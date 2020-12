Kamatdöntés – Elemzők: nem okozott meglepetést a keddi kamatdöntés

Nem okozott meglepetést a keddi kamatdöntés az MTI-nek nyilatkozó szakértők szerint, és rövid távon nem is számítanak a monetáris kondíciók jelentős változására.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén nem módosította a jegybanki alapkamat 0,60 százalékos szintjét és a kamatfolyosó sem változott.

A K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője szerint a szakemberek a bejelentést követően inkább a jegybanki kommentárokra figyelnek. Németh Dávid hangsúlyozta, hogy a monetáris kondíciókat már hónapok óta az egyhetes betéti tenderen elfogadott kamatszinttel és az eszközvásárlási programmal irányítja az MNB. Várakozása szerint nem zárható ki az egyhetes betéti tender kamatának csökkentése, de ez elsősorban a nemzetközi befektetési hangulat függvénye.

A Takarékbank vezető elemzője is az egyhetes betéti kamat jelentőségét emelte ki. Suppan Gergely úgy véli, hogy a szeptember vége óta 0,75 százalékon álló kamatszint az effektív kamatláb szerepét tölti be, így a bankközi hozamok is ehhez igazodnak.



A szakértő szerint a jegybank mozgásterét kissé tágította a vártnál alacsonyabb, novemberben 2,7 százalékra csökkent éves inflációs ráta. Annak mértéke 2021 elejéig a 3 százalékos inflációs cél alatt maradhat, ezért nem lesz szükség szigorításra – tette hozzá. Az elemző ezen a téren hosszabb távon sem számít jelentős változásra. Az infláció emelkedését nem a gazdaság túlfűtöttsége okozza, szigorítás ezért a következő két-három évben sem várható – írta.Suppan Gergely szerint a gazdasági növekedés rövid távú kilátásait egyelőre rontják a korlátozások, hiába nőtt a GDP a vártnál nagyobb mértékben. Az MNB ezért nem konvencionális intézkedésekkel támogathatja a gazdaság kilábalását, többek között állampapír-vásárlással, vagy a Növekedési hitelprogramjával, az Nhp Plusz keretösszegének emelésével.A Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője egyedül azt nevezte meglepőnek, hogy a jegybank a 2021-es GDP-növekedést tág határok közé – 3,5-6,0 százalékra – becsülte. Regős Gábor szerint ezzel némi bizonytalanságot valószínűsítenek a kilátásokban. A szakértő az MNB keddi közlései alapján egyelőre nem számít a monetáris feltételek jelentős változására.Az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy a jegybank nem tett nagyobb bejelentést. Varga Zoltán kiemelte, hogy a hangsúlyos célokat, a pénzügyi és árstabilitást már korábban kijelölték. Az egyhetes betéti eszköz továbbra is rugalmas, de az MNB később korlátozhatja az elfogadott mennyiséget, vagy visszacsökkentheti a kamatszintet, ám a lazítás lehetősége egyelőre nem merült föl – tette hozzá.(MTI)