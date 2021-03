Kamatdöntés – Monetáris tanács: átmenetileg az inflációs bizonytalanság lehet a legnagyobb kihívás

A következő hónapokban az inflációs bizonytalanság lehet a legnagyobb kihívást, nyárig átmenti kiugrások is előfordulhatnak – írta az MNB Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntés indoklásában.

A testület változatlanul hagyta az alapkamat 0,60 százalékos szintjét, és nem változtatott a kamatfolyosón sem.

Az MNB továbbra is az árstabilitást tekinti a legfontosabbnak. Értékelésük szerint a globális folyamatokat továbbra is a koronavírus határozza meg, elsősorban az oltási folyamat, amely azonban világszerte lassú. A laza monetáris kondíciók továbbra is tartósnak látszanak mind a térségben, mind a világ más részein – írták.

A testület szerint a belföldi helyzet bizakodásra ad okot. A magyar gazdaság az uniós átlagnál kevésbé esett vissza, a munkanélküliség aránya alacsony, a beruházások szinten maradtak, és gyorsan helyreállhat mind a kínálati, mind a keresleti oldal. Utóbbit a lakosság jövedelmének emelkedése is támogatja, ráadásul az oltások jobban haladnak, mint másutt Európában – tették hozzá. A várakozásokhoz képest a folyó fizetési mérleg egyenlege szintén kedvezőbben alakult, és várhatóan tovább javul a következő években. Az államadósság az idén ismét csökkenő pályára áll, az ország nettó külső adóssága tovább mérséklődik. A GDP-növekedés egyelőre mérséklődik a korlátozások meghosszabbítása, és a termelési láncokban jelentkező fennakadások miatt. Éves szinten az idén 4,0 és 6,0 százalék között, jövőre 5,0 és 6,0 százalék között alakulhat a gazdasági növekedés az MNB szerint.



Az infláció a második negyedévben megközelítheti az 5 százalékot, nagyrészt az üzemanyagok drágulása, és az adóváltozások miatt. Az átmeneti hatások kifutásával az infláció a nyári hónapoktól visszatér a jegybanki toleranciasávba. Éves szinten az idén 3,8-3,9 százalékos infláció, és 3 százalék körüli adószűrt maginfláció várható. A jegybank figyeli a gazdaság újraindítás hatásait, hogy időben semlegesítse az inflációt erősítő hatásokat – írták.A monetáris tanács kiemelte, hogy az MNB a gazdaság helyreállítását továbbra is támogatja. Eszközeik közül elsősorban az NHP Hajrá konstrukció, a Növekedési Kötvényprogram és az állampapír-vásárlás jelentőségét emelték ki.Közölték, hogy az egyhetes betéti eszköz kamatát a jegybank továbbra is a heti tenderek keretében határozza meg, és ameddig az inflációs kockázatok indokolják, az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata között fennmarad a különbség. Március végén újabb eurolikviditást nyújtó devizaswap tender következik, amely a monetáris kondíciók stabilitásához járul hozzá – jelezték.A monetáris tanács kiemelten figyeli követi a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatvállalás alakulását, és a gazdasági újraindítás inflációs hatásait. Felfelé mutató kockázatok esetén az MNB készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására – olvasható a közleményben.(MTI)