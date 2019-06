Kamatdöntés – Londoni elemzők lassú normalizálási folyamatot várnak

Londoni pénzügyi elemzők szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikájának normalizálási folyamata meglehetősen lassú ütemű és fokozatos lesz. Idei kamatemelést a londoni elemzői közösség nem vár.

A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének felzárkózó piacokkal foglalkozó elemzőstábja az MNB monetáris tanácsának keddi kamatdöntő üléséről összeállított helyzetértékelésében kiemelte, hogy az egyetlen normalizálási lépés a harmadik negyedévre megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás csökkentése volt a korábbi 300-500 milliárd forintos sávról 200-400 milliárd forintra, de az MNB a kamatokhoz ezúttal nem nyúlt.

A ház londoni elemzői szerint összességében az látható, hogy az MNB “nemigen vágyik” pro-aktív monetáris szigorító lépések megtételére, az egyértelmű és széles bázisú inflációs nyomás ellenére sem.

A Morgan Stanley közgazdászai szerint ennek alapján az MNB monetáris politikájának lassú ütemű normalizálása várható.

A cég elemzői keddi előrejelzésükben felidézték minap ismertetett év közepi átfogó helyzetértékelésüket, amelyben szintén azt valószínűsítették, hogy a magyar monetáris politikában nem várható jelentősebb szigorítás a robusztus növekedés és az ezt kísérő inflációs nyomás ellenére sem.



A ház szerint az elképzelhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank a további negyedéves inflációs jelentések kiadásával egy időben bejelent valamelyes szigorítási intézkedéseket, de “egyáltalán nem lehet biztosra venni még ezt sem”.A Morgan Stanley londoni szakértői nemrégiben Budapesten jártak, és erről szóló ismertetésükben is közölték: tájékozódó tárgyalásaik csak megerősítették azt a várakozásukat, hogy az MNB nem fog sietni a monetáris politika normalizálásával, különösen akkor, ha az euróövezeti jegybank (EKB) nem kezd szigorítási ciklusba a közeljövőben.A cég szerint ebben a környezetben úgy tűnik, hogy a BUBOR ráta konvergenciája a 0,90 százalékos MNB-alapkamathoz legkorábban 2020 második felében valószínű, “hacsak nem még ennél is később”.A Bank of America-Merrill Lynch globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői a minap szintén tájékozódó látogatást tettek Magyarországon, és erről összeállított beszámolójukban kiemelték: jóllehet a magyar gazdaságban erős az inflációs nyomás, ennek ellenére az MNB a következő hat hónapban is “találhat magának indokokat a tétlenségre”.A ház szerint a magyar jegybank támaszkodhat például arra, hogy az újonnan meghirdetett lakossági állampapír-értékesítési program, valamint a beruházások terén feszesebbé váló költségvetési irányvonal önmagában valamelyes szigorítási hatással jár a magyar gazdaságban érvényesülő keresleti nyomás enyhítése révén, a romló külső környezet pedig az importált inflációt csökkenti.Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői az MNB keddi kamatdöntő ülését kommentáló értékelésükben ugyanakkor azt emelték ki, hogy a tizenkét hónapos mozgó bázison mért folyómérleg-egyenleg többlete a hazai össztermék (GDP) 0,1 százalékára szűkült az idei első negyedévben a 2016 negyedik negyedében mért 6,2 százalékos legutóbbi csúcsról.A ház várakozása az, hogy a folyómérleg-egyenleg 2020 végéig 3 százalékos GDP-arányos mínuszba fordul, és ez a Capital Economics elemzői szerint érzékennyé teheti a forintot a tőkeáramlások változására.A cég keddi előrejelzése szerint ebben a környezetben – tekintettel a befektetői kockázatvállalási hajlandóság várható csökkenésére is a romló globális növekedési kilátások közepette – a forint a jelenlegi 323 forint/euró körüli szintekről 2020 végéig 335 forint/euróra gyengül.A Capital Economics szerint ez az árfolyamszint már valószínűleg a monetáris politika feszesebbre vonására készteti majd az MNB-t, bár a cég londoni elemzői is azt valószínűsítik, hogy ez fokozatos ütemű szigorítási ciklus lesz, mivel “az MNB nagyon enyhe (monetáris) alapállású intézmény”.A ház mindezzel együtt is azzal számol, hogy a három hónapos BUBOR ráta a jelenlegi 0,24 százalékról 2020 végéig 1,25 százalékra emelkedik.A Capital Economics elemzői hangsúlyozzák: annak ellenére jósolják ezt, hogy a piaci szereplők csak 0,70 százalékig emelkedő BUBOR rátát áraznak ugyanerre az időtávlatra.(MTI)