektetés tavaly az Európai Unióba

A korábbi évekkel ellentétben már nem az Egyesült Államokból, hanem Kanadából és Svájcból érkezett a legtöbb közvetlen külföldi tőkebefektetés (FDI) tavaly az Európai Unióba – írta szerdai jelentésében az Eurostat.

Az EU statisztikai hivatalának előzetes adatok alapján összeállított értékelése általánosabban is kedvezőtlen képet fest, e szerint a harmadik államokba irányuló európai uniós beruházások összege 60 milliárd euróval, a kívülről jövő befektetések összege pedig 205 milliárd euróval csökkent. Előbbi egy évvel korábban 301 milliárd eurós, utóbbi pedig 265 milliárd eurós pluszban volt.

Ennek fő oka, hogy az amerikai vállalatok közel 177 milliárd eurót vontak ki az EU-s piacról, és hasonlóképpen, az uniós FDI is 165 milliárd euróval mérséklődött az Egyesült Államokban.

Tavaly így Kanada lépett az első helyre a külső és a belső dimenzió vonatkozásában is. Az uniós cégek több mint 90 milliárd eurót ruháztak be az országban, onnan pedig 57 milliárd eurónyi FDI érkezett.



A dobogó második fokára Svájc került. Ugyan a számok csökkentek a 2017-es évhez képest, a svájciak 27 milliárd eurót fektettek be az EU-ban, míg a másik irányban 63 milliárd euróra rúgott a beruházások összege.Az ezen két országot követő legfőbb partnereknek tavaly Kína, Hongkong és Japán számított.(MTI)