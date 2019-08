Kamathullás a hitelpiacon: most kell belevágni?

Jól jártak azok, akik nem siettek és augusztusban vettek fel hitelt a Bank360 vizsgálata szerint. Csökkentek a kamatok a lakáshiteleknél, és a személyi kölcsönöknél is maradtak a nyomott árak. Hitelkörkép.

A pénzügyi termékek összehasonlításával foglalkozó Bank360 augusztusban is megvizsgálta, hogyan változtattak a bankok a legnépszerűbb kölcsönök konstrukcióin: úgy látszik, a régóta várt kamatemelések nem jöttek még el, sőt, tovább csökkentek a hitelkamatokat is meghatározó irányadó mutatók, ami azt jelenti, hogy a kölcsönök is olcsóbbak lettek augusztusban.

A Bank360 12 pénzintézet ajánlatait vizsgálta, ezek szerint lakáshiteleknél akár 5 százalékos teljes hiteldíjmutató alatt is találhatunk biztonságosabb, 10 éves kamatperiódusú hitelt, míg személyi kölcsönöknél 8 százalékos THM alatt is találhatunk ajánlatot.

De mi ennek az oka? A szakportál szerint a jelentősebb referenciamutatók, mint például a hosszú kamatperiódusú hitelek kamatát meghatározó állampapírhozamok és BIRS tovább csökkentek augusztusban. Tavaly augusztushoz képest például a 10 éves BIRS 2,95 százalékról 1,10 százalékra esett, az 5 éves 2,08 százalékról 0,59 százalékra, a 15 éves pedig 3,46 százalékról 1,51 százalékra a jegybank adatai alapján. A 10 éves állampapír hozamánál is jelentős változások voltak az év eleje óta: januárban még 2,86 százalékon állt a mutató, augusztusra ez 1,67 százalékra módosult.

Nagyot csökkentek tehát a legnépszerűbb fix kamatozású kölcsönök kamatait befolyásoló mutatók, hiszen az új hitelfelvevők jelentős része, több mint 90 százalék már ilyen kölcsönöket vesz fel.

Továbbra is kedvező kamatozás a személyi kölcsönöknél

Az akár 10 millió forintos, szabad felhasználású és fix kamatozású személyi kölcsönök piacán nem hozott még nagy változást az iskolakezdés sem, pedig igencsak elszállhatnak a tanévkezdés költségei, amelyet sokan hitelből fedeznének: a bankoknál továbbra is kedvező kamatszinteken találhatunk kisebb és nagyobb összegű kölcsönöket is.





Ha csak átmeneti segítségre, például 500 000 forintra lenne szükségünk, a Bank360 személyi kölcsön kalkulátora alapján 11,73 százalékos THM mellett is találhatunk hitelt 180 000 forintos jövedelem igazolása esetén. Így a törlesztőrészlet kevesebb, mint havi 11 000 forint 60 hónapig.

Kedvezőbb persze a helyzet, ha magasabb jövedelmet tudunk igazolni: például 250 000 forint felett már megkaphatjuk ugyanezt az összeget 7,72 százalékos THM mellett, kevesebb mint 10 000 forintos törlesztőrészlettel, de ugyanilyen feltételek mellett 1,5 millió forintot is felvehetünk, ennek törlesztőrészlete 29 740 forint 60 hónapig, ha kicsit több pénzre van szükségünk.

Kamateső a lakáshiteleknél

Nagyobb esésekkel találkozhatunk a jelzáloghitelek között, nézzük a részleteket:

Az UniCredit Bank augusztusól vezetett be kamatcsökkenést a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekre és a standard kamatozású kölcsönökre: például a 10 éves kamatperiódussal a normál kamat 5,24 százalék, TOP prémium aktív kedvezmény (havi 300 000 forintos jóváírás és hitelfedezeti biztosítás a feltétel) mellett viszont 3,99 százalék. Ráadásul a bank visszatéríti a közjegyzői díjat is maximum 50 000 forint mértékig.

