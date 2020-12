Kamatdöntés – MNB: a kialakított monetáris feltételek támogatják az árstabilitást

A kialakított rövid oldali monetáris kondíciók fenntartható módon támogatják a pénzügyi és az árstabilitást, valamint a gazdasági növekedés helyreállítását – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsának közleményében, amellyel a keddi kamatdöntést indokolták.

A testület a keddi ülésén változatlanul hagyta az alapkamat 0,60 százalékos szintjét, és nem változtatott a kamatfolyosón sem.

A monetáris tanács szerint az alapkamat és a kamatfolyosó változtatását a körülmények nem tették szükségessé.

A rövid oldali kamatok, és az optimálisnak tartott rövid oldali kamatszintek összhangban tartása ugyanakkor azt indokolja, hogy szeptember után a jegybank ismét eurolikviditást nyújtó devizaswap-tendereket tartson december végén. A jegybank a négy bejelentett tendert mennyiségi korlát nélkül hirdeti meg, azok finanszírozásához a továbbiakban is felhasználhatja a nemzetközi repo-keretszerződéseit – írták.

A testület az inflációs folyamatok megítélésében a szokásosnál is nagyobb óvatosságra int. Bár a nyári felfutást követően az árdinamika visszafogottabbá vált, véleményük szerint a járvány időbeli lefutása, és a gazdaság várható helyreállása változékony árazásokhoz vezethet. A gazdasági kilábalás elhúzódása mellett mind a mérsékelt külső inflációs környezet, mind a gyengébb belső kereslet tartósíthatja a dezinflációs hatásokat – tették hozzá.



A közlemény az előző indokláshoz hasonlóan a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés erősödését nevezi a legnagyobb kockázatnak az inflációs kilátások szempontjából. Emiatt – mint írták – az MNB egyértelmű célja elkerülni az inflációs kockázatok emelkedését a bizonytalan globális piaci környezet miatt.Az egyhetes betéti eszköz kamatát az MNB továbbra is a heti tenderek keretében határozza meg, amellyel a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés felerősödésére reagál. Ameddig az inflációs kockázatok indokolják, addig a jegybank az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata között különbséget tart fenn – szögezték le.Hangsúlyozták, hogy a világgazdaság helyreállításának üteme annak ellenére is bizonytalan, hogy a nemzetközi pénzpiacok hangulata javult a vakcinafejlesztések, valamint az uniós költségvetés és helyreállítási alap előzetes elfogadásának hírére. A kockázatok még mindig jelentősek, így mind világszinten, mind a térségben a laza monetáris kondíciók fennmaradására lehet számítani.Az MNB a fenntartható növekedés gyors helyreállítását mérlege méretének további növelésével is támogatja – olvasható a közleményben.A jegybank folytatja állampapír-vásárlási programját is, és változatlanul tartós piaci jelenlétre rendezkedik be az állampapírok másodpiacán. Az MNB a vásárlásokat a szükséges mértékben a szükséges ideig fogja használni.A monetáris tanács a korábbiakhoz hasonlóan megerősítette, hogy az árstabilitás szempontjai mellett támogatja a kormány gazdaságpolitikáját, a beérkező adatokat pedig folyamatosan értékeli, és követi a gazdaság helyreállításával kialakuló inflációs hatások tartósságát, valamint a pénzpiaci folyamatok lehetséges inflációs hatásait. Amennyiben az inflációs kilátások megváltozása indokolttá teszi, az MNB készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására – közölték.(MTI)