A Raiffeisen Banknál az 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitel kamata 4,6 százalékról 4,45 százalékra, a 10 éves kamatperiódusú pedig 5,35 százalékról 5,04 százalékra csökkent, de csökkent az 5, 10 és a 15 éves futamidejű, fix kamatú hitelek kamata is, új ügyfélként pedig 40 000 forint jóváírást is kaphatunk augusztus 30-ig.

Kamatcsökkenés a CIB Banknál is: az 5 éves periódusú fogyasztóbarát hitel 4,98 százalékról 4,48 százalékra csökkent, a 10 éves 5,76 százalékról 5,18 százalékra.

Az MKB Banknál is kedvezőbb irányba módosultak a fogyasztóbarát hitelkamatok az ügyfelek számára. Nagyobb változás a 15 éves kamatperiódusú és a 15 éves futamidejű végig fix hitelnél volt, itt 6,7 százalékról 6,45 százalékra csökkent a kamat, míg a 20 éves végig rögzített hitel kamata 7 százalékról 6,45 százalékra csökkent.

Ugyanígy a Budapest Bank MFL hitelei is változtak: 5 éves kamatperiódusnál 5 százalékról 4,76 százalékra, a 10 évesnél pedig 6,19 százalékról 5,82 százalékra.

Az Erste Banknál az 5 éves kamatperiódusú hitel kamata 4,96 százalékról 4,46 százalékra csökkent, a 10 éves 5,92 százalékról 5,35 százalékra, a fix 15 évesé pedig 6,45 százalékról 5,43 százalékra csökkent. A fogyasztóbarát hitelek közül az 5 éves kamatperiódusú 5,19 százalékról 4,96 százalékra, a 10 éves 6,04 százalékról 5,92 százalékra, a fix 15 éves pedig 6,6 százalékról 6,45 százalékra csökkent.

Az Oberbank jelzáloghitelei is változtak: 5 éves kamatperiódusnál 5,11 százalékról 4,58 százalékra, 10 éves kamatperiódusnál 5,98 százalékról 5,26 százalékra csökkent.

Igen bőkezű a K&H Bank az akciók terén: a folyósított összeg 1 százalékát, de legfeljebb 100 000 forint jóváírást kaphatunk augusztus 12. és november 13. között, ha a banktól veszünk fel hitelt. A jóváírás feltétele a munkabér-átutalási kamatkedvezmény igénylése és természetesen ennek megfelelően a teljesítés is, azaz érkezzen a fizetésünk K&H-s számlára. Ráadásul a kedvezmény összevonható a bank kezdeti banki költségek és közjegyzői díj visszatérítésre vonatkozó akciójával is.

A nagy többség már a biztonságot keresi

A Bank360 szerint a jelenlegi kamatszintek mellett érdemes a változó kamatozású hiteleket kiváltani egy hosszú kamatperiódusú vagy fix hitelre, és azoknak is érdemes lépniük, akik mostanában tervezték lakáshitel felvételét.

Persze kedvező kamatok ide, százezres akciók oda, mindig érdemes összehasonlítanunk az ajánlatokat egy lakáshitel kalkulátorral a bankok különböző ajánlatait, hiszen nagyobb hitelösszeg esetén százezres vagy akár milliós különbségek is lehetnek az elsőre ugyanolyannak tűnő kölcsönök között.





A Bank360 Zrt.-ről

A Bank360 közel három éve segíti a lakosságot abban, hogy pénzügyi döntéseikkel teljesen elégedettek legyenek hosszú távon is. A szakportál kalkulátoraival a legfontosabb banki termékeket hasonlíthatjuk össze, az oldalon megjelenő elemzések és bejegyzések pedig a tájékozódást segítik a pénzügyek világában, segítve a tudatos és megfelelő döntést az adott anyagi helyzetben